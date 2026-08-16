Roma subterránea, los sitios ocultos que muestran otra historia de la ciudad

Roma subterránea reúne palacios imperiales, templos, cisternas y antiguas calles bajo el centro histórico de la capital italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bajo las calles de Roma, a varios metros del tránsito, las iglesias y las plazas, una red de sitios subterráneos abre una vía para leer la historia oculta de la capital italiana. Palacios imperiales, complejos de viviendas, templos, cisternas y ruinas de antiguas calles forman un mapa arqueológico que permanece fuera de los recorridos más concurridos de la ciudad. Según informó National Geographic, varios de esos espacios hoy pueden visitarse y ofrecen una perspectiva distinta sobre casi tres mil años de ocupación urbana.

La superposición de construcciones, demoliciones y nuevas obras convirtió a Roma en una ciudad levantada sobre sus propios restos. De acuerdo con el reporte de National Geographic, ese proceso dejó estructuras antiguas enterradas a profundidades que en algunos casos superan los 9 metros.

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Ese paisaje subterráneo no se limita a un único monumento: se extiende bajo el centro histórico y aparece tanto debajo de parques y edificios públicos como bajo templos cristianos y plazas de uso cotidiano.

Una ciudad superpuesta bajo el nivel de la calle

La estructura en capas resume la historia material de Roma. Adriano Morabito, espeleólogo y presidente de Roma Sotterranea, dijo a National Geographic que la capital italiana “es como una gran lasaña”, formada por estratos de épocas distintas que crecieron de modo irregular. Hay varias Romas, una sobre otra, cada una condicionada por la anterior.

Esto explica las demoras en obras de infraestructura. National Geographic indicó que cada gran intervención puede exponer restos arqueológicos. Un caso es la línea C del metro, cuya finalización se proyecta para 2034 por hallazgos durante su construcción.

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La red subterránea es difícil de medir. Morabito estimó que se conoce entre el 5 % y el 10 %; muchas partes siguen ocultas bajo edificios modernos, por lo que el subsuelo de Roma es un archivo incompleto, suficiente para mostrar la continuidad de la vida urbana desde la Antigüedad.

En la Piazza Navona, la forma oval conserva la huella del estadio de Domiciano, construido en el año 86 d. C., a casi 4,5 metros bajo tierra y visitable desde un acceso cercano. La UNESCO lo identifica como parte del patrimonio histórico de Roma y permite ver cómo la ciudad moderna reprodujo trazas del urbanismo antiguo.

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La Domus Aurea de Nerón se extiende bajo el valle del Coliseo y combina excavaciones arqueológicas con una experiencia de realidad virtual sobre el palacio y su lago artificial (Wikimedia Commons)

Del palacio de Nerón a la Ciudad del Agua

Entre los complejos subterráneos más conocidos está la Domus Aurea, residencia atribuida a Nerón tras el incendio de Roma en 64 d. C. El sitio abarca el valle del Coliseo y las colinas del Palatino y Esquilino. National Geographic informó que el palacio ocupó al menos 40 hectáreas, con jardines, viñedos, lago artificial, salones de banquetes y cientos de salas decoradas con oro, mármol, marfil y piedras preciosas.

Aunque más antigua y cercana al Coliseo, la Domus Aurea recibe menos atención. Parte quedó sepultada a más de 9 metros de profundidad. Solo una fracción fue excavada y abierta al público; el resto probablemente siga bajo la ciudad.

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Las visitas parten desde el parque Colle Oppio, frente al Coliseo. Los visitantes atraviesan galerías, pisos de mosaico, salas con techos altos y restos de fuentes monumentales. Hay una experiencia de realidad virtual que reconstruye el palacio y muestra el lago artificial donde luego se construyó el anfiteatro Flavio.

El Vicus Caprarius, la Ciudad del Agua, está cerca de la Fontana di Trevi. A unos 9 metros bajo la calle, conserva restos de una ínsula convertida en domus privada y una cisterna conectada al Aqua Virgo, acueducto de 19 a. C. que aún abastece varias fuentes.

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Lorenzo Dell’Aquila, director del Vicus Caprarius, dijo a National Geographic que el conjunto muestra el desarrollo de la ingeniería hidráulica romana. “Demuestra a la perfección el nivel alcanzado por la ingeniería hidráulica en la época romana”, afirmó. El complejo estuvo oculto bajo el antiguo Cine Trevi y fue descubierto tras obras de renovación a comienzos de este siglo.

El agua es clave en la historia subterránea de Roma. La ciudad está atravesada por el río Tíber y sectores como el antiguo valle del Foro Romano tuvieron vínculo directo con zonas pantanosas y corrientes subterráneas. Bajo el templo del emperador Claudio, en la colina del Celio, hay una cantera medieval, restos de un monasterio y depósitos de agua de gran pureza que, según Morabito, aún forman parte de recorridos espeleológicos especializados.

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La Basílica de San Clemente, Santa Cecilia en Trastevere y las casas romanas del Celio revelan en la Roma subterránea la vida doméstica, comercial y religiosa de distintas épocas (Wikimedia Commons)

Iglesias, casas y huellas de la vida cotidiana

El patrimonio oculto de Roma incluye más que palacios o infraestructuras hidráulicas. Bajo varias iglesias del centro histórico hay espacios que muestran la vida doméstica, comercial y religiosa de distintas épocas. Morabito dijo a National Geographic que muchos pueden visitarse con entrada baja y sin reserva, guiados por señalizaciones de scavi o sotteranei.

Destaca la Basílica de San Clemente, del siglo XII, cerca del Coliseo, con dos niveles arqueológicos: el primero es la iglesia medieval original, del siglo IV, y más abajo hay restos romanos del siglo I d. C., como un mitreo, un edificio público y un callejón con el trazado urbano antiguo.

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También está la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, del siglo IX, sobre la supuesta casa de Cecilia. A unos 2 metros bajo el templo actual hay restos de esa vivienda, mosaicos blancos y negros y una cripta de mármol con decoraciones bizantinas.

Forman parte del circuito las casas romanas de la colina Celio, bajo la basílica de los Santos Juan y Pablo. El complejo abarca cuatro siglos y contiene talleres, depósitos y residencias, incluidas las asociadas por la tradición cristiana a Juan y Pablo. El sitio permite entender la ciudad antigua desde la vida cotidiana más que desde los grandes monumentos.

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“La historia no es más que un gigantesco rompecabezas de microhistorias”, señaló Dell’Aquila. Esa definición resume el valor de un entramado que no solo expone el pasado imperial de Roma, sino también las casas, calles, tiendas y servicios que sostuvieron la vida urbana durante siglos.