Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

La segunda entrega de la serie retoma al investigador privado interpretado por Colin Farrell en Los Ángeles, donde continúa la búsqueda de su hermana y asume un nuevo caso que lo vincula con una compleja trama criminal (Apple Tv)

La dualidad de Colin Farrell entre dos universos tan distintos como Gotham y Los Ángeles marcó su carrera en los últimos años. El actor irlandés alterna entre el gánster Oz “El Pingüino” Cobb y el detective alienígena John Sugar, dos figuras opuestas en carácter y moralidad.

Según declaraciones reunidas por The Hollywood Reporter, el actor de 50 años describió su trabajo en Sugar como “una especie de limpieza moral” tras la intensidad oscura de El Pingüino, personaje al que volverá a interpretar en “The Batman: Part II”.

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Dos personajes, dos naturalezas

Farrell inició en 2020 un proceso de seis años en el que encarna a dos protagonistas que, aunque comparten el amor por el cine y una capacidad especial para anticipar el comportamiento humano, representan extremos éticos opuestos.

Oz Cobb, el temido criminal de Gotham, actúa movido por la ambición y la falta de escrúpulos, mientras que John Sugar, detective privado en Los Ángeles, se distingue por su altruismo y decencia.

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Farrell definió su trabajo en Sugar como una limpieza moral después de la oscuridad de El Pingüino, personaje al que volverá en The Batman: Part II (Créditos: Max)

“Me encanta interpretar al Pingüino. No es un personaje malvado, pero es muy oscuro. El personaje tiene un veneno interior”, explicó Farrell en diálogo con The Hollywood Reporter. El actor subrayó que “Sugar es tan amable, optimista y fundamentalmente decente. Es un agradable soplo de aire fresco”.

El giro extraterrestre y los desafíos de la segunda temporada

La primera temporada de Sugar, producida por Apple TV+, sorprendió con la revelación de que el protagonista es un extraterrestre. Este giro, lejos de llevar la serie hacia una estructura más orientada a la ciencia ficción, abrió el espacio para explorar problemáticas reales de Los Ángeles.

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En la segunda temporada, Sugar enfrenta la desaparición de su hermana Djen y canaliza su dolor en el caso de Ji Moon, un joven cuya búsqueda lo expone a la crisis del fentanilo y la realidad de las personas sin hogar en la ciudad.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Farrell, también productor de la serie, manifestó su preocupación por evitar una representación condescendiente o simplista de la comunidad sin techo.

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“Me aterraría que, al retratar cualquier aspecto de la comunidad sin hogar en esta ciudad, se les tratara con condescendencia, se les infantilizara, se les exotizara o se utilizara simplemente para que el programa dijera: ‘Miren, somos muy compasivos’”, subrayó.

La segunda temporada de Sugar aborda la desaparición de Djen y el caso de Ji Moon, en una historia que expone la crisis del fentanilo y la situación de las personas sin hogar (REUTERS)

La serie, bajo la dirección de Sam Catlin, mantiene un enfoque realista y refuerza la intención de no caer en el sensacionalismo ni en el exceso de moralización. “Espero que no nos hayamos quedado cortos”, afirmó Farrell respecto al trato dado a los sectores vulnerables.

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Un relato sobre humanidad e inmigración

Aunque Sugar utiliza la figura del detective extraterrestre como recurso narrativo, la historia busca explorar la condición humana por encima de los elementos fantásticos. La ciudad de Los Ángeles, descrita como un mosaico de culturas e identidades, se convierte en el escenario para abordar temas como la inmigración, la corrupción institucional y la lucha por la justicia.

Farrell compartió con el medio estadounidense su visión sobre la dimensión inmigrante de su personaje y su experiencia personal como extranjero en Estados Unidos.

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“Yo soy inmigrante. El hecho de ser actor en Hollywood y todo eso no significa que no sea, en el fondo, un inmigrante en este país”, expresó. La trama de los hermanos coreanos Moon en la segunda temporada profundiza en esta perspectiva, aportando diversidad y nuevas dinámicas a la narrativa.

La evolución de Sugar y el desafío de la asimilación

El desarrollo del personaje John Sugar se vuelve más introspectivo en la segunda temporada. La serie incorpora la experiencia de otros extraterrestres, como el interpretado por Laura San Giacomo, para ilustrar las consecuencias de asimilarse demasiado al entorno humano. Este recurso permite mostrar los cambios que atraviesa Sugar y las advertencias sobre perder la propia identidad.

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Sugar usa la figura del detective extraterrestre para explorar la condición humana, la inmigración, la corrupción institucional y la lucha por la justicia en Los Ángeles (Apple TV)

“Sugar puede ser un extraterrestre, pero es más humano que la mayoría”, sostuvo. Para el actor, la serie no revela nuevos giros tan radicales como el de la primera temporada, sino que profundiza en las consecuencias y matices de la revelación inicial.

Farrell, entre Gotham y Los Ángeles

El intérprete de Oz Cobb confirmó que se encuentra listo para regresar al traje de 13,6 kilos y al maquillaje de silicona que demanda su personaje en la franquicia de Batman. Según The Hollywood Reporter, su participación en “The Batman: Part II” será breve, con solo dos o tres escenas, lo que permitirá a Farrell disfrutar más del proceso de filmación.

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La segunda temporada de Sugar continúa emitiendo episodios cada viernes hasta el 7 de agosto, en una propuesta que, sin alejarse del realismo, aborda temas sociales de actualidad en Los Ángeles y confirma la versatilidad de Farrell entre la luz y la sombra de sus papeles.