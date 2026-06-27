República Dominicana

El presidente Abinader dispone un plan especial para la infraestructura escolar en Independencia en República Dominicana

La medida fue anunciada en Duvergé e incluye la construcción y ampliación de planteles, además de un informe que deberá presentar Roberto Herrera en la próxima reunión del Gabinete de Construcción

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El plan en Independencia incluye nuevas obras, una posible oferta preuniversitaria en Jimaní y mejoras tecnológicas, con la idea de preparar a la juventud para el auge económico que prevé el Ejecutivo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El plan en Independencia incluye nuevas obras, una posible oferta preuniversitaria en Jimaní y mejoras tecnológicas, con la idea de preparar a la juventud para el auge económico que prevé el Ejecutivo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader dispuso este viernes en Duvergé un plan especial para la infraestructura escolar de la provincia Independencia y anunció que coordinará la evaluación de un liceo experimental de la UASD en Jimaní, una decisión que el Gobierno vincula con la preparación de los jóvenes ante las oportunidades de empleo, emprendimiento y producción que prevé para la región Sur con la futura carretera Duvergé-Pedernales.

En la misma jornada, el ministro de Educación Luis Miguel De Camps informó que entre junio y julio comenzará la instalación de equipos en más de 330 politécnicos del país. También adelantó la renovación de equipos de robótica y la dotación de laboratorios de ciencias e informática, incluidos centros de Duvergé y Jimaní.

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Abinader se reunió en un almuerzo con estudiantes de liceos, politécnicos y colegios para escuchar necesidades sobre educación, infraestructura y la situación de sus comunidades. Tras oírlos, pidió al director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, que presente un informe en la próxima reunión del Gabinete de Construcción.

El Gobierno vinculó las obras escolares con el desarrollo previsto para el sur

Durante el encuentro, el mandatario sostuvo que la construcción de la carretera Duvergé-Pedernales, cuya licitación dijo que será anunciada próximamente, permitirá una conexión más directa entre ambas provincias. Según explicó, esa vía facilitará que los habitantes de Independencia aprovechen el desarrollo turístico y económico de Pedernales.

El Gobierno vinculó las obras escolares en Independencia con el desarrollo que prevé la carretera Duvergé-Pedernales en la región Sur. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Gobierno vinculó las obras escolares en Independencia con el desarrollo que prevé la carretera Duvergé-Pedernales en la región Sur. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

“Después de Pedernales, Independencia será una de las provincias más beneficiadas”, afirmó Abinader. El presidente exhortó a los jóvenes a prepararse para acceder a los empleos, emprendimientos y actividades productivas que, según señaló, surgirán con el crecimiento de la región.

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Ese planteamiento fue acompañado por decisiones concretas sobre el sistema educativo local. El jefe de Estado instruyó la elaboración de un plan especial para atender las necesidades de infraestructura escolar en la provincia, incluida la construcción y ampliación de centros educativos.

Sobre el liceo experimental, indicó que coordinará con el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la evaluación de la iniciativa. La propuesta, según explicó, busca fortalecer la oferta educativa para los jóvenes de la provincia Independencia.

Los estudiantes pidieron más aulas, formación técnica y acceso al empleo

Los alumnos plantearon necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la ampliación de espacios para la docencia y la formación técnico-profesional. También pidieron mantener la mejora del equipamiento tecnológico y crear más oportunidades de capacitación y acceso al empleo para los jóvenes de la provincia.

Infografía sobre plan educativo, con mapa de República Dominicana, escuela, estudiantes, libros, íconos de tecnología, construcción, graduación y balanza.
El Inafocam intervendrá la Regional 18 y el Gobierno ampliará becas y financiamiento para que los jóvenes continúen estudios superiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese intercambio solicitaron ampliar la cobertura educativa, reforzar la oferta académica de los politécnicos y mejorar las condiciones en que reciben docencia en distintos centros. Abinader explicó que el objetivo de la reunión era conocer de primera mano tanto las opiniones de los estudiantes sobre la educación como los problemas de sus escuelas, liceos y comunidades.

“Es un intercambio para nosotros explicarles la posición del Gobierno y, al mismo tiempo, conocer a viva voz y directamente las necesidades de cada una de sus escuelas, liceos y comunidades, también para tomar nota y proceder de la manera más acelerada posible ante los problemas que surjan”, manifestó el presidente.

Al responder a esas inquietudes, De Camps dijo que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la capacitación docente y la dotación de materiales y equipos. Añadió que el Inafocam intervendrá la Regional 18 para mejorar la preparación de maestros y maestras.

El ministro también señaló que se impulsan programas de formación ciudadana, liderazgo estudiantil y voluntariado. Sumó que el Gobierno avanza en facilidades de financiamiento y becas para que los jóvenes continúen estudios superiores.

En materia de infraestructura, informó que fue creada una unidad ejecutora especializada para acelerar intervenciones en centros educativos. Entre esas obras mencionó la construcción y terminación de techados escolares en la región.

Luis Miguel De Camps informó que entre junio y julio comenzará la instalación de equipos en más de 330 politécnicos del país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Miguel De Camps informó que entre junio y julio comenzará la instalación de equipos en más de 330 politécnicos del país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Abinader defendió la enseñanza de ética y el aprendizaje de inglés

Al dirigirse a los estudiantes, Abinader recomendó ejercer cualquier profesión con ética. Explicó que por esa razón el Gobierno reintrodujo la asignatura de Moral y Ética, al considerar que la formación profesional no cumple su propósito si no está acompañada de valores, justicia y responsabilidad social.

El presidente ejemplificó que de nada sirve un médico que recomiende procedimientos innecesarios para obtener beneficios económicos o un ingeniero que incumpla códigos estructurales y ponga en riesgo la seguridad de las personas. “Lo más importante es que ustedes asuman su profesión, sea cual sea la que vayan a ejercer, con ética”, expresó.

También exhortó a los jóvenes a aprender inglés. Sostuvo que ese conocimiento permite acceder a empleos de mayor calidad y amplía las posibilidades de desarrollo profesional.

Abinader agregó que, con la modificación de la Ley de Educación, el Gobierno procura facilitar la incorporación de más profesores de inglés y de áreas técnicas, en especial en los politécnicos. En el acto, acompañado por De Camps y Herrera, entregó computadoras portátiles a los estudiantes y participó en la fotografía oficial junto a los jóvenes.

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