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Arena dorada y rocas volcánicas: Una combinación única en pocas playas de El Salvador

Una erupción del volcán de Santa Ana de hace 44 mil años dejó infinidad de roca volcánica esparcida en las costas de Sonsonate. Ahora forman parte del paisaje costero de playas únicas de El Salvador.

Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
El Salvador resguarda en el occidente del país playas de arena dorada y roca volcánica, diferenciándose de las tradicionales playas de arena negra del resto de la costa. (Infobae Centroamérica/Cortesía Salvadoreño noticias)
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Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
En la Playa Los Cobanos, la presencia del material volcánico incluso avanzó 6 kilómetros dentro del mar, formando una base natural que con el tiempo permitió el desarrollo de un ecosistema coralino único en el país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Instagram @jodahehe)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
Vista panorámica del complejo de playas de Sonsonate que forman parte de un Área Natural Protegida. En la fotografía de presencia la gran cantidad de roca volcánica a la orilla e interior de la playa. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Visit El Salvador Impressive)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
La arena dorada se compone de una mezcla de fragmentos de corales, conchas, caracoles y sedimentos volcánicos, incluyendo cuarzo y silicatos. La acción del oleaje y la fricción pulverizan los restos de organismos marinos, que se mezclan con los sedimentos volcánicos y forman la característica arena de tonos dorados y, en ocasiones, rosados. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
Punta Remedios es el nombre de otra de las playas que pertenecen a la misma zona, pero es menos conocida y visitada por turistas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Instagram Tío Frank)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
La Playa Los Almendros ha sido protegida en la entrada a su playa para proteger el ecosistema. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
La Playa El Flor es otra hoya escondida de la zona menos visitada. (Infobae Centroamérica/Cortesía Rouss Campos)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
El principal atractivo de la zona son sus olas mansas o tranquilas y la roca volcánica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Área Natural Protegida Los Cobanos)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
Esta zona de playas colinda con las inmediaciones del Puerto de Acajutla, uno de los puntos de tránsito comercial marítimo más visitados del país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Instagram Tío Frank)
Las playas de arena dorada y roca volcánica de El Salvador
Estas zonas regala postales y atardeceres únicos con la formación de sus acantilados y rocas. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Salvador travel)

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