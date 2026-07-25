La Municipalidad de Guatemala realizará la feria de universidades MuniTec 2026 el 31 de julio en la zona 21

La ilustración presenta la Feria de Universidades MuniTec 2026 organizada por la Municipalidad de Guatemala, que concentra nueve instituciones, becas y orientación académica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad de Guatemala realizará el 31 de julio la Feria de Universidades MuniTec 2026, una jornada gratuita organizada a través de MuniTec para que estudiantes, graduandos y familias conozcan en un solo lugar la oferta de carreras, las opciones de becas y los apoyos educativos disponibles antes de tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 16:00 en MuniTec Zona 21, en la 4.ª avenida y 6.ª calle de la zona 21. El evento reunirá a miles de jóvenes, según la convocatoria oficial, con el objetivo de acercar información clara sobre estudios superiores y facilitar la comparación entre distintas instituciones.

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El punto central de la feria es directo: quienes asistan podrán consultar carreras universitarias, modalidades de estudio, requisitos de ingreso y beneficios estudiantiles, además de conversar con representantes de las universidades participantes. Esa posibilidad de resolver dudas en el mismo espacio busca ayudar a quienes todavía no tienen definida una elección profesional.

Estudiantes y profesionales participan en una feria universitaria, donde interactúan en stands de instituciones como la Universidad Mariano Gálvez y la Universidad Panamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria concentrará universidades, becas y orientación académica en un solo espacio

La propuesta de MuniTec parte de una dificultad frecuente entre los egresados de nivel medio: elegir qué estudiar. Por eso, la Municipalidad de Guatemala plantea una feria enfocada en reunir información académica y financiera que normalmente se encuentra dispersa entre distintas instituciones.

Además de la oferta de carreras, los asistentes podrán recibir detalles sobre becas, programas de financiamiento y otros mecanismos de apoyo para continuar sus estudios. La convocatoria oficial presenta ese componente como una herramienta para planificar mejor la formación universitaria y encontrar alternativas para acceder a la educación superior.

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La feria también está dirigida a familias que buscan información antes de acompañar una decisión educativa. La actividad fue planteada como un espacio para obtener datos concretos y compararlos antes de iniciar trámites de admisión o inscripción.

Entre las universidades confirmadas figuran la Universidad de Occidente, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad San Pablo de Guatemala y la Universidad Galileo. También participarán la Universidad Mesoamericana, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Da Vinci de Guatemala, la Universidad Internaciones y la Universidad Panamericana.

La presencia de esas instituciones permitirá revisar distintas opciones de formación superior en una sola jornada. Según la información difundida por la comuna, cada universidad brindará orientación sobre sus programas, condiciones de ingreso y beneficios para estudiantes.

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El evento apunta a quienes aún no definen qué carrera estudiar

El mensaje central de la convocatoria está dirigido a quienes todavía no tienen claro qué carrera elegir. La Municipalidad de Guatemala presenta la feria como un primer paso para descubrir alternativas académicas y acercarse a una profesión que permita desarrollar habilidades e intereses.

Ese enfoque convierte a la actividad en una instancia de orientación más que en una simple exhibición institucional. Cada conversación con representantes universitarios, de acuerdo con la presentación del evento, puede servir para identificar caminos de estudio y tomar decisiones con más información.

La feria se desarrollará en MuniTec Zona 21, una sede que funcionará como punto de encuentro entre jóvenes y universidades. La jornada tendrá una duración de siete horas, desde la mañana hasta la tarde, para facilitar la asistencia y permitir recorridos por los distintos espacios de información.

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El alcalde de la Ciudad de Guatemala Ricardo Quiñónez resumió el objetivo de la iniciativa con una declaración incluida en la difusión oficial: “La educación transforma vidas y abre oportunidades para construir una mejor ciudad. En MuniGuate seguimos creando espacios para que nuestros jóvenes descubran su talento y alcancen sus sueños”.

La comuna vincula el evento con una política de creación de espacios para ampliar oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo académico y profesional de la juventud. En esa línea, la feria busca consolidar a la ciudad como un lugar de oportunidades para quienes quieren prepararse y crecer.

La convocatoria insiste en que la información reunida durante la jornada puede resultar valiosa para avanzar hacia metas personales y profesionales. El planteo oficial sostiene que participar en la feria permite conocer nuevas opciones de estudio y contar con elementos concretos para planificar los pasos siguientes.

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Nueve universidades participarán de la jornada en la zona 21

El listado de instituciones participantes incluye a nueve universidades del país. Estarán presentes la Universidad de Occidente, la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad San Pablo de Guatemala, la Universidad Galileo, la Universidad Mesoamericana, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Da Vinci de Guatemala, la Universidad Internaciones y la Universidad Panamericana.

Cada una ofrecerá información sobre carreras, modalidades de estudio, requisitos de ingreso y beneficios estudiantiles. La posibilidad de comparar esas propuestas en el mismo lugar es uno de los ejes de la feria, según la descripción oficial del evento.