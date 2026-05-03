El sistema de certificación mecánica de buses queda bajo investigación tras detectarse documentos alterados en Guatemala

La DGT enfrenta una crisis por irregularidades en la certificación mecánica de más de 21.000 buses extraurbanos en Guatemala. (Foto cortesía Dirección General de Transportes)

La Dirección General de Transportes(DGT) enfrenta una creciente crisis en el sistema de certificación mecánica de buses extraurbanos en Guatemala, con 180 denuncias penales presentadas por la detección de irregularidades en los certificados de funcionalidad que habilitan la circulación de estos vehículos, mientras miles de unidades operan sin el aval requerido. Este panorama se profundizó tras un accidente ocurrido el 31 de marzo en Villa Canales, donde la intervención de la DGT reveló la falsedad de documentos que garantizaban condiciones óptimas en el vehículo sin bases reales, lo que llevó a la apertura de expedientes judiciales y a la inminente transferencia de casos al Ministerio Público para deducir responsabilidades.

Según el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, la investigación del caso detectado en la carretera a El Salvador se encuentra en su fase jurídica y será remitida a la fiscalía para determinar “quiénes falsificaron documentos, por qué se hizo y qué actores participaron en el proceso”. La gravedad de la situación no radica solo en la alteración de información, sino en la posibilidad de que talleres, empresas y propietarios estén involucrados en un patrón sistemático de emisión de documentos que permiten la operación ilegal de unidades, según los criterios expuestos por Suriano y su antecesor, Mynor González, a medios locales.

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El accidente en Villa Canales del 31 de marzo reveló falsedad documental en los certificados de funcionalidad de buses extraurbanos. (Foto cortesía Dirección General de Transportes)

El accidente del pasado 31 de marzo en el kilómetro 38, que dejó 27 heridos, resultó ser el punto de inflexión en la vigilancia estatal sobre el proceso de homologación de buses. Tras la inspección posterior al siniestro, la DGT determinó que aunque el documento presentado no era falsificado en su forma material, sí contenía “información no verídica” sobre el estado real del autobús, según la evaluación interna. Esto expuso la debilidad estructural del sistema: la fiscalización real depende de certificaciones emitidas por talleres privados, sin verificación directa del Estado.

Desde la perspectiva de González, jefe de la DGT al momento del accidente, las deficiencias encontradas abrieron la puerta para que se persiga penalmente tanto al taller responsable como a la empresa transportista. Explicó que estas prácticas pueden encuadrarse en delitos de falsedad ideológica y material, lo que multiplica la gravedad de los hechos por su impacto en la seguridad pública. Además, González indicó que la mayor parte de las 180 denuncias penales que la DGT ha presentado incluyen tanto la alteración de documentos como la operación de los denominados “buses piratas”, es decir, unidades que circulan fuera de la legalidad.

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El Ministerio Público recibirá 180 denuncias penales presentadas por la DGT por alteración y falsificación de documentos en el transporte extraurbano. (Foto cortesía Dirección General de Transportes)

Esta problemática se agrava con otro dato, el incumplimiento generalizado en la presentación de certificados. Según la DGT, de los más de 21,000 buses extraurbanos autorizados, solo el 48% había presentado el certificado obligatorio para mediados de abril, a pesar de que el plazo venció en febrero. El sistema, sin embargo, no prevé sanciones administrativas para quienes omiten este requisito, de modo que la única consecuencia concreta se produce cuando un autobús está implicado en un accidente. En esas circunstancias, la carencia del certificado puede traducirse en agravantes para los responsables en las esferas civil y penal.

En respuesta a los hallazgos, la DGT ha llamado explícitamente a la población a denunciar cualquier irregularidad en la presentación de documentos o firmas. Suriano destacó que la preocupación mayor radica en la impunidad que sigue rodeando estos delitos, lo que motiva la insistencia estatal en judicializarlos. Actualmente, el flujo de expedientes penales refleja la gravedad del problema, en la alteración sistemática de certificados, la subordinación del control estatal a talleres privados y la ausencia de sanciones directas configuran un escenario de vulnerabilidad tanto para usuarios como para la autoridad.

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Solo el 48% de los buses extraurbanos autorizados presentó el certificado obligatorio, evidenciando graves deficiencias en el control estatal. (Foto cortesía Dirección General de Transportes)

El proceso de denuncia penal iniciado por la DGT implica la recolección y formalización de pruebas sobre las irregularidades detectadas en los certificados de funcionalidad de buses colectivos. Cada una de estas denuncias busca que el Ministerio Público determine las responsabilidades por la emisión y uso de documentos falsos, que pueden incluir tanto a propietarios como a los talleres que certifican unidades en condiciones no aptas. El objetivo es frenar un esquema que permite la circulación de autobuses sin supervisión real y garantizar que cualquier siniestro derivado de esta falta de control tenga consecuencias legales efectivas.