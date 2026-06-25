Costa Rica

Honduras elimina requisito de antecedentes penales para costarricenses con visa o residencia estadounidense o canadiense

Desde el 22 de junio, los costarricenses con visa o residencia válida de Estados Unidos o Canadá pueden ingresar a Honduras sin presentar el certificado de antecedentes penales, en el marco de una flexibilización migratoria que busca agilizar el tránsito regional y fortalecer los lazos bilaterales

Guardar
Google icon
Bandera de Honduras, bandera de Costa Rica, avión, dos pasaportes con el escudo de Costa Rica, y varias maletas de diferentes colores y tamaños.
Honduras eliminó la exigencia de antecedentes penales para costarricenses con visa o residencia estadounidense o canadiense, facilitando el ingreso al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Honduras notificaron oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica sobre un cambio relevante en los requisitos de ingreso para ciudadanos costarricenses. Según el Acuerdo 003-SG-2026, vigente desde el 22 de junio de 2026, los costarricenses que posean una visa o residencia válida de Estados Unidos o Canadá ya no deberán presentar el certificado de antecedentes penales, conocido como “hoja de delincuencia”, al momento de ingresar al territorio hondureño.

La medida, comunicada por el gobierno hondureño, responde a una política de facilitación migratoria que busca agilizar los flujos turísticos y de negocios en la región. Hasta antes de la modificación, los ciudadanos costarricenses debían presentar este documento como parte de los controles migratorios, un trámite que implicaba gestiones adicionales y, en ocasiones, retrasos para quienes planeaban viajes de corta o larga duración a Honduras.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Cancillería costarricense, la nueva regulación hondureña permitirá agilizar los viajes y reducir la carga burocrática para los costarricenses con vínculos migratorios en Norteamérica—un grupo significativo dada la cantidad de personas que viajan por turismo, negocios, estudios o visitas familiares. El gobierno de Honduras explicó que esta política busca, además, estimular el turismo, dinamizar la economía local y facilitar el intercambio entre países vecinos, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales de migración.

El Acuerdo 003-SG-2026 fue adoptado tras una revisión de las normativas migratorias regionales y en diálogo con diversos actores nacionales e internacionales. Según las autoridades hondureñas, la exoneración del requisito de antecedentes penales aplica únicamente a los viajeros costarricenses que demuestren tener visa o residencia vigente de Estados Unidos o Canadá, presentando la documentación correspondiente en los puntos de control fronterizo o aeropuertos internacionales del país.

PUBLICIDAD

La medida aplica desde el 22 de junio de 2026 y fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La medida aplica desde el 22 de junio de 2026 y fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

No obstante, el resto de ciudadanos costarricenses que no cuenten con estos documentos deberán continuar presentando todos los requisitos habituales para el ingreso a Honduras. Entre estos se incluye el pasaporte vigente, boleto de salida y, en su caso, el certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades costarricenses. Las autoridades hondureñas recordaron que la flexibilidad migratoria está orientada a favorecer la movilidad regulada, pero no exime del cumplimiento de las demás disposiciones migratorias y de seguridad.

El gobierno de Costa Rica reiteró que, para los nacionales hondureños que deseen ingresar al país, se mantienen los mismos requisitos vigentes, sin cambios recientes en la normativa. Esto incluye la presentación de pasaporte válido y, en algunos casos, la exigencia de visa, según el motivo y la duración de la estancia.

El anuncio fue recibido con beneplácito tanto por las autoridades como por los sectores turísticos y empresariales de ambos países, quienes esperan que la medida incentive los viajes, los negocios y el intercambio cultural entre los países centroamericanos. La Cancillería costarricense recomendó a los ciudadanos que planean viajar a Honduras revisar con antelación los requisitos migratorios y portar la documentación correspondiente para evitar contratiempos en las fronteras.

Los costarricenses sin visa o residencia de EE. UU. o Canadá deberán cumplir con los requisitos migratorios habituales para ingresar a Honduras. Crédito: AERIS
Los costarricenses sin visa o residencia de EE. UU. o Canadá deberán cumplir con los requisitos migratorios habituales para ingresar a Honduras. Crédito: AERIS

Esta flexibilización migratoria se enmarca en una tendencia regional de modernización de los controles fronterizos y busca fortalecer la cooperación entre los países del istmo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica recordó que mantiene canales abiertos para consultas y asistencia a costarricenses en el exterior.

Temas Relacionados

Costa RicaHondurasantecedentes penalesCanadáEstados UnidosHoja de delincuenciaViajeros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Industria del tabaco en República Dominicana: exportaciones alcanzan USD 1,359 millones y superan los 122,000 empleos

El sector también amplió su aporte laboral con unas 40,000 plazas generadas en zonas francas, ubicándose como la tercera fuente de empleo en el área, según Iván Hernández Guzmán, director de Intabaco

Industria del tabaco en República Dominicana: exportaciones alcanzan USD 1,359 millones y superan los 122,000 empleos

Escándalos financieros: La devolución a los ahorrantes de COSAVI subirá a 120,000 dólares en El Salvador

El nuevo tope amplía la cobertura que días atrás llegaba a 110.000 dólares y se financiará con los pagos que ingresan por la cartera crediticia previa a la intervención de la cooperativa

Escándalos financieros: La devolución a los ahorrantes de COSAVI subirá a 120,000 dólares en El Salvador

Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba reforma para alianzas estratégicas de ente portuario y abre camino a la nueva marina de Limón

El plenario legislativo avaló la reforma a la ley orgánica de JAPDEVA, que permitirá establecer convenios bajo nuevos controles y cánones, facilitando proyectos de inversión clave para la provincia caribeña y el desarrollo de infraestructura

Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba reforma para alianzas estratégicas de ente portuario y abre camino a la nueva marina de Limón

Guatemala: Capturan a presunto extorsionista de transportistas en Escuintla tras operativo

Una investigación basada en denuncias ciudadanas y análisis de videos difundidos en redes sociales permitió la identificación y captura de Ismael “N”, presunto extorsionista de transportistas

Guatemala: Capturan a presunto extorsionista de transportistas en Escuintla tras operativo

En fotos: Las 15 candidatas a Miss El Salvador 2026 que competirán este domingo por la corona

La próxima representante salvadoreña para Miss Universe será elegida en el Teatro Presidente, mientras quienes se queden sin boleto tendrán una opción especial para seguir la coronación desde sus hogares en exclusiva a través de YouTube

En fotos: Las 15 candidatas a Miss El Salvador 2026 que competirán este domingo por la corona

TECNO

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Estos son los puestos que están resistiendo a la automatización del trabajo causada por la IA

Adiós a los envíos que no llegan a destino: diseñan etiqueta de seguimiento que se adhiere al paquete

A qué hora juegan Ecuador vs Alemania, dónde ver el partido y más preguntas trend en Google

Cómo lucirían las Guerreras K-pop y los Saja Boys con la camiseta de la Selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

MUNDO

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko