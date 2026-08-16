Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otro manifestante por las protestas de enero e intensifica su persecución

Con la muerte de Shahram Sadeghi, la república islámica llevó adelante 27 ahorcamientos en 2026. Los condenados a la pena capital fueron quienes expresaron su descontento con la situación económica y política del país a principios de año

Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán frente a una gran campaña publicitaria antiamericana, el pasado jueves 28 de mayo en la plaza Valiasr de Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán frente a una gran campaña publicitaria antiamericana, el pasado jueves 28 de mayo en la plaza Valiasr de Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Guardar

Irán ejecutó este domingo a Shahram Sadeghi, manifestante condenado a muerte por atropellar con su vehículo a siete agentes de policía durante una protesta el 8 de enero en la plaza Golzar de Karaj, en el norte del país. La república islámica figura entre los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025 se registraron 2.159 ahorcamientos, más del doble que en 2024, de acuerdo con Amnistía Internacional.

Según la agencia Mizan, agencia de noticias oficial del poder judicial en manos del régimen persa, el atropello provocó heridas graves a los agentes, con lesiones en la cabeza, piernas, manos y ojos, y uno de ellos permaneció en coma durante tres meses. Tras el incidente, Sadeghi incendió su vehículo y huyó del lugar. Posteriormente fue localizado y detenido en un centro de rehabilitación, donde, según las autoridades, utilizaba una identidad falsa.

PUBLICIDAD

En un primer momento, Sadeghi negó su implicación alegando que su coche había sido robado la noche de la protesta, versión que las autoridades descartaron tras las investigaciones. Posteriormente, reconoció que condujo a gran velocidad hacia los agentes con intención de atropellarlos.

El Tribunal Revolucionario de Karaj lo condenó a muerte y a la confiscación de todos sus bienes por “acción operativa en favor del régimen sionista (Israel) y Estados Unidos y de grupos hostiles”, aplicando una ley sobre espionaje y cooperación con países hostiles. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que la confirmó.

Con la ejecución de Sadeghi, asciende a 27 el número de personas ahorcadas por participar en las protestas de enero, movilizaciones en las que, según cifras de Teherán, murieron 3.117 personas. La organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra de fallecidos a más de 7.000.

PUBLICIDAD

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo (EFE/Archivo)
Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo (EFE/Archivo)

Persecución a diplomáticos franceses

El Ministerio de Inteligencia de Irán acusó el sábado a dos diplomáticos de Francia de participar en una operación de “infiltración e injerencia” en el país. En un comunicado, el organismo afirmó haber detectado “la presencia ilegal en un lugar de reunión clandestino durante la investigación de uno de los casos importantes de infiltración e injerencia extranjera y mientras ejecutaban una orden judicial para detener a dos de los acusados del caso”, según reportó la agencia Tasnim. La autoridad iraní advirtió al Gobierno galo que deberá responder por las actividades de sus representantes en territorio iraní.

Los dos diplomáticos franceses fueron arrestados e interrogados durante varias horas el 19 de julio, lo que llevó al Ministerio de Exteriores de Francia a convocar al encargado de negocios de Irán en París para manifestar la “más firme condena” a lo que calificó como una agresión “premeditada y deliberada”.

París denunció agresiones contra sus representantes en la capital iraní, acusación que las autoridades de Teherán rechazaron. Según el Gobierno francés, ambos empleados de la embajada en Teherán están a cargo de programas de apoyo a la sociedad civil iraní, en especial a artistas y científicos.

Irán acusó a dos diplomáticos franceses de "infiltración e injerencia"
Irán acusó a dos diplomáticos franceses de "infiltración e injerencia"

Condena internacional

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, junto a cerca de treinta países, condenaron “con la mayor firmeza” las “continuas ejecuciones de manifestantes y el recurso de la pena de muerte” por parte de Irán. El pronunciamiento, difundido por el Ministerio de Exteriores de Francia, sostiene: “El recurso de la pena capital para silenciar a los disidentes, intimidar a las comunidades y castigar a quienes ejercen sus derechos fundamentales no puede justificarse bajo ningún concepto”.

El texto reivindica que la población iraní debe ser “libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica sin temor alguno”. Los países firmantes llamaron a la República Islámica de Irán a poner fin “de inmediato” al “uso de la pena de muerte”, liberar a “todas las personas detenidas arbitrariamente” y escuchar “la voz de su pueblo”, que, según la declaración, “reclama un cambio”.

Entre los firmantes figuran Francia, Canadá, Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, además de la propia Kallas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Régimen iraníIránTeheránGuerra en Medio OrienteMedio OrienteprotestasÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roma subterránea, los sitios ocultos que muestran otra historia de la ciudad

Desde palacios imperiales hasta iglesias con excavaciones, varios recorridos permiten explorar vestigios antiguos bajo calles, plazas y parques de la capital italiana

Roma subterránea, los sitios ocultos que muestran otra historia de la ciudad

Las guerras, sin final a la vista

Entre cálculos internos, alianzas bajo tensión y poderío tecnológico, el tablero global entra en una fase de mayor volatilidad

Las guerras, sin final a la vista

Rusia lanzó un bombardeo con misiles balísticos sobre Kiev y otras regiones de Ucrania: al menos tres muertos y siete heridos

Las autoridades regionales señalaron que la ofensiva combinó proyectiles y drones, alcanzó dos instalaciones industriales y desató incendios de gran escala. Los bomberos y rescatistas realizaron labores de auxilio para dar con las víctimas

Rusia lanzó un bombardeo con misiles balísticos sobre Kiev y otras regiones de Ucrania: al menos tres muertos y siete heridos

Corea del Sur realizó disparos de advertencia tras la incursión fronteriza de soldados del régimen norcoreano

Los uniformados de Corea del Norte, que cruzaron brevemente la Línea de Demarcación Militar (LDM), fueron alertados por los surcoreanos y regresaron a su posición original. Es el primer incidente de este tipo registrado este año

Corea del Sur realizó disparos de advertencia tras la incursión fronteriza de soldados del régimen norcoreano

Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”

El jefe del Kremlin destacó la alianza estratégica con el dictador Kim Jong-un en medio de la creciente cooperación militar de Pyongyang a Moscú en su invasión a Ucrania

Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

A un año y medio del doble crimen de Paloma y Josué, volvieron a rechazar el pedido de detención del único sospechoso

A un año y medio del doble crimen de Paloma y Josué, volvieron a rechazar el pedido de detención del único sospechoso

Sismo en Pereira dejó 58.000 niños desescolarizados: Rodrigo Lara pide educación virtual

José Ramón López Beltrán aparece en EEUU tras reportes sobre retiro de su visa

Día del Niño: por qué se celebra hoy, 16 de agosto, en Argentina

Resultado Lotería del Cauca hoy 15 de agosto

DEPORTES

Nació en Estados Unidos y aún lucha con el idioma, pero se convirtió en una referente de Argentina: “No quisiera usar otra camiseta”

Nació en Estados Unidos y aún lucha con el idioma, pero se convirtió en una referente de Argentina: “No quisiera usar otra camiseta”

Jugó en River, San Lorenzo y Huracán, pasó por las juveniles y hoy proyecta una granja educativa: “Los animales me desconectan”

12 frases de Arruabarrena tras el empate de Boca: por qué salió Paredes y cuándo convocará a Enner Valencia

La lupa sobre el gol que le anularon a Platense contra Boca: por qué el VAR no llamó a Baliño por la mano de Gorosito

Inter Miami cayó 4-1 contra Nashville SC en un partido clave por la cima de la MLS: Messi brindó una asistencia y falló un penal

ENTRETENIMIENTO

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Slipknot confirma la salida de Sid Wilson tras casi 30 años en la banda: “Le deseamos lo mejor”

Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah