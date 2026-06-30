Guatemala

La PNC de Guatemala integrará un equipo de 10 a 15 investigadores para trabajar con la Fuerza Vulcano del FBI

La unidad especializada estadounidense volverá en julio de 2026 para apoyar con inteligencia, análisis y localización, en coordinación con el Ministerio Público, con el fin de ubicar a los 11 fugados de Fraijanes II

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Varias personas con chalecos de PNC y FBI en una sala. Hay laptops, documentos y una pantalla grande con gráficos en una mesa de reunión.
Un equipo integrado por investigadores de la Policía Nacional Civil de Guatemala y el FBI analiza información durante una reunión de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC de Guatemala integrará un equipo de 10 a 15 investigadores especializados para trabajar de forma permanente con la Fuerza Vulcano del FBI, cuyo regreso al país está previsto para julio de 2026, con el objetivo de reforzar la recaptura de los 11 reos que siguen prófugos tras la fuga de Fraijanes II y ampliar las pesquisas sobre estructuras criminales transnacionales.

La unidad estadounidense apoyará al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil en labores de inteligencia, análisis y localización, mientras las capturas seguirán a cargo de las fuerzas de seguridad y las entidades de justicia guatemaltecas.

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El despliegue se concentrará en los fugitivos que escaparon en octubre del año pasado del centro carcelario Fraijanes II, de acuerdo con información del Diario de Centroamérica y la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, informó tras una citación en el Congreso que la Subdirección General de Investigación Criminal recibió instrucciones para conformar el grupo que acompañará a la misión estadounidense en coordinación con el Ministerio Público.

Según explicó, la orden es proporcionar apoyo permanente al equipo internacional y atender las necesidades operativas que surjan durante su permanencia en el país.

“Existe una instrucción precisa del señor ministro para proporcionar todo el apoyo requerido al equipo internacional y atender las necesidades operativas que surjan durante su permanencia en Guatemala”, dijo Jacinto.

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El equipo guatemalteco acompañará al FBI en recapturas y casos transnacionales

Jacinto detalló que, después de una reunión encabezada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, las unidades de investigación acordaron integrar entre 10 y 15 investigadores especializados.

Ese grupo dará acompañamiento no solo en las acciones dirigidas a la recaptura de los prófugos, sino también en asuntos transnacionales por la información que maneja la unidad estadounidense.

El funcionario agregó que el tema fue abordado entre el viernes y el lunes en una reunión convocada por el ministro. De ese encuentro surgió la definición del equipo que respaldará a la misión del FBI en todos los temas que requiera, siempre en conjunto con el Ministerio Público.

Hombre de traje y gafas pronuncia un discurso detrás de un podio de madera con un emblema dorado. El fondo es azul oscuro con texto "Gobierno de la República"
El presidente de Guatemala pronuncia un discurso durante un evento oficial, presentándose ante el público desde un podio con el emblema nacional. (Diario de Centroamerica)

Villeda confirmó en una conferencia de prensa reciente que una unidad especializada del FBI volverá a Guatemala para reforzar las acciones de búsqueda y recaptura de los reos que permanecen fugados tras la evasión registrada en octubre.

El ministro hizo el anuncio al presentar los resultados operativos alcanzados por las fuerzas de seguridad en los primeros días de junio, y sostuvo que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta de apoyo frente a las estructuras criminales y en la localización de personas requeridas por la justicia.

El Grupo Vulcano aportará inteligencia, análisis e intercambio de información

De acuerdo con lo informado por el ministro, el apoyo estará a cargo del Grupo Vulcano, una fuerza de tarea especializada del FBI que ya trabajó antes con autoridades guatemaltecas en investigaciones relacionadas con pandillas y en la localización de prófugos de alta peligrosidad. Su objetivo principal será fortalecer las capacidades de inteligencia y análisis para ubicar a los reclusos que aún no han sido recapturados.

La colaboración permitirá intercambiar información estratégica y coordinar esfuerzos con otras instituciones de seguridad nacionales e internacionales, con la intención de impedir que los fugitivos se trasladen o construyan redes de apoyo fuera del país.

El papel de la agencia estadounidense se centrará en el análisis de información, la planificación de estrategias de búsqueda y el rastreo de posibles vínculos criminales.

Las autoridades también señalaron que esta cooperación incluye intercambio de experiencias y herramientas tecnológicas para mejorar las capacidades de investigación criminal en Guatemala.

La llegada de los especialistas forma parte de la estrategia del Ministerio de Gobernación para fortalecer la persecución de estructuras delictivas y acelerar la localización de los 11 prófugos que siguen fuera del control de las autoridades.

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