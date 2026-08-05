Arena dorada y rocas volcánicas: Una combinación única en pocas playas de El Salvador

El Salvador resguarda en el occidente del país playas de arena dorada y roca volcánica, diferenciándose de las tradicionales playas de arena negra del resto de la costa. (Infobae Centroamérica/Cortesía Salvadoreño noticias)
05 Ago, 2026 07:53 a. m. EST
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En la Playa Los Cobanos, la presencia del material volcánico incluso avanzó 6 kilómetros dentro del mar, formando una base natural que con el tiempo permitió el desarrollo de un ecosistema coralino único en el país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Instagram @jodahehe)
Vista panorámica del complejo de playas de Sonsonate que forman parte de un Área Natural Protegida. En la fotografía de presencia la gran cantidad de roca volcánica a la orilla e interior de la playa. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Visit El Salvador Impressive)
La arena dorada se compone de una mezcla de fragmentos de corales, conchas, caracoles y sedimentos volcánicos, incluyendo cuarzo y silicatos. La acción del oleaje y la fricción pulverizan los restos de organismos marinos, que se mezclan con los sedimentos volcánicos y forman la característica arena de tonos dorados y, en ocasiones, rosados. (Infobae Centroamérica/Cortesía redes sociales)
Punta Remedios es el nombre de otra de las playas que pertenecen a la misma zona, pero es menos conocida y visitada por turistas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Instagram Tío Frank)
La Playa Los Almendros ha sido protegida en la entrada a su playa para proteger el ecosistema. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
La Playa El Flor es otra hoya escondida de la zona menos visitada. (Infobae Centroamérica/Cortesía Rouss Campos)
El principal atractivo de la zona son sus olas mansas o tranquilas y la roca volcánica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Área Natural Protegida Los Cobanos)
Esta zona de playas colinda con las inmediaciones del Puerto de Acajutla, uno de los puntos de tránsito comercial marítimo más visitados del país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Instagram Tío Frank)
Estas zonas regala postales y atardeceres únicos con la formación de sus acantilados y rocas. (Infobae Centroamérica/Cortesía El Salvador travel)