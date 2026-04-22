El 90% de la instalaciones deportivas están listas para los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana

Las obras del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte avanzan para recibir los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y fortalecer la infraestructura deportiva dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El avance en las obras del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y del Parque del Este marca un momento clave para la infraestructura deportiva de la República Dominicana, de cara a la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una ejecución general superior al 90%, el conjunto de instalaciones promete impacto más allá del evento para los recintos, actualizados bajo estándares internacionales, quedarán habilitados para futuros certámenes mundiales y para la preparación regular de los atletas dominicanos una vez concluida la competencia, programada del 24 de julio al 8 de agosto.

Disciplina por disciplina, las obras reflejan grados de avance con áreas completamente listas para uso inmediato y otras en fases determinantes de finalización.

Un informe del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 precisa que instalaciones de tenis de mesa, gimnasia, el Centro Acuático, tiro con arco, hockey, remo y canotaje, así como tiro al plato, ya pueden acoger competencia oficial. Los recintos remozados para operaciones en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe se mantienen operativos, requiriendo solo ajustes menores.

En el sector de deportes ecuestres, el proyecto ha incorporado accesos diseñados para el desplazamiento de caballos y se han previsto zonas veterinarias que cumplen los requerimientos de la Federación Internacional de Ecuestre.

Sobre la Villa Olímpica, el complejo residencial de mayor escala en este sector, hay 1,200 apartamentos proyectados y según las autoridades, según las autoridades 600 de esas unidades están finalizadas, con nuevas inspecciones previstas en los próximos días.

Más del 90 % de las instalaciones deportivas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya están listas para recibir atletas internacionales. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El evento congregará una cifra inédita de participantes y el mayor número de medallas de la historia local

La magnitud de esta edición fue remarcada por José Monegro, presidente del Comité Organizador, quien afirmó que se espera la llegada de 6,200 atletas y la disputa por la mayor cantidad de preseas jamás vistas en el país. La cifra supera la media de participaciones anteriores y exigió la extensión del programa de obras, tanto para deportes tradicionales como emergentes.

El Palacio de los Deportes se encuentra en proceso de instalación de equipamiento de última generación, mientras que el Estadio Olímpico registra evolución acelerada: ya se dispone de la pista y los implementos requeridos para el atletismo internacional. Entre las obras que preservan carácter temporal destacan las pistas de boliche y squash, en parte reutilizando estructuras existentes.

El evento deportivo prevé la llegada récord de 6.200 atletas y la entrega del mayor número de medallas en la historia del país. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Instalaciones clave: avances en disciplinas y equipamientos especializados

El desarrollo de los pabellones y canchas especializadas refleja la estrategia integral adoptada por el Comité Organizador. El Pabellón de Balonmano, el Pabellón de Combate I y el Estadio de Sóftbol I están en etapas finales de ejecución. En tanto, el Pabellón de Combate II tiene un progreso del 65%, situando su culminación en la agenda de próximas semanas. Tanto el Estadio de Sóftbol II como el estadio de béisbol cuentan con entrega prevista para mayo, ajustándose al cronograma oficial.

El sector conocido como Malecón Deportivo alberga las instalaciones de patinaje y skateboarding, que exhiben un avance del 90%. El velódromo ya ingresó a la fase de adecuación de la pista, y las infraestructuras de tenis de campo se están ajustando en función de los estándares de la federación internacional correspondiente.

Finalizados los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las instalaciones deportivas quedarán destinadas al entrenamiento permanente de atletas dominicanos y nuevos eventos internacionales. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Preparativos para la primera cita internacional y disponibilidad futura para atletas nacionales

Los trabajos de remodelación buscan no solo responder a la cita regional de julio y agosto de 2026, sino garantizar la disponibilidad inmediata para el uso de atletas dominicanos tras el cierre de la jornada multideportiva. Deportistas de alto rendimiento encontrarán áreas renovadas y equipadas con tecnología de competición internacional, así como espacios de entrenamiento permanente.

El calendario próximo incluye eventos de alto perfil, como el partido entre las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos el 4 de julio, con presencia confirmada de jugadores de la NBA en las canchas modernizadas. Finalizados los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, todas las áreas y recintos quedarán destinados a programas de entrenamiento y desarrollo deportivo, cerrando así un ciclo logístico que prioriza tanto la excelencia competitiva como el legado para el deporte nacional.