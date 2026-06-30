El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

El canciller alemán Friedrich Merz, en una fotografía de archivo (EFE/Andre Coelho)

El canciller alemán Friedrich Merz se convirtió este martes en blanco de las burlas en las redes sociales después de colmar de elogios a la selección nacional de fútbol tras una humillante eliminación del Mundial.

“¡Qué partido!”, escribió Merz en X apenas se confirmó la eliminación de los tetracampeones del mundo en una sorpresiva derrota ante Paraguay. “Con su entrega y espíritu de equipo en este Mundial, han emocionado a nuestro país. Estamos orgullosos de ustedes.”

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Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026

El efusivo respaldo de Merz a la selección germana —conocida también como Die Mannschaft— generó una ola de burlas en internet, donde muchos usuarios se preguntaron si el canciller realmente había visto la definición por penales. Según el diario Bild, la publicación de Merz desató una catarata de críticas: un titular del medio calificó el posteo de “un desastre” y otro aseguró que “el canciller está haciendo el ridículo”.

El revuelo fue tan grande que, horas más tarde, Merz intentó defender sus palabras con un nuevo mensaje en X: “Los éxitos los celebramos juntos. Y en la derrota, permanecemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes”, escribió. “Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestro escarnio”, agregó, en referencia al animal que simboliza al Estado alemán y que aparece en la camiseta de la selección.

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Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 30, 2026

Tampoco esa publicación logró el efecto buscado: volvió a ser blanco de críticas en la red social, donde los usuarios continuaron cuestionando tanto al canciller como el rendimiento futbolístico del equipo nacional.

Una eliminación con sabor a fracaso

Nick Woltemade, Malick Thiaw y Nadiem Amiri reaccionan tras el penal errado de Jonathan Tah en la definición ante Paraguay (Imagn Images vía Reuters/Amanda Perobelli)

La selección alemana cayó en la noche del lunes ante Paraguay por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos, en la eliminatoria de dieciseisavos de final disputado en Foxborough. Se trató de la tercera decepción consecutiva de Alemania en un Mundial, un dato que agravó el malestar entre los hinchas.

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El capitán del equipo, Joshua Kimmich, se mostró mucho más autocrítico que el canciller apenas terminado el partido: reconoció que el equipo cayó temprano ante un rival débil “justo en un momento en el que, creo, nos vendría extremadamente bien tener algo de qué estar orgullosos en Alemania”, y admitió que la selección, lamentablemente, no es eso en este momento. El autor del gol alemán, Kai Havertz, fue en el mismo sentido: “Los últimos torneos no sirvieron de nada. Lo único que puedo decir es: disculpas”.

Críticas también desde la política

Un hincha alemán se lamenta tras la eliminación de su selección del Mundial ante Paraguay (Imagn Images vía Reuters/David Butler II)

Varios dirigentes opositores aprovecharon el traspié comunicacional de Merz para cuestionar su gestión. La eurodiputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ironizó: “No sé qué fue peor, si el partido o este análisis”. Desde el canal del partido de ultraderecha AfD se afirmó que Merz “se acostumbró tanto a maquillar el pésimo desempeño de su CDU que ya no puede actuar de otra manera”, mientras que Sevim Dağdelen, del antisistema BSW, habló de una “pérdida de contacto con la realidad a nivel canciller”.

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Muchos vincularon además la lectura optimista de Merz sobre la derrota futbolística con su manejo de otras crisis que atraviesa el país, como el estancamiento económico, la desindustrialización y una posición estratégica cada vez más comprometida. El canciller, perteneciente al centroderechista Partido Demócrata Cristiano (CDU), viene siendo acusado de anunciar reformas ambiciosas que luego no logra concretar.