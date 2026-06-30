Honduras

Respaldo del FMI fortalece la apuesta económica de Honduras sostiene ministro de Finanzas

Luego de conocerse la aprobación la decisión fue celebrada por el Gobierno, que asegura que los recursos contribuirán a impulsar la inversión pública, estabilidad económica y generar mejores condiciones para el crecimiento del país

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El Gobierno de Honduras propone reorientar los subsidios estatales únicamente hacia la población vulnerable, excluyendo a sectores de altos ingresos de cualquier ayuda pública. (Foto: Cortesía)
El Gobierno de Honduras propone reorientar los subsidios estatales únicamente hacia la población vulnerable, excluyendo a sectores de altos ingresos de cualquier ayuda pública. (Foto: Cortesía)

Honduras accederá a USD 242 millones luego de que el Fondo Monetario Internacional aprobara la cuarta y quinta revisión del programa económico suscrito con el país.

La decisión eleva a USD 725 millones el total desembolsado dentro del acuerdo vigente, aprobado el 21 de septiembre de 2023.

El secretario de Finanzas Emilio Hernández Hércules afirmó en conferencia de prensa que la resolución del Directorio Ejecutivo del FMI respalda la conducción de las finanzas públicas y sostuvo que la aprobación es un resultado positivo para la administración del presidente Nasry Asfura.

El funcionario agregó que los fondos permitirán ampliar la capacidad del Estado para atender proyectos prioritarios y continuar con inversiones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

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Hernández dijo que el acceso a estos recursos también contribuirá a generar un entorno más favorable para atraer inversión privada y señaló que, durante las revisiones, Honduras cumplió 11 de 17 indicadores establecidos en el programa, lo que permitió avanzar en la evaluación realizada por el FMI.

En su informe, el organismo indicó que la economía hondureña mostró capacidad para enfrentar un contexto internacional complejo y que el desempeño del programa económico fue favorable.

El Fondo también destacó la acumulación de reservas internacionales, una política fiscal prudente y el manejo coordinado de las políticas monetaria y cambiaria como factores que fortalecieron la posición del país frente a los desafíos externos.

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Miradas puestas en la ENEE

Uno de los puntos mencionados por Hernández fue la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que sigue entre las recomendaciones del FMI.

La reforma de la ENEE sigue entre las recomendaciones del FMI para mejorar el desempeño financiero y operativo de la empresa estatal.
La reforma de la ENEE sigue entre las recomendaciones del FMI para mejorar el desempeño financiero y operativo de la empresa estatal.

El secretario de Finanzas señaló que el comunicado del organismo enfatiza la necesidad de continuar con reformas en la empresa estatal para mejorar su desempeño financiero y operativo.

También afirmó que organismos multilaterales y socios internacionales coinciden en que la transformación de la ENEE representa uno de los principales retos estructurales que enfrenta Honduras para consolidar su estabilidad económica.

Respaldo FMI

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Con la aprobación de la cuarta y quinta revisión, Honduras podrá disponer de 178.4 millones de Derechos Especiales de Giro,(DEG) activo financiero de reserva internacional creado por el Fondo, equivalentes a aproximadamente USD 242 millones adicionales.

El acuerdo entre Honduras y el FMI fue aprobado el 21 de septiembre de 2023, tiene una vigencia de 36 meses y contempla un financiamiento total cercano a USD 847 millones, destinado a respaldar las políticas económicas y fiscales implementadas por el país.

Como parte del seguimiento al programa económico vigente, Honduras ha recibido dos visitas de misiones del Fondo Monetario Internacional durante 2026. La primera se realizó del 16 al 20 de febrero con carácter técnico para evaluar el panorama económico y establecer el diálogo con las nuevas autoridades, mientras que la segunda tuvo lugar entre el 27 de abril y el 11 de mayo, cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la cuarta y quinta revisión del programa.

Con la aprobación del Directorio Ejecutivo esta semana, el país accederá a unos 242 millones de dólares, elevando a aproximadamente 725 millones de dólares el total de recursos desembolsados por el FMI.

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