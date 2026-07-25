El Salvador: Canasta básica alimentaria subió 2.7 % en el primer semestre de 2026

Una mujer, con blusa bordada de flores, presenta una pila de tortillas de maíz sobre un mantel tradicional, mientras otra pila se encuentra en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador registró un aumento del 2.7 % en el primer semestre de 2026, tanto en las zonas urbanas como rurales, respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo reflejan los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), citados por EFE.

En las zonas urbanas, el costo mensual de la canasta básica pasó de USD 253.05 en junio de 2025 a USD 259.95 en junio de 2026, lo que supone un alza de USD 6.89 , equivalente a un 2.72 %. En el área rural, el precio subió de USD 184.56 a USD 189.56 en el mismo lapso, resultando en un incremento de USD 4.99, que representa ese mismo 2.2 %. Estos datos, recopilados por EFE, indican que el encarecimiento afecta tanto a las ciudades como al campo, aunque el valor absoluto de la canasta es notoriamente menor fuera de las zonas urbanas.

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El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer semestre de 2026 se ubicó en USD 255.5 dólares en el área urbana y en USD 185.57 en la rural. En 2025, estos promedios fueron de USD 250.12 dólares para la ciudad y USD 184.44 para el campo. Según EFE, esta evolución confirma una tendencia al alza y refleja el peso creciente que tiene la alimentación dentro del gasto familiar. La canasta básica alimentaria incluye productos esenciales como pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, pensados para cubrir las necesidades de una familia tipo de cuatro personas.

El promedio del primer semestre de 2026 ubicó la canasta básica alimentaria en USD 255.5 en la zona urbana y en USD 185.57 en la rural. (Rudy QUIROZ / AFP)

Aspectos que condicionan el costo de la canasta básica

Un elemento que resalta EFE es la relación entre el precio de la canasta básica y los ingresos de la población. El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025, es de USD 408.80 para el sector comercio y servicios, y de USD 402,26 en manufactura. Para los trabajadores agrícolas, el salario mínimo es de USD 272.72 dólares.

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La composición de la canasta básica, según detalla EFE, responde en gran parte a la estructura del abastecimiento nacional. La mayoría de los productos que la integran llegan a El Salvador desde países vecinos, especialmente Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta dependencia de las importaciones hace que el precio final esté expuesto a las fluctuaciones de los mercados internacionales, los costos logísticos y las variaciones en la oferta regional.

La canasta básica alimentaria en El Salvador incluye pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas para una familia promedio de cuatro integrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la inflación alimentaria no es exclusivo de El Salvador, pero en este país centroamericano se agrava por la combinación de salarios bajos, dependencia de importaciones y un mercado interno limitado.

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En este escenario, la preocupación de la sociedad salvadoreña gira en torno al acceso a los alimentos y la capacidad de cubrir las necesidades básicas. Las familias de menores recursos son las más afectadas por el encarecimiento de productos esenciales incluidos en la canasta, mientras que los salarios han mostrado escasa variación real en comparación con la inflación de los alimentos.

El aumento sostenido de la canasta básica alimentaria y la presión sobre los ingresos de los hogares configuran un panorama desafiante para El Salvador en materia de seguridad alimentaria y bienestar social, según la información difundida por EFE.