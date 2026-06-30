Mundo

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Tras la sorpresiva caída ante Paraguay, el jefe del gobierno germano felicitó a la selección por “emocionar al país” y desató una catarata de burlas y críticas políticas en las redes sociales

Guardar
Google icon
El canciller alemán Friedrich Merz, en una fotografía de archivo (EFE/Andre Coelho)
El canciller alemán Friedrich Merz, en una fotografía de archivo (EFE/Andre Coelho)

El canciller alemán Friedrich Merz se convirtió este martes en blanco de las burlas en las redes sociales después de colmar de elogios a la selección nacional de fútbol tras una humillante eliminación del Mundial.

“¡Qué partido!”, escribió Merz en X apenas se confirmó la eliminación de los tetracampeones del mundo en una sorpresiva derrota ante Paraguay. “Con su entrega y espíritu de equipo en este Mundial, han emocionado a nuestro país. Estamos orgullosos de ustedes.”

PUBLICIDAD

El efusivo respaldo de Merz a la selección germana —conocida también como Die Mannschaft— generó una ola de burlas en internet, donde muchos usuarios se preguntaron si el canciller realmente había visto la definición por penales. Según el diario Bild, la publicación de Merz desató una catarata de críticas: un titular del medio calificó el posteo de “un desastre” y otro aseguró que “el canciller está haciendo el ridículo”.

El revuelo fue tan grande que, horas más tarde, Merz intentó defender sus palabras con un nuevo mensaje en X: “Los éxitos los celebramos juntos. Y en la derrota, permanecemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes”, escribió. “Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestro escarnio”, agregó, en referencia al animal que simboliza al Estado alemán y que aparece en la camiseta de la selección.

PUBLICIDAD

Tampoco esa publicación logró el efecto buscado: volvió a ser blanco de críticas en la red social, donde los usuarios continuaron cuestionando tanto al canciller como el rendimiento futbolístico del equipo nacional.

Una eliminación con sabor a fracaso

Nick Woltemade, Malick Thiaw y Nadiem Amiri reaccionan tras el penal errado de Jonathan Tah en la definición ante Paraguay (Imagn Images vía Reuters/Amanda Perobelli)
Nick Woltemade, Malick Thiaw y Nadiem Amiri reaccionan tras el penal errado de Jonathan Tah en la definición ante Paraguay (Imagn Images vía Reuters/Amanda Perobelli)

La selección alemana cayó en la noche del lunes ante Paraguay por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos, en la eliminatoria de dieciseisavos de final disputado en Foxborough. Se trató de la tercera decepción consecutiva de Alemania en un Mundial, un dato que agravó el malestar entre los hinchas.

El capitán del equipo, Joshua Kimmich, se mostró mucho más autocrítico que el canciller apenas terminado el partido: reconoció que el equipo cayó temprano ante un rival débil “justo en un momento en el que, creo, nos vendría extremadamente bien tener algo de qué estar orgullosos en Alemania”, y admitió que la selección, lamentablemente, no es eso en este momento. El autor del gol alemán, Kai Havertz, fue en el mismo sentido: “Los últimos torneos no sirvieron de nada. Lo único que puedo decir es: disculpas”.

Críticas también desde la política

Un hincha alemán se lamenta tras la eliminación de su selección del Mundial ante Paraguay (Imagn Images vía Reuters/David Butler II)
Un hincha alemán se lamenta tras la eliminación de su selección del Mundial ante Paraguay (Imagn Images vía Reuters/David Butler II)

Varios dirigentes opositores aprovecharon el traspié comunicacional de Merz para cuestionar su gestión. La eurodiputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ironizó: “No sé qué fue peor, si el partido o este análisis”. Desde el canal del partido de ultraderecha AfD se afirmó que Merz “se acostumbró tanto a maquillar el pésimo desempeño de su CDU que ya no puede actuar de otra manera”, mientras que Sevim Dağdelen, del antisistema BSW, habló de una “pérdida de contacto con la realidad a nivel canciller”.

Muchos vincularon además la lectura optimista de Merz sobre la derrota futbolística con su manejo de otras crisis que atraviesa el país, como el estancamiento económico, la desindustrialización y una posición estratégica cada vez más comprometida. El canciller, perteneciente al centroderechista Partido Demócrata Cristiano (CDU), viene siendo acusado de anunciar reformas ambiciosas que luego no logra concretar.

Temas Relacionados

Friedrich MerzAlemaniaSelección Alemania Mundial 2026Selección Paraguay Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026FútbilÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Un estudio de Europe in Motion advierte que millones de personas padecen falta de agua, mientras países mediterráneos utilizan la mayor parte de sus recursos y otros sufren por infraestructuras obsoletas

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Putin enfrenta una nueva ola de ataques con drones sobre Moscú y la frontera rusa con Ucrania

Los bombardeos dejaron al menos dos muertos y obligaron a suspender vuelos en aeropuertos cercanos a la capital

Putin enfrenta una nueva ola de ataques con drones sobre Moscú y la frontera rusa con Ucrania

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro

Tanto Washington como Teherán han afirmado que enviaran equipos a la capital del estado del Golfo, pero han emitido declaraciones contradictorias sobre la mayoría de los demás detalles, incluyendo la fecha y el propósito del viaje

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia. El gobierno monegasco informó inicialmente que dos adultos sufrieron heridas graves y que un adolescente de 13 años también resultó lesionado

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

Venezuela a cinco días del terremoto: damnificados sin ayuda, réplicas y el Gobierno bajo presión

Con 1.719 muertos confirmados y más de 15.800 personas sin hogar, la respuesta oficial se concentra en La Guaira mientras otras comunidades afectadas reclaman una presencia que no llega

Venezuela a cinco días del terremoto: damnificados sin ayuda, réplicas y el Gobierno bajo presión
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No tomés acá”: intentó asesinar a puñaladas a su hermano y fue detenido por un descuido familiar

“No tomés acá”: intentó asesinar a puñaladas a su hermano y fue detenido por un descuido familiar

Juicio por Loan Peña, en vivo: el padre del niño se emocionó al recordar a su hijo y complicó a Laudelina en su declaración

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: exposición en Las Choapas en Veracruz: la mandataria exhorta a Pemex a emitir un comunicado

Una diputada del PRO propuso eliminar las vacaciones de invierno en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

Dirigentes cívicos de Santa Cruz anuncian denuncias contra Evo Morales por los bloqueos en Bolivia

Dirigentes cívicos de Santa Cruz anuncian denuncias contra Evo Morales por los bloqueos en Bolivia

EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card desde julio de 2026: estos son los cambios

Bolivia envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

“Vamos a sacarlo con vida”: Socorristas ticos encabezan un rescate titánico a nueve metros bajo tierra en La Guaira

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Eva Longoria, Maia Reficco y Fernando Líndez encabezan The Last Sunrise, la nueva apuesta romántica de Prime Video