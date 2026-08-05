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Otro reo escapa de una cárcel en Guatemala, provoca persecución y disparos al aire hasta ser detenido

Videos en redes muestran a agentes de la PNC detrás del reo Alex Estuardo Rodríguez Aquino, detenido por hurto agravado y en prisión preventiva

La Policía Nacional Civil informó que Rodríguez Aquino simuló estar inconsciente en el Centro Preventivo para Hombres de Jalapa para lograr el traslado al hospital.
Alex Estuardo Rodríguez Aquino escapó del Hospital Nacional de Jalapa tras fingir una descompensación en la cárcel y la PNC lo recapturó dos cuadras después. (PNC de Guatemala)
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El privado de libertad Alex Estuardo Rodríguez Aquino, de 20 años, escapó del Hospital Nacional de Jalapa en Guatemala, tras fingir una descompensación en la cárcel. Fue recapturado dos cuadras después por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en un episodio que incluyó una persecución y disparos al aire.

El caso se conoció en medio de críticas y señalamientos contra las autoridades del Sistema Penitenciario, luego de otra evasión ocurrida el 30 de julio donde el reo César Humberto Hernández Vicente escapó de la Granja de Rehabilitación Pavón escondido en un ropero de madera y un líder de la Mara Salvatrucha fue asesinado dentro de otra cárcel el 2 de agosto.

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Según la Policía Nacional Civil (PNC), Rodríguez Aquino pidió asistencia médica por la mañana de este martes 4 de agosto, cuando se encontraba recluido en el Centro Preventivo para Hombres de Jalapa. Simuló estar inconsciente, por lo que el protocolo del penal dispuso su traslado bajo custodia policial al hospital.

Mientras recibía atención, el detenido aprovechó un descuido para salir corriendo del centro asistencial e intentar huir. Los agentes iniciaron la persecución y lo alcanzaron dos cuadras más adelante, de acuerdo con la institución.

En videos que circularon en redes sociales se observa a dos policías correr detrás del prófugo por calles del sector. Las imágenes muestran también que uno de los agentes hizo disparos al aire durante la persecución, mientras vecinos presenciaban la escena.

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Un privado de libertad intentó escaparse tras fingir quebrantos de salud. Provocó una persecución policial y disparos al aire hasta ser nuevamente detenido y llevado a prisión preventiva. El hecho ocurrió en Jalapa, Guatemala. (Video: Soy Policía)

Los primeros reportes indicaron que policías de la Comisaría 22 participaron en la recaptura. En las grabaciones se ve además el momento en que uno de los agentes alcanza al fugitivo y lo reduce sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los reportes policiales, Rodríguez Aquino está en prisión preventiva señalado del delito de hurto agravado. Había ingresado al centro preventivo de Jalapa el 28 de mayo de 2026.

La fuga en Pavón activó protocolos de emergencia y abrió sospechas internas

La otra evasión reportada fue la de César Humberto Hernández Vicente, un privado de libertad que escapó de la Granja de Rehabilitación Pavón, esta vez, escondido dentro de un ropero de madera que él mismo había fabricado. La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó la fuga, activó protocolos, pero indicaron que las investigaciones detallarán la forma en que el privado de libertad habría evadido la prisión.

La fuga de Hernández Vicente se sumó a las evasiones recientes que expusieron la seguridad de prisiones de Guatemala, como la fuga masiva de Fraijanes II.
La fuga de César Humberto Hernández Vicente reabrió la crisis del Sistema Penitenciario de Guatemala tras su evasión de la Granja de Rehabilitación Pavón escondido en un ropero de madera. (Infobae)

De acuerdo con la autoridad penitenciaria, los órganos de control de la DGSP pusieron en marcha mecanismos de búsqueda y la PNC participa en operativos dentro y fuera del complejo. La Inspectoría General del Régimen Penitenciario también inició procesos para establecer posibles responsabilidades.

El Sistema Penitenciario advirtió en un comunicado: “Se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten involucrados en los hechos”. La entidad difundió además la fotografía del reo fugado y habilitó canales de denuncia anónima: la línea 1533 del Sistema Penitenciario, el 110 de la PNC y el WhatsApp Crime Stoppers 3764-1561.

Versiones no oficiales señalaron que Hernández Vicente habría salido oculto en un ropero de madera con doble fondo fabricado en el propio penal para su venta. Ese mueble habría aparecido vacío en las inmediaciones del complejo Pavón Fraijanes, un dato que alimentó sospechas sobre fallas en los controles de salida de objetos o posibles complicidades internas.

La fuga de Hernández Vicente se sumó a las evasiones recientes que expusieron la seguridad de prisiones de Guatemala, como la fuga masiva de Fraijanes II.
Versiones extraoficiales señalan que Hernández Vicente escapó oculto en un ropero de madera con doble fondo fabricado en el taller del penal. (Infobae)

Por su parte, diputados y expertos en seguridad han manifestado su indignación por la forma en que el privado de libertad habría escapado, señalando, lo que consideran, “graves deficiencias” en el Sistema Penitenciario guatemalteco.

Asesinato

Este nuevo hecho ocurre tan sólo dos días después del asesinato del privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo. Hecho armado en el que también falleció la esposa del reo Jennifer Dyana Santizo Umul, quien se encontraba en una visita conyugal.

Durante el ataque resultó herido un guardia del Sistema Penitenciario, quien intentó evitar el incidente.

Ortiz Romero era un líder de la Mara Salvatrucha, quien habría liderado el asesinato del cabecilla de un cartel de narcomenudeo guatemalteco conocido como “Los Caradura”. Tras su muerte, fueron detenidos dos privados de libertad del Barrio 18 como autores materiales del crimen.

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