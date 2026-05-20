Guatemala

El programa de consulados móviles de Guatemala facilitó casi 12 mil atenciones en Estados Unidos en abril

Las jornadas consulares itinerantes permitieron que miles de migrantes resolvieran gestiones fundamentales, como la obtención de pasaportes y certificados de nacimiento, sin necesidad de desplazarse a ciudades con sede fija

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Vista de un equipo de producción de medios trabajando en una mesa azul con cámaras y laptops. Varias personas sentadas en sillas rojas, algunas de espaldas
Un total de 11.988 atenciones administrativas y legales fueron ofrecidas por personal movilizado, que operó en fines de semana para ampliar el acceso a la comunidad en zonas alejadas de consulados urbanos. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

Durante abril de 2026, los consulados móviles de Guatemala en Estados Unidos prestaron un total de 11.988 servicios a ciudadanos guatemaltecos, distribuidos en 18 localidades, como resultado de la estrategia impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para facilitar el acceso a trámites esenciales a la comunidad migrante que reside lejos de sedes consulares permanentes.

La mayor parte de los servicios se concentró en la captura de datos para pasaporte, con 5,239 trámites realizados, seguida por la emisión de certificados de nacimiento —que contabilizó 2,609 solicitudes—, la prestación de servicios y consultas varias (1,864 intervenciones) y la atención de registro civil vía consular, que sumó 1,203 registros.

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Según informó el Minex a través de sus canales oficiales, estas cifras reflejan la alta demanda de la población migrante por servicios administrativos y de protección sin la necesidad de trasladarse a grandes distancias.

Dos personas operan laptops y una impresora en una mesa negra, frente a dos asistentes sentados en sillas rojas. Fondo de cortinas negras y un pilar verde
Un total de 11.988 atenciones administrativas y legales fueron ofrecidas por personal movilizado, que operó en fines de semana para ampliar el acceso a la comunidad en zonas alejadas de consulados urbanos. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

Estas jornadas tuvieron lugar en ciudades como Cairo (Georgia), West Valley City (Utah), Columbus (Misisipi), Chambersburg (Pensilvania), Cincinnati (Ohio), New Bedford (Massachusetts), Novato y San Diego (California), Baltimore (Maryland) y Tulsa (Oklahoma), todas ellas localizadas estratégicamente fuera de los radios de cobertura de consulados guatemaltecos permanentes.

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Los consulados móviles permiten a la diáspora guatemalteca realizar trámites sin necesidad de viajar largas distancias

El programa de consulados móviles consiste en el desplazamiento temporal de personal y equipo consular fuera de las sedes tradicionales del Estado, con el objetivo de entregar servicios administrativos, legales y de protección de forma directa en los lugares donde reside una alta concentración de migrantes guatemaltecos.

Según la información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, un requisito habitual para acceder a estos servicios es la cita previa, que puede gestionarse por medio del portal www.minex.gob.gt o mediante llamada telefónica dirigida al consulado.

Vista trasera de una audiencia sentada en filas de sillas rojas, mirando hacia un escenario con pantallas y varias personas de pie. Un cochecito de bebé está visible en un pasillo
Numerosos guatemaltecos asisten a un consulado móvil del Gobierno de Guatemala, buscando atención y servicios esenciales en un evento comunitario. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

Durante estas jornadas es posible realizar trámites como la emisión o renovación de pasaportes, la obtención de la tarjeta de identificación consular, legalización de documentos, registros civiles —como inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción—, la expedición de pases especiales de viaje y la obtención de asistencia en emergencias.

Los consulados móviles suelen operar en fines de semana para maximizar la participación de usuarios con restricciones de tiempo y movilidad, lo que amplía el acceso para aquellos ciudadanos que residen en áreas rurales o a varias horas de la sede consular más cercana.

De acuerdo con el Minex, la finalidad principal de este programa es “facilitar el acceso a la documentación a los ciudadanos que, por falta de tiempo, recursos o grandes distancias, no pueden trasladarse a las oficinas fijas de su país”.

El carácter itinerante de estos consulados responde a una demanda constante de la diáspora guatemalteca que, de otro modo, podría enfrentar obstáculos significativos para realizar trámites vitales para su regularidad migratoria, vida cotidiana y vínculos legales con Guatemala.

La estrategia de acercamiento consular busca mantener la cercanía con los guatemaltecos en el exterior

El modelo de consulados móviles reafirma la política de cercanía y atención personalizada que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala busca sostener con sus connacionales en el extranjero.

A través de estas jornadas, el Estado pone a disposición de la población migrante el mismo portafolio de servicios que en una sede consular urbana, replicando todos los procesos administrativos oficiales y brindando orientación jurídica y gestión de emergencias.

Durante abril de 2026, esta estrategia permitió responder a casi 12 mil solicitudes, un volumen que subraya la relevancia de los consulados móviles como respuesta práctica a las necesidades de la diáspora guatemalteca en Estados Unidos.

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