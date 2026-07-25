El presidente Arévalo firma agenda territorial con la municipalidad indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, con lo cual suma 17 agendas

Bernardo Arévalo firmó una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá con compromisos en economía comunitaria, infraestructura, salud, educación, cultura y autoridades indígenas. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo firmó una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, para ejecutar compromisos en economía comunitaria, infraestructura, salud, educación, cultura y reconocimiento de autoridades ancestrales, en un acuerdo que además llevó a 17 el número de agendas suscritas por el Gobierno con pueblos y autoridades indígenas del país.

El alcance del mecanismo ya acumula 27 asambleas, 27 reuniones de trabajo y 17 agendas territoriales firmadas, según explicó la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Públicas de la Presidencia Mónica Mazariegos.

Entre esos acuerdos figuran los suscritos con el pueblo ixil, el pueblo chortí, el pueblo xinca, el pueblo garífuna, los 48 Cantones de Totonicapán, Santa María Chiquimula, San Francisco El Alto y la alcaldía indígena de Sololá.

PUBLICIDAD

Arévalo dijo durante el acto en el Palacio Nacional que el documento contiene “compromisos verificables” y no un listado de promesas. También señaló que el seguimiento quedará coordinado desde la gobernación departamental, con diálogo directo entre autoridades ancestrales y delegados institucionales en el territorio.

El acuerdo responde a una demanda histórica de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, una comunidad que durante décadas reclamó atención estatal. Sus representantes asocian ese abandono con el traslado de la cabecera municipal después del paso del huracán Mitch, que golpeó el poblado original el 2 de noviembre de 1998 y derivó en el desplazamiento de la mayoría de vecinos hacia Chuipatán o Cumbre de Alaska el 11 de enero de 2000.

PUBLICIDAD

Bernardo Arévalo firmó una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá con compromisos en economía comunitaria, infraestructura, salud, educación, cultura y autoridades indígenas. (Diario de Centroamérica de Guatemala)

La agenda incluye obra pública, salud comunitaria y apoyo productivo

En infraestructura, el Gobierno se comprometió a entregar 174.000 adoquines para Antigua Santa Catarina Ixtahuacán y el caserío antiguo Paquic. También ofreció ampliar el programa Techo Mínimo en Antigua Ixtahuacán, antiguo Paquic y Nuevo Tzamchaj, y evaluar el techado, la circulación y la iluminación de la cancha de básquetbol comunitaria por medio del Viceministerio de Deporte.

En economía comunitaria, la agenda prevé asistencia técnica y herramientas agrícolas para productores. El documento también incorpora un proyecto de dotación de hilos y fortalecimiento de capacidades productivas para mujeres tejedoras de Nuevo Tzamchaj y del caserío antiguo Paquic.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizará estudios de viabilidad para construir un edificio destinado al Centro Comunitario de Salud en un terreno propuesto por la alcaldía indígena.

PUBLICIDAD

La hoja de ruta también contempla fortalecer las competencias del personal comunitario, coordinar con abuelas comadronas y otros especialistas del sistema ancestral de salud maya, implementar huertos medicinales demostrativos y dotar medicamentos conforme al listado básico de la cartera.

En educación, el acuerdo incluye equipo de cómputo para el laboratorio del Instituto Nacional de Educación Básica de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán y la difusión de becas para jóvenes indígenas con aspiraciones universitarias.

En cultura, prevé insumos deportivos, la contratación de dos maestros de música, la adquisición de instrumentos autóctonos y la entrega de dos tableros con canastas profesionales de baloncesto.

PUBLICIDAD

La comunidad arrastra un reclamo estatal desde el traslado posterior a Mitch

La lectura oficial del acto describió la situación de quienes permanecieron en el asentamiento histórico como “un episodio muy crudo de abandono”. En esa zona del altiplano occidental, situada a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, la comunidad atravesó años sin centros educativos, sin atención de salud y sin infraestructura, con maestros pagados por vecinos y con el apoyo del párroco que decidió quedarse.

El alcalde indígena Pascual Tajay Aj Pacajá definió el acuerdo como “una ruta legal que vincula todas las instituciones gubernamentales involucradas en la agenda”. También recordó una sentencia favorable obtenida en julio de 2016 ante la Corte de Constitucionalidad para implementar la educación bilingüe multicultural e intercultural, como antecedente de la disputa institucional de la comunidad.

PUBLICIDAD

Arévalo subrayó además que la Municipalidad Indígena de Antigua Santa Catarina Ixtahuacán fue refundada en 2007 para impulsar el desarrollo local y reivindicar derechos individuales y colectivos. Presentó ese antecedente como parte del reconocimiento del Gobierno a esa estructura como contraparte válida para la firma del acuerdo.

La municipalidad organiza el área de Bocacosta y Tierra Fría del municipio y reúne a representantes de 13 comunidades y cinco barrios de la antigua población. Sus autoridades son elegidas primero en asambleas comunitarias y después por votación en la reunión de las asambleas que designaron representantes.

El documento indica que esa autoridad ancestral presta un servicio sin remuneración. También le atribuye funciones vinculadas con necesidades sociales y culturales del pueblo, incidencia política, defensa de la propiedad colectiva de las tierras tradicionales, resolución de conflictos y promoción de la educación bilingüe.

PUBLICIDAD

Mazariegos explicó que estas agendas se elaboran a partir de propuestas entregadas por autoridades indígenas, luego discutidas con ministerios e instituciones del Ejecutivo y después devueltas a las comunidades para su ajuste. En esa misma línea, el gobernador departamental Edgar Tuy informó que solo esta semana se suscribieron dos agendas de trabajo en Sololá.