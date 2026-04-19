República Dominicana

Lluvias provocan nuevo desbordamiento y el colapso de una carretera en República Dominicana

La interrupción de rutas clave ha complicado la movilidad de miles de residentes, mientras que equipos de emergencia permanecen desplegados por el riesgo de nuevos incidentes ante las lluvias continuas que mantienen la alerta en varias provincias

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Un socavón interrumpe totalmente la circulación en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, dejando a San José de Ocoa aislada por las intensas lluvias. (Foto cortesía Gobernación Provincial San José de Ocoa)
Un socavón interrumpe totalmente la circulación en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, dejando a San José de Ocoa aislada por las intensas lluvias. (Foto cortesía Gobernación Provincial San José de Ocoa)

Las condiciones meteorológicas inestables continúan afectando a República Dominicana en las últimas horas han provocado un socavón que cortó la movilidad en la provincia San José de Ocoa, mientras que el desbordamiento del río La Palma impactó la comunidad de Tireo, en el municipio de Constanza, generando graves complicaciones en dos regiones del país. Según informaciones recogidas por las autoridades, ambas situaciones están vinculadas a un incremento sostenido de las precipitaciones, que mantiene en alerta amarilla a varios puntos del país, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El colapso de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, a la altura del kilómetro 4, ha dejado a San José de Ocoa parcialmente aislada. De acuerdo con los reportes preliminares, el hundimiento de la vía se atribuye tanto a la falta prolongada de mantenimiento como al desgaste provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas. Esta circunstancia causó el deterioro de la capa asfáltica, obligando al cierre total del tránsito por razones de seguridad.

El colapso de la vía en San José de Ocoa se atribuye a la falta de mantenimiento y al desgaste provocado por las precipitaciones sostenidas. (Foto cortesía Gobernación Provincial San José de Ocoa)
El colapso de la vía en San José de Ocoa se atribuye a la falta de mantenimiento y al desgaste provocado por las precipitaciones sostenidas. (Foto cortesía Gobernación Provincial San José de Ocoa)

A raíz de este socavón, la movilidad en la provincia se encuentra gravemente afectada. Decenas de vehículos permanecen varados, mientras que la circulación del transporte público y de carga está suspendida en el tramo comprometido. Las rutas de autobuses Ocoa–Santo Domingo y Ocoa–Baní, gestionadas por la Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa (Dumiocoa), detuvieron completamente sus operaciones, dejando sin conexión directa a los habitantes con otras localidades. La decisión responde a la imposibilidad técnica de transitar por la zona y al riesgo de nuevos deslizamientos.

Tras la emergencia, las autoridades han habilitado el paso para vehículos livianos en la zona. El perímetro del socavón permanece bajo vigilancia constante debido a la inestabilidad del suelo, con personal provisto para responder ante posibles agravamientos del incidente.

Las autoridades vigilan el perímetro del socavón en San José de Ocoa ante la inestabilidad del suelo y el riesgo de nuevos deslizamientos. (Foto cortesía Gobernación Provincial San José de Ocoa)
Las autoridades vigilan el perímetro del socavón en San José de Ocoa ante la inestabilidad del suelo y el riesgo de nuevos deslizamientos. (Foto cortesía Gobernación Provincial San José de Ocoa)

El desbordamiento del río La Palma en Constanza impidió el tránsito en La Vega

Otra de las emergencias registradas por las lluvias fue el desbordamiento del río La Palma Arriba registrado en la comunidad de Tireo, en el municipio de Constanza. Según habitantes el aumento súbito en el caudal del río generó salidas de su cauce en diversos puntos, afectando seriamente la conectividad entre Tireo y Villa Esperanza.

El productor televisivo local, Frarman García, brindó testimonio sobre la gravedad del desbordamiento, describiendo una situación crítica por la crecida del río en Tireo e instó a la Defensa Civil a intervenir para prevenir incidentes de mayor envergadura. Las repercusiones inmediatas incluyeron la interrupción del paso a vehículos y peatones, así como un clima de preocupación entre los residentes de la provincia La Vega debido al riesgo permanente de nuevos eventos similares.

Un residente local graba la crecida de un río que pone a prueba por primera vez la construcción de un puente. La fuerza del agua arrastra todo a su paso, generando dudas sobre si la estructura resistirá el embate.

El COE mantiene alerta amarilla por lluvias persistentes en varias provincias

De forma paralela a estos incidentes, el COE sostuvo la alerta amarilla para La Vega y otros puntos del país, con especial foco en Constanza. El anuncio se fundamentó en los análisis del Instituto Dominicano de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que advierten sobre el persistente ingreso de humedad y el aumento de precipitaciones en la región.

La entidad confirmó que los suelos mantienen niveles elevados de humedad, lo que incrementa la probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades hicieron un llamado a la población afectada para que colabore con las disposiciones generales de seguridad.

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