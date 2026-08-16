Más de 5.000 de personas esperan ayuda en Indonesia tras los devastadores terremotos

Police officers inspect a heavily-damaged house after an earthquake was felt in Manggarai, East Nusa Tenggara province, Indonesia, August 16, 2026. REUTERS/Terisno Adon TPX IMAGES OF THE DAY

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El domingo comenzó a llegar ayuda para miles de evacuados en la isla indonesia de Flores, después de que un potente terremoto causara la muerte de 48 personas, dejara decenas de heridos y dañara cientos de casas y edificios.

Unas 5.000 personas fueron evacuadas de sus hogares cuando el terremoto de magnitud 7,7 sacudió la isla la madrugada del sábado, seguido de al menos 341 réplicas en las horas posteriores, según declaró Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

En algunas zonas, la población se quedó sin electricidad ni telecomunicaciones, y al menos una carretera de acceso de emergencia permaneció intransitable.

“Necesitamos comida, bebida, medicinas y pañales para los niños”, dijo Umri, residente de la aldea de Nangahale, en la costa norte de Flores, a la AFP el domingo por la mañana. El hombre de 55 años, que como muchos indonesios usa un solo nombre, lleva 24 horas escondido en la cima de una colina junto con otros que temen regresar a casa.

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Nurhidayati, también de 55 años, pasó la noche sobre una estera en la misma colina. “Sigo aterrorizada; el corazón me late con fuerza al recordar el temblor de ayer... Ayer mismo vinimos corriendo hasta aquí. Tengo mucho miedo, todavía estoy traumatizada por el terremoto de 1992. No me atrevo a volver a casa”, dijo.

Flores fue azotada por un terremoto de magnitud 7,7 en 1992 que provocó un tsunami y causó la muerte de unas 2.500 personas.

“Espero que el gobierno pronto nos proporcione la logística necesaria para ayudarnos”, dijo Nurhidayati. El jefe de la BNPB, Suharyanto, afirmó este domingo que al menos cinco helicópteros, varios aviones, un buque de la armada y barcos de búsqueda y rescate se dirigían al lugar para prestar ayuda.

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MBAY (Indonesia), 15/08/2026.- Un hombre frente a una casa familiar dañada por las fuertes olas generadas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Mbay, Nagekeo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 15 de agosto de 2026. EFE/EPA/IGNASIUS KUNDA

Respuesta ante emergencias

Berton dijo que al menos 101 residentes de Flores resultaron heridos en el terremoto. Los supervivientes necesitaban urgentemente ayuda en forma de tiendas de campaña de emergencia, alimentos, medicinas, mantas, catres, esterillas, agua potable y generadores eléctricos, añadió. El número de fallecidos aumentó en uno entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

El funcionario local de búsqueda y rescate, Fathur Rahman, declaró a la AFP que no había informes de personas sepultadas o desaparecidas hasta este domingo. Según las autoridades geológicas, el epicentro del terremoto superficial se localizó justo frente a la costa norte de la isla. Las zonas afectadas tienen pocos edificios de gran altura, o ninguno.

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Berton afirmó que al menos 914 casas sufrieron daños graves y cientos más resultaron dañadas en menor medida. Decenas de instalaciones públicas también resultaron afectadas, entre ellas 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 oficinas gubernamentales.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja anunció el sábado que se estaban realizando los preparativos para llevar ayuda a miles de personas alojadas en refugios temporales.

Unos aldeanos observan el entorno tras haber pasado la noche a la intemperie en la localidad de Nangahale, en Sikka (Nusa Tenggara Oriental), el 16 de agosto de 2026, después de un terremoto de magnitud 7,7 (ARNOLD WELIANTO/AFP)

El gobierno envió 50.000 paquetes de ayuda con un peso total de 275 toneladas a la zona, y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció ayuda a través de los satélites de observación terrestre Copernicus del bloque. “Europa está lista para desplegar Copérnico, nuestros ojos en el cielo, para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Indonesia, estamos con ustedes”, escribió en la red social X.

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Anillo de Fuego

En Ruteng, una localidad situada a unos 200 kilómetros (124 millas) de la zona más afectada de la isla, la AFP observó maquinaria pesada retirando escombros de la calle.

Yohana Raisita Damalia Mari, portavoz del hospital local, declaró que el edificio había sufrido graves daños y que los pacientes fueron evacuados a tiendas de campaña instaladas en el exterior.

Una mujer fue sometida a una cesárea de urgencia en un almacén intacto que fue convertido en un quirófano provisional. “Gracias a Dios, la cirugía transcurrió sin problemas y tanto la paciente como su bebé están a salvo”, dijo Yohana.

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People evacuate from a building collapse at Jayakarta hotel following an earthquake of magnitude 7.7, in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Stringer

Herybertus Geradus Laju Nabit, alcalde de la regencia de Manggarai, declaró que era imposible predecir cuándo cesarían las réplicas. “Por lo tanto, nuestro primer llamamiento es: manténganse vigilantes. Permanezcan alerta”, dijo.

Tras el terremoto del sábado, los residentes de Flores corrieron hacia las colinas mientras el mar retrocedía, una posible señal de un tsunami que se aproximaba. Posteriormente se levantó la alerta por tsunami, pero las autoridades instaron a la población a no regresar a los edificios dañados por temor a que las réplicas pudieran derrumbarlos.

Según la agencia geológica indonesia BMKG, en algunas regiones costeras se registraron olas de hasta 1,6 metros (5,2 pies).

Rescuers inspect a heavily-damaged building at L. Say port following an earthquake in Maumere, Sikka, East Nusa Tenggara province, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

Indonesia sufre frecuentes terremotos debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del Pacífico.

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En 2004, un devastador temblor de magnitud 9,1 sacudió la costa de Sumatra y provocó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, unas 170.000 de ellas en Indonesia.

Fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia registrada para el país asiático.

(AFP)