Arena dorada y rocas volcánicas: Una combinación única en pocas playas de El Salvador

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Destacan potencial que tiene Panamá para fomentar la bioeconomía como motor económico, social y ambiental Se trata del uso sostenible de los recursos biológicos y del conocimiento científico y tradicional, para generar bioproductos, bioenergía y servicios