EE.UU. eleva a 12.5% el arancel para parte de las exportaciones de Costa Rica por cuestionamientos sobre trabajo forzado

Estados Unidos aumentó del 10% al 12.5% el arancel para parte de las exportaciones costarricenses que ingresan a ese mercado. EFE/Orestis Panagiotou

Las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos enfrentarán un nuevo escenario comercial luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump oficializara un incremento en el arancel aplicable a parte de los productos nacionales, que pasará del 10% al 12.5%.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), como resultado de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington concluyó que Costa Rica no cuenta con una prohibición ni con mecanismos efectivos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzado, situación que, según la administración estadounidense, genera distorsiones en el comercio internacional.

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El nuevo gravamen sustituye el recargo temporal del 10% que permanecía vigente desde febrero y comenzará a aplicarse a las mercancías que ingresen a territorio estadounidense a partir de las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este.

Aunque el anuncio generó preocupación entre exportadores nacionales, la medida no alcanza a todos los bienes enviados desde Costa Rica. Estados Unidos mantuvo una amplia lista de exclusiones que comprende productos agrícolas de alto peso en la oferta exportadora nacional, entre ellos café, piña, banano, aguacate, mango, papaya, jugo de naranja y determinados tipos de azúcar.

También quedaron fuera del nuevo arancel los dispositivos médicos, productos farmacéuticos, semiconductores, equipos electrónicos, algunos textiles y mercancías cubiertas por acuerdos sectoriales o por las reglas de origen establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

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La medida fue adoptada por la Administración de Donald Trump tras una investigación sobre controles al ingreso de productos elaborados con trabajo forzado. REUTERS/Evan Vucci

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) explicó que el incremento efectivo para los productos que sí quedaron sujetos a la medida será de apenas 2,5 puntos porcentuales, ya que el nuevo arancel reemplaza el recargo temporal del 10% y no se suma a él.

La organización también advirtió que el impacto variará dependiendo de la clasificación arancelaria de cada producto, por lo que será necesario analizar caso por caso para determinar cuáles sectores enfrentarán mayores costos para ingresar al mercado estadounidense.

La resolución forma parte de una investigación que la USTR inició en marzo contra 60 de los principales socios comerciales de Estados Unidos, economías que en conjunto representaron más del 99% de las importaciones de mercancías realizadas por ese país durante 2024.

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Tras varios meses de consultas, recepción de comentarios y audiencias públicas, la oficina comercial concluyó que 54 de esas economías, incluida Costa Rica, no habían establecido una prohibición específica para impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzado.

El Gobierno costarricense intentó evitar la aplicación del gravamen mediante una serie de alegatos presentados por la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo. En su respuesta, Costa Rica defendió que las exportaciones nacionales cumplen con altos estándares laborales y forman parte de cadenas regionales de suministro que fortalecen la producción estadounidense, en lugar de sustituirla.

Productos como café, piña, banano, semiconductores y dispositivos médicos quedaron fuera del nuevo arancel aplicado por Estados Unidos. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Asimismo, el Ejecutivo argumentó que la investigación no aportó evidencia de que los productos costarricenses fueran elaborados mediante trabajo forzado y solicitó mantener las condiciones preferenciales de acceso negociadas bajo el CAFTA-DR.

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Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantuvieron la clasificación asignada al país y confirmaron la entrada en vigor del nuevo arancel.

El Ministerio de Comercio Exterior destacó que la resolución mantiene importantes exclusiones para la oferta exportadora costarricense e incluso amplía la lista de productos exceptuados con bienes como esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados.

La ministra Indiana Trejos aseguró que Costa Rica continuará trabajando de manera coordinada con el sector productivo y con las autoridades estadounidenses para mejorar el acceso de los productos nacionales al principal mercado de exportación del país y fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.

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