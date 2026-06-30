Medio Ambiente

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

Con la meta de electrificar el 30% de sus automotores para 2030, la ciudad inicia el retiro de motonetas y rickshaws de gasolina, en medio de incentivos y debates sobre la modernización del transporte urbano. El desafío es combatir la contaminación atmosférica

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El gobierno local planea otorgar matrículas nuevas solo a modelos eléctricos y retirar gradualmente motonetas y rickshaws a gasolina - REUTERS/Adnan Abidi/File Photo
El gobierno local planea otorgar matrículas nuevas solo a modelos eléctricos y retirar gradualmente motonetas y rickshaws a gasolina - REUTERS/Adnan Abidi/File Photo

Delhi prepara un cambio profundo en su paisaje urbano tras el anuncio del gobierno local de prohibir progresivamente los rickshaws y las motocicletas de gasolina, una decisión que busca combatir la contaminación atmosférica. Esta medida, presentada el lunes, apunta a que el 30% de los vehículos de la ciudad sean eléctricos para 2030, un objetivo que fue calificado como un “punto de inflexión” por especialistas y activistas ambientales.

Según informó el diario británico The Guardian, la capital india planea conceder nuevas matrículas solo a vehículos eléctricos en los próximos años, en una estrategia que pretende transformar uno de los sistemas de transporte más emblemáticos y contaminantes de Asia.

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Un problema de salud pública y ambiente

La calidad del aire en Delhi se deterioró de forma persistente en la última década, ubicando a la ciudad entre las más contaminadas del mundo. De acuerdo con cifras oficiales, las emisiones de los vehículos representan cerca del 23% de los contaminantes atmosféricos locales, siendo la principal fuente durante los meses de invierno, cuando una densa capa de niebla tóxica cubre la región. Esta situación ha sido vinculada a decenas de miles de muertes anuales.

Las autoridades vinculan la medida con la crisis de calidad del aire y el peso del transporte en las emisiones locales, que rondan el 23% según cifras oficiales - REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo
Las autoridades vinculan la medida con la crisis de calidad del aire y el peso del transporte en las emisiones locales, que rondan el 23% según cifras oficiales - REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

El diario británico detalló que los rickshaws y motonetas, que funcionan principalmente con gasolina y gas natural comprimido, constituyen más de dos tercios de los millones de vehículos que circulan por Delhi. La nueva normativa establece que, a partir de 2027, solo se expedirán nuevas matrículas para pequeños camiones eléctricos y e-rickshaws, ampliando la restricción a motocicletas y motonetas eléctricas desde 2028.

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La política llega tras una serie de protestas ciudadanas y duras críticas al gobierno local, liderado por el partido Bharatiya Janata -el principal partido político de la India-, por su aparente inacción ante la emergencia ambiental que afecta a la capital, especialmente durante el invierno. “No puedo respirar en esta ciudad”, se leyó en pancartas durante manifestaciones recientes, según reportó The Guardian.

Detalles de la política y reacciones de expertos

El gobierno expresó su confianza en que la nueva estrategia permitirá electrificar al menos el 30% del parque automovilístico para 2030. “La política se centra en los vehículos eléctricos puros, que ofrecen beneficios ambientales superiores como vehículos de cero emisiones”, señala el comunicado oficial difundido el lunes.

Entre las acciones previstas, las autoridades se comprometieron a instalar más de 30.000 puntos de recarga públicos en toda la ciudad para facilitar la transición de los conductores hacia los e-rickshaws y motocicletas eléctricas. Esta medida busca superar una de las principales barreras identificadas en los últimos años, ya que la falta de infraestructura ha limitado la adopción masiva de vehículos eléctricos, pese a su mayor presencia en las calles.

La normativa empezará por los vehículos de dos y tres ruedas y se ampliará en 2028 a motocicletas y motonetas (AP Foto/Piyush Nagpal)
La normativa empezará por los vehículos de dos y tres ruedas y se ampliará en 2028 a motocicletas y motonetas (AP Foto/Piyush Nagpal)

El director general del Consejo Internacional de Transporte Limpio, Amit Bhatt declaró que “la propuesta de eliminar gradualmente los vehículos de dos y tres ruedas podría suponer un cambio radical en la lucha de Delhi contra la contaminación atmosférica”, en declaraciones con el periódico de Reino Unido. El especialista subrayó que acelerar la transición a vehículos de cero emisiones puede mejorar la salud pública y sentar las bases para una transformación más amplia del transporte en India.

Vikas Nimesh, profesor adjunto de la Escuela de Políticas Públicas del IIT Delhi, también calificó la política como un “punto de inflexión”. Destacó que la disponibilidad de vehículos eléctricos asequibles está creciendo en el país, con Delhi posicionada como el mercado más grande. El académico sostuvo que la nueva regulación impulsará a los fabricantes a invertir en tecnologías verdes y ampliar la oferta de modelos eléctricos.

Incentivos, críticas y desafíos pendientes

La política anunciada incluye exenciones fiscales sobre la circulación y la compra de nuevos vehículos eléctricos para incentivar su adopción. No obstante, algunos sectores manifestaron su preocupación sobre la rapidez del calendario propuesto. Advirtieron que un plazo de dos años podría resultar insuficiente para reemplazar los rickshaws y motonetas de gasolina, considerando la necesidad de garantizar opciones y precios accesibles.

Expertos sostienen que acelerar el reemplazo de vehículos de dos y tres ruedas podría mejorar la salud pública al disminuir contaminantes urbanos, aunque el impacto dependerá de precios, oferta y ejecución - REUTERS/Adnan Abidi
Expertos sostienen que acelerar el reemplazo de vehículos de dos y tres ruedas podría mejorar la salud pública al disminuir contaminantes urbanos, aunque el impacto dependerá de precios, oferta y ejecución - REUTERS/Adnan Abidi

Organizaciones ambientalistas reclamaron que la estrategia debe ir más allá de los vehículos privados. Indicaron que el gobierno debería comprometerse también a expandir el transporte público ecológico y mejorar la conectividad, ya que el sistema de metro, aunque extenso, no cubre todas las zonas y obliga a depender de medios privados o semi-privados para completar los trayectos cotidianos.

Por ahora, el gobierno de Delhi sostiene que la transformación del parque automotor será un paso clave para mejorar la calidad del aire y la salud de millones de personas. El avance en la infraestructura de carga y la respuesta de fabricantes y consumidores determinarán el éxito de esta ambiciosa política en los próximos años.

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