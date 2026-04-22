República Dominicana

Autoridades elevan a siete las provincias bajo alerta amarilla por lluvias en República Dominicana

Las entidades gubernamentales han ampliado la vigilancia ante el aumento del peligro de inundaciones y crecidas, debido a la presencia de una vaguada y vientos cálidos que afectan varias zonas del país

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El COE y el INDRHI advierten sobre riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos en zonas vulnerables bajo alerta meteorológica. (Foto: cortesía)
El COE y el INDRHI advierten sobre riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos en zonas vulnerables bajo alerta meteorológica. (Foto: cortesía)

Un incremento en las medidas de precaución afecta a varias regiones de la República Dominicana, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevara a siete el número de provincias bajo alerta amarilla y mantuviera a otras doce, junto al Distrito Nacional, en nivel verde. La decisión responde a la presencia de una vaguada pre-frontal en el noroeste y la influencia del viento cálido del este/sureste, condiciones que, según el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), propician el desarrollo de áreas nubosas con aguaceros de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas en zonas vulnerables. Recomiendan a la población evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, así como abstenerse de utilizar balnearios en los territorios bajo alerta. Esta advertencia es especialmente relevante para quienes residen o transitan por las provincias incluidas en los listados de alerta amarilla y verde.

Provincias bajo alerta amarilla y verde

El COE identificó como alerta amarilla a Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega y Monseñor Nouel, localidades que podrían enfrentar condiciones más severas por las lluvias y tormentas eléctricas previstas.

El Centro de Operaciones de Emergencias eleva a siete las provincias en alerta amarilla por vaguada pre-frontal en República Dominicana. (Imagen: COE)
El Centro de Operaciones de Emergencias eleva a siete las provincias en alerta amarilla por vaguada pre-frontal en República Dominicana. (Imagen: COE)

En alerta verde se encuentran San Juan, Elías Piña, Duarte —con énfasis en el Bajo Yuna—, Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón. Si bien en estos lugares los riesgos son menores, las autoridades mantienen la vigilancia y reiteran la necesidad de acatar las recomendaciones.

Recomendaciones para residentes y operadores costeros

La principal orientación para la ciudadanía consiste en no exponerse a cuerpos de agua que presenten altos volúmenes o corrientes peligrosas. Además, en la costa atlántica, se exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a limitar su navegación a las proximidades de la costa y evitar internarse mar adentro, debido a la presencia de viento moderado y olas anormales.

Estas medidas buscan minimizar los riesgos para la población y garantizar la seguridad ante la evolución de las condiciones meteorológicas. Las autoridades continúan monitoreando la situación y actualizarán los niveles de alerta conforme se desarrollen los fenómenos previstos.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos y arroyos con alto caudal y usar precaución en balnearios de provincias en alerta por lluvias. (AP Foto/Ricardo Hernandez)
Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos y arroyos con alto caudal y usar precaución en balnearios de provincias en alerta por lluvias. (AP Foto/Ricardo Hernandez)

Pronósticos meteorológicos para jueves y viernes

Para la jornada del jueves, los remanentes nubosos del sistema frontal y el flujo de viento del noreste generarán desde la madrugada aguaceros fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento sobre provincias de la costa atlántica. Durante la tarde, la actividad de lluvias se extenderá hacia varias zonas del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Las provincias con mayor probabilidad de precipitaciones intensas serán María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.

En el Distrito Nacional, se esperan condiciones de medio nublado a nublado, con aguaceros moderados a fuertes y tronadas aisladas. Por su parte, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este experimentarán incrementos nubosos, aguaceros moderados a fuertes y tronadas, mientras que en Santo Domingo Oeste predominarán los nublados con aguaceros y tronadas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.

Pronósticos indican aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en la costa atlántica y el valle del Cibao durante jueves y viernes. (EFE/Thais Llorca)
Pronósticos indican aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en la costa atlántica y el valle del Cibao durante jueves y viernes. (EFE/Thais Llorca)

El viernes, se prevé un incremento de la humedad e inestabilidad por la llegada de otra vaguada en varios niveles de la troposfera, además de la humedad aportada por el viento del sur, asociado a una zona de baja presión al este de las Bahamas. Estas condiciones favorecerán episodios de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento localmente intensas y posibles granizadas durante la tarde y primeras horas de la noche, especialmente en el litoral costero atlántico del noroeste y el norte, el valle del Cibao, el nordeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

En el Distrito Nacional, se pronostican nublados en la tarde con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento. En Santo Domingo, también se esperan nublados por la tarde, acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento.

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