República Dominicana

Decomisan 133 paquetes de presunta marihuana en el Puerto de Haina, en República Dominicana

Los operativos se realizaron en dos contenedores procedentes de Estados Unidos, donde fueron halladas cajas con sustancias prohibidas durante inspecciones rutinarias en coordinación con las autoridades del puerto y el equipo fiscal

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La DNCD y el Ministerio Público incautaron 133 paquetes de presunta marihuana en el Puerto de Haina Oriental durante operativos realizados en Santo Domingo Oeste. (Foto: DNCD)
La DNCD y el Ministerio Público incautaron 133 paquetes de presunta marihuana en el Puerto de Haina Oriental durante operativos realizados en Santo Domingo Oeste. (Foto: DNCD)

En contenedores que habían llegado desde Brooklyn y Nueva York, en Estados Unidos, fueron localizados 133 paquetes de supuesta marihuana durante dos operativos de inspección realizados en el Puerto de Haina Oriental, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público informaron que estos decomisos forman parte de las acciones de refuerzo de los controles en terminales marítimas, dentro de la estrategia nacional contra el tráfico de drogas.

La primera intervención se realizó tras la llegada de un contenedor procedente de Brooklyn. Por instrucciones de un fiscal, los agentes revisaron el interior y localizaron siete cajas plásticas en las que se ocultaban 103 paquetes de presunta marihuana. Estos paquetes estaban envueltos en fundas plásticas transparentes y negras, según lo reportado por el Ministerio Público. El hallazgo fue producto de un procedimiento de verificación rutinario, reforzado en las últimas semanas debido al aumento de intentos de ingreso de sustancias ilícitas por vías marítimas.

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Contenedores procedentes de Brooklyn y Nueva York transportaban paquetes de supuesta marihuana ocultos en cajas plásticas y tanques con mercancía. (Vídeo: DNCD)

En la segunda inspección, los equipos de la DNCD, con apoyo de unidades caninas, revisaron otro contenedor proveniente de Nueva York. Durante el registro, detectaron 30 paquetes de supuesta marihuana escondidos dentro de tanques que también incluían comida enlatada y ropa usada.

Como resultado de ambos operativos, la DNCD y el Ministerio Público abrieron una investigación para determinar la procedencia exacta de los cargamentos y los posibles responsables. Las autoridades señalaron que mantienen la alerta y continúan reforzando la vigilancia en puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos del país, con el fin de detectar y prevenir nuevas formas de tráfico de drogas.

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Intervención en el Aeropuerto Internacional de Las Américas

En otro operativo reciente, una mujer estadounidense que pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid, España, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA), en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Los agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, apoyados por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) e inspectores de Aduanas (DGA), realizaban controles en el área de salida de la terminal cuando, mediante una máquina de rayos X, detectaron imágenes sospechosas en dos maletas.

Una mujer estadounidense fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas con cinco láminas de presunta cocaína ocultas en compartimentos de maletas. (Vídeo: DNCD)

Durante la inspección de los equipajes, que contenían prendas de vestir, los agentes identificaron dos compartimentos adicionales ocultos. En su interior hallaron cinco láminas de presunta cocaína, envueltas en papel de aluminio y fundas plásticas, con un peso superior a siete kilogramos.

La mujer, de 47 años, fue señalada por las autoridades como una posible “mula” utilizada por redes de narcotráfico internacional. Al momento de su detención, se le incautaron dinero en efectivo, un teléfono celular, una iPad, documentos personales y otros elementos considerados relevantes para la investigación en curso. La DNCD informó que será sometida a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, mientras se investiga si existen más personas implicadas en el caso.

De acuerdo con lo comunicado, las láminas de la sustancia ocupadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes.

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