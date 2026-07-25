¡Una fiesta centenaria! Santo Domingo inauguró los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La República Dominicana inauguró en Santo Domingo los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con una ceremonia por el centenario de la competencia. (EFE/ Orlando Barría)

La República Dominicana celebró este viernes 24 de julio la inauguración oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una ceremonia inaugural que conmemoró el centenario de la competencia regional más antigua del mundo. Bajo el lema “100 años de unión, una sola región, un mismo corazón”, el evento reunió a miles de espectadores en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, marcando la tercera vez que el país caribeño recibe esta cita deportiva.

El acto inaugural ofreció un recorrido visual y artístico por un siglo de historia deportiva. La producción rindió homenaje tanto a la identidad dominicana como a la diversidad cultural de Centroamérica y el Caribe, integrando elementos representativos de las 37 delegaciones participantes.

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La ceremonia, presenciada por autoridades locales e internacionales, incluyó un despliegue escénico sin precedentes en la región. Por primera vez en la historia del país, se utilizaron tres escenarios simultáneos, dos de ellos principales y uno con vista de 360 grados en el centro del estadio. La producción implementó tecnología avanzada, como 30,000 insignias LED personalizadas para el público, un show de láser de gran formato y una coreografía aérea compuesta por 1,100 drones.

Los abanderados de México el clavadista Juan Manuel Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez desfilan con la delegación en la inauguración de Santo Domingo 2026. (EFE/ Rodrigo Sura)

Desfile de delegaciones, música y exhibición cultural en la ceremonia inaugural de Santo Domingo 2026

Tras la interpretación del himno nacional de República Dominicana, luego, las casi 40 delegaciones desfilaron por la pista del estadio. El orden de ingreso fue alfabético, pero la delegación de México abrió el desfile como reconocimiento a su rol de país fundador y sede de la primera edición de este evento.

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Después avanzaron los representantes de Bermudas, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y el resto de los países. Durante la marcha, sonó una canción representativa de cada nación, mientras los atletas portaban sus banderas nacionales y expresaban su entusiasmo ante el público.

La taekwondista Alisson Montano y el arquero Roberto Hernández encabezan el equipo salvadoreño en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El grupo Ilegales presentó “Corazón de Fiesta”, la canción oficial de los Juegos para cerrar el punto artístico.

El evento contó la participación de más de 900 bailarines provenientes de distintas provincias dominicanas, quienes compartieron escena con artistas nacionales e internacionales. El elenco incluyó a compañías de danza, grupos folclóricos, academias y universidades de Puerto Plata, Santiago, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, lo que permitió mostrar la riqueza cultural de todo el país anfitrión.

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De igual manera, más de 300 personas integraron el equipo de producción, alrededor de 2,000 trabajadores participaron en las áreas técnicas y logísticas, y se confeccionaron vestuarios con 4,850 yardas de tela, elaborados por 123 modistas, sastres y artesanos. Además, joyeros y artistas plásticos dominicanos aportaron piezas especialmente diseñadas para la ocasión.

Espectáculo con drones durante la inauguración de Santo Domingo 2026. (EFE/ Orlando Barria)

La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 abrió oficialmente una competición que se desarrollará hasta el 8 de agosto con la participación de más de 6,000 atletas de 37 países y territorios.

La ceremonia centenaria quedó inscrita como un hito para la región, al conjugar innovación tecnológica, diversidad cultural y memoria histórica en el marco de una de las competiciones deportivas más antiguas del planeta.

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