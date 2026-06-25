Honduras elimina requisito de antecedentes penales para costarricenses con visa o residencia estadounidense o canadiense

Honduras eliminó la exigencia de antecedentes penales para costarricenses con visa o residencia estadounidense o canadiense, facilitando el ingreso al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Honduras notificaron oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica sobre un cambio relevante en los requisitos de ingreso para ciudadanos costarricenses. Según el Acuerdo 003-SG-2026, vigente desde el 22 de junio de 2026, los costarricenses que posean una visa o residencia válida de Estados Unidos o Canadá ya no deberán presentar el certificado de antecedentes penales, conocido como “hoja de delincuencia”, al momento de ingresar al territorio hondureño.

La medida, comunicada por el gobierno hondureño, responde a una política de facilitación migratoria que busca agilizar los flujos turísticos y de negocios en la región. Hasta antes de la modificación, los ciudadanos costarricenses debían presentar este documento como parte de los controles migratorios, un trámite que implicaba gestiones adicionales y, en ocasiones, retrasos para quienes planeaban viajes de corta o larga duración a Honduras.

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De acuerdo con la Cancillería costarricense, la nueva regulación hondureña permitirá agilizar los viajes y reducir la carga burocrática para los costarricenses con vínculos migratorios en Norteamérica—un grupo significativo dada la cantidad de personas que viajan por turismo, negocios, estudios o visitas familiares. El gobierno de Honduras explicó que esta política busca, además, estimular el turismo, dinamizar la economía local y facilitar el intercambio entre países vecinos, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales de migración.

El Acuerdo 003-SG-2026 fue adoptado tras una revisión de las normativas migratorias regionales y en diálogo con diversos actores nacionales e internacionales. Según las autoridades hondureñas, la exoneración del requisito de antecedentes penales aplica únicamente a los viajeros costarricenses que demuestren tener visa o residencia vigente de Estados Unidos o Canadá, presentando la documentación correspondiente en los puntos de control fronterizo o aeropuertos internacionales del país.

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La medida aplica desde el 22 de junio de 2026 y fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

No obstante, el resto de ciudadanos costarricenses que no cuenten con estos documentos deberán continuar presentando todos los requisitos habituales para el ingreso a Honduras. Entre estos se incluye el pasaporte vigente, boleto de salida y, en su caso, el certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades costarricenses. Las autoridades hondureñas recordaron que la flexibilidad migratoria está orientada a favorecer la movilidad regulada, pero no exime del cumplimiento de las demás disposiciones migratorias y de seguridad.

El gobierno de Costa Rica reiteró que, para los nacionales hondureños que deseen ingresar al país, se mantienen los mismos requisitos vigentes, sin cambios recientes en la normativa. Esto incluye la presentación de pasaporte válido y, en algunos casos, la exigencia de visa, según el motivo y la duración de la estancia.

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El anuncio fue recibido con beneplácito tanto por las autoridades como por los sectores turísticos y empresariales de ambos países, quienes esperan que la medida incentive los viajes, los negocios y el intercambio cultural entre los países centroamericanos. La Cancillería costarricense recomendó a los ciudadanos que planean viajar a Honduras revisar con antelación los requisitos migratorios y portar la documentación correspondiente para evitar contratiempos en las fronteras.

Los costarricenses sin visa o residencia de EE. UU. o Canadá deberán cumplir con los requisitos migratorios habituales para ingresar a Honduras. Crédito: AERIS

Esta flexibilización migratoria se enmarca en una tendencia regional de modernización de los controles fronterizos y busca fortalecer la cooperación entre los países del istmo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica recordó que mantiene canales abiertos para consultas y asistencia a costarricenses en el exterior.

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