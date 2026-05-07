Tres fallecidos en ataques armados y heridos en un hospital de Guatemala

Tres personas mueren tras ataque armado perpetrado por un desconocido en pleno centro de Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Un ataque armado ocurrido este miércoles en la 11 Avenida “A” y 3a. calle de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala dejó tres personas sin vida tras ser atacadas por un desconocido que ingresó y disparó en el lugar. Las víctimas, dos hombres aún no identificados y una mujer de 53 años, presentaban múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, según informaron los Bomberos Municipales.

El hecho sucedió en una zona céntrica de la capital guatemalteca, donde los paramédicos localizaron a los tres fallecidos. La escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras las autoridades coordinaron la presencia del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. La violencia armada representa un desafío persistente para la seguridad en el país.

PUBLICIDAD

En otro incidente registrado en la 7a. avenida y vía 9, zona 4 de la misma ciudad, dos personas resultaron heridas por disparos. El reporte de los Bomberos Municipales indicó que los paramédicos proporcionaron soporte vital avanzado en el sitio y durante el traslado de las víctimas al Hospital General San Juan de Dios, donde ambas ingresaron bajo resguardo médico. De acuerdo con Bomberos Municipales, el hospital suele recibir casos graves relacionados con hechos violentos en la capital.

Además, los Bomberos Municipales reportaron un accidente vial protagonizado por transporte pesado en la 7a. Avenida y Anillo Periférico, zona 12. El percance solo provocó daños materiales y la tripulación salió ilesa, según el parte oficial. Personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acudió al área para regular el flujo vehicular tras el accidente.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público resguardan la escena y avanzan en las investigaciones por violencia armada. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar emergencias a los servicios correspondientes mientras prosiguen las investigaciones sobre los ataques armados ocurridos en diferentes zonas de Ciudad de Guatemala.

Homicidios en Guatemala alcanzan su segundo nivel más bajo en siete años durante el primer trimestre de 2026

La cantidad de homicidios reportados en Guatemala durante el primer trimestre de 2026 confirma una reducción en los niveles de violencia letal, con 615 casos documentados, solo superados por el mínimo alcanzado en 2024, de acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD). El análisis, presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, revela que la tendencia descendente está acompañada por cambios en la distribución territorial de los crímenes y en el perfil de las víctimas.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales señalan que el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026 se convirtió en el segundo más bajo en cuanto a homicidios desde 2019. Según el informe del CIEN, el acumulado de 615 víctimas solo resulta inferior al registrado en el mismo intervalo de 2024, cuando se documentaron 589 homicidios. La tasa nacional alcanzó 16,3 muertes por cada 100 mil habitantes en marzo de 2026, tal como lo detalla el estudio difundido por el CIEN y citado por el medio especializado en análisis de seguridad ciudadana.

Los Bomberos Municipales intervienen en accidentes y emergencias, incluyendo un percance de transporte pesado en zona 12. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

Durante marzo de 2026, Guatemala reportó 237 homicidios, una cantidad que, aunque representa el número más alto del año, implica una reducción de 38 casos respecto a marzo de 2025, cuando se produjeron 275 muertes violentas. El análisis trimestral muestra que enero registró 204 homicidios (252 en el mismo mes del año anterior) y febrero, 172 (252 en 2025), lo que consolidó una disminución total de 166 vidas perdidas frente al primer trimestre de 2025.

PUBLICIDAD

El IDD, elaborado por el CIEN, permite seguir la evolución de nueve delitos clave, diferenciando entre crímenes contra la propiedad —como robo de vehículos, motocicletas, furgones y viviendas, además de extorsión— y delitos contra la persona, entre los que se encuentran homicidios, lesiones, violaciones y secuestros. David Casasola, investigador del CIEN, explicó que el descenso interanual en las denuncias se debe principalmente a la reducción de los delitos contra la propiedad y, en menor medida, a la baja en la tasa de homicidios, según declaraciones recogidas por el propio CIEN.