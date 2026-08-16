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Un caza F-18 derribó un dron en Rumania tras una violación del espacio aéreo y crece la preocupación entre los miembros de la OTAN

El avión de combate español realizó la interceptación a las 05:01 hora local de este domingo, después de que el aparato no tripulado ingresara desde Moldavia y se aproximara a la franja limítrofe con Ucrania en el marco de la invasión rusa

Avión de combate F-18 del Ejército del Aire de España (EA)
Avión de combate F-18 del Ejército del Aire de España (EA)
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El Ministerio de Defensa de Rumania informó que un avión de combate español derribó este domingo un dron que ingresó en el espacio aéreo rumano desde Moldavia. Según el comunicado oficial, la interceptación fue realizada por un F-18 a las 05:01 (02:01 GMT) cerca de la frontera con Ucrania y Moldavia.

La cartera detalló que los escombros del dron derribado cayeron en una zona despoblada de la región de Galati, próxima a la frontera con el país invadido por Moscú. Rumania, con una población de 19 millones de habitantes, se encuentra entre los países más expuestos a las repercusiones de la guerra en Ucrania. Su sector oriental, situado en el mar Negro, está próximo a áreas frecuentemente atacadas por fuerzas rusas.

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El reciente derribo de un dron en Letonia se suma a una serie de incidentes que subrayan los desafíos que enfrentan los estados miembros de la OTAN fronterizos con Ucrania, expuestos de forma directa a las repercusiones de la invasión iniciada por Rusia.

Las autoridades rumanas reportaron en reiteradas ocasiones el hallazgo de fragmentos de drones en su territorio desde 2023, tras ataques rusos dirigidos a puertos ucranianos sobre el río Danubio, ubicados al otro lado de la frontera.

El mes pasado, Rumania derribó por primera vez un dron desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, luego de que el aparato ingresara a su espacio aéreo a unos 100 kilómetros de Bucarest.

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Este nuevo episodio surgió tras un nuevo ataque del Kremlin contra Kiev y otras regiones de Ucrania el domingo y días después de que cazas de la OTAN derribaran un dron sobre el noreste de Letonia, país miembro de la OTAN, tras su ingreso al espacio aéreo, atribuido a la “guerra electromagnética rusa”.

Un hombre observa un dron kamikaze ruso-iraní Shahed-136 (Geran-2) (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
Un hombre observa un dron kamikaze ruso-iraní Shahed-136 (Geran-2) (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

El derribo del viernes, según informaron las Fuerzas Armadas letonas, fue realizado por aeronaves de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la Alianza Atlántica en la región de Balvi, motivó el despliegue de soldados y policías para localizar los restos del aparato.

La alarma se activó alrededor de las 4:00 de la madrugada, lo que llevó a cientos de peregrinos, que participaban en la principal festividad religiosa católica del norte de Europa, a buscar refugio. La advertencia se extendió a las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne, ante amenazas al espacio aéreo.

Este episodio es el segundo en el año en el que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado sobre Letonia. El 8 de junio, aviones franceses de la organización derribaron un dron procedente de Ucrania, desviado por contramedidas rusas. Los países bálticos han registrado varios incidentes similares. En mayo, cazas F-16 rumanos de la OTAN derribaron un dron sobre Estonia, y también en mayo dos drones impactaron una instalación vacía de almacenamiento de petróleo en Rēzekne, Letonia, provocando un incendio menor.

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa finlandesas implementaron el viernes una zona de restricción temporal en el espacio aéreo y marítimo del este del golfo de Finlandia para “garantizar la seguridad de los transeúntes y la capacidad operativa de las autoridades para hacer frente a posibles drones”. Esta medida responde al aumento de incidentes con vehículos no tripulados y busca fortalecer la vigilancia en un área estratégica.

Aviones de combate franceses del modelo Rafale, pertenecientes a la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico, sobrevuelan la base aérea de Lielvarde, en Letonia (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)
Aviones de combate franceses del modelo Rafale, pertenecientes a la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico, sobrevuelan la base aérea de Lielvarde, en Letonia (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)

El jueves, dos cazas F-18 españoles también desplegados por la OTAN en Rumania despegaron tras detectar un dron no identificado cerca del espacio aéreo rumano en la frontera con Ucrania. Los aviones partieron desde la base Mihail Kogălniceanu para vigilar la situación, después de que un radar del Ministerio de Defensa rumano identificó un objeto volador cerca de la frontera fluvial. El dron penetró 3,5 kilómetros al sureste de Chilia Veche, permaneció unos 12 minutos y regresó a Ucrania. Tras su salida, la alerta se dio por finalizada.

Durante el periodo de alerta, las autoridades enviaron mensajes a los residentes del condado de Tulcea para que permanecieran en sus viviendas. El incidente representó la tercera alerta aérea del día en Rumanía. La noche anterior, dos aviones F-16 rumanos despegaron para vigilar otro dron que ingresó al espacio aéreo nacional y, tras abandonar la zona, se registraron explosiones en territorio ucraniano.

(Con información de )

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