República Dominicana

República Dominicana enfrenta más de 45 días de lluvias y condiciones climáticas inestables que podrían extenderse

La administración central impulsa el seguimiento continuo de la emergencia causada por las precipitaciones ininterrumpidas, reforzando la distribución de insumos, la asistencia a damnificados y el traslado de personas ante la saturación de los suelos

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El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

Las persistentes lluvias que han afectado a varias regiones de República Dominicana durante 45 días consecutivoshan generado saturación de suelos, daños a infraestructuras y han obligado al gobierno a mantener activas medidas de asistencia. Según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se prevé que las precipitaciones continúen a lo largo de la semana, incrementando el riesgo de inundaciones y situación de emergencia en múltiples provincias.

El fenómeno climático actual combina la presencia de un sistema frontal estacionario al noreste del país y una profunda vaguada que afecta todos los niveles de la troposfera. Estos elementos han impulsado un volumen excepcional de humedad e inestabilidad atmosférica, lo que sostiene el ciclo de lluvias sobre todo el territorio dominicano.

La provincia de Espaillat recibió inspección y acciones prioritarias para rehabilitar puentes, cañadas y sistemas eléctricos tras crecidas históricas del río Yásica. (Foto cortesía Ministerio de Presidencia)
La provincia de Espaillat recibió inspección y acciones prioritarias para rehabilitar puentes, cañadas y sistemas eléctricos tras crecidas históricas del río Yásica. (Foto cortesía Ministerio de Presidencia)

El sistema frontal y la vaguada mantienen lluvias intensas

La ingeniera Gloria Ceballos, directora del Indomet,explicó en conferencia de prensa que se espera un aumento en la precipitación especialmente en el norte, incluyendo Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná y en el noreste, donde están las provincias de Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte y La Altagracia. La previsión indica que, aunque en los días martes y miércoles las lluvias podrían disminuir en intensidad, persistirán las precipitaciones a lo largo de la semana. Hacia el jueves, otra vaguada intensificará las lluvias, con un repunte de la actividad para el fin de semana.

Ceballos advirtió: “Las lluvias van a continuar. Tenemos ese sistema frontal que se mantiene estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada muy profunda que se manifiesta en todos los niveles de la troposfera”. Afirmó que el suelo se encuentra saturado después de aproximadamente 45 días de lluvias diarias en ciertas regiones.

El Ministerio de Trabajo instó a la flexibilización de horarios laborales y a facilitar el trabajo a distancia en todas las provincias afectadas. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
El Ministerio de Trabajo instó a la flexibilización de horarios laborales y a facilitar el trabajo a distancia en todas las provincias afectadas. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

Más de veinte provincias bajo alerta por riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ratificó el nivel de alerta amarilla para Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte, La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Samaná, San Juan y Dajabón. General Juan Manuel Méndez, titular del COE subrayó la necesidad de que la población “se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pie”, advirtiendo sobre la imprudencia como causa de muchas de las situaciones críticas.

“La escorrentía se convierte en superficial. Todo lo que cae provoca inundaciones en las provincias que tenemos bajo alerta”, sostuvo Méndez al informar que la saturación del suelo multiplica la velocidad y severidad de los desbordamientos. Las autoridades reportan daños a estructuras y servicios básicos, en parte debido a exposiciones y conductas de riesgo frente al crecimiento de los caudales.

La advertencia oficial enfatiza que “evitar las imprudencias es sumamente importante para usted preservar su vida”. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada de los boletines y no intentar cruzar cauces elevados.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Una mujer sostiene un teléfono frente a sus pertenencias este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Una mujer sostiene un teléfono frente a sus pertenencias este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

El gobierno central implementa acciones de emergencia para la población afectada

El presidente Luis Abinader, detalló en rueda de prensa que el gobierno ha activado una sesión permanente de monitoreo y respuesta ante la emergencia. “Estamos en sesión permanente con responsabilidades específicas para cada provincia en orden a darle seguimiento. Nuestro principal objetivo es salvar vidas y propiedades, conservar el uso de las infraestructuras”, afirmó.

Entre las acciones decididas, relató: “La Dirección de Asistencia Social (DASAC)está trabajando en todo el país en lo que tiene que ver con alimentos y enseres”, aclarando que la distribución considerará la persistencia de las lluvias para evitar que la ayuda se vea nuevamente afectada. Se procede también, según el mandatario, a la reubicación de viviendas en zonas vulnerables, reposición de equipos electrónicos y mobiliario para las familias afectadas.

Abinader insistió: “Repito, ahora es prever, salvar vidas, no acercarse a los ríos, a las cañadas, a los lugares donde haya un potencial peligro. Nosotros vamos a atender con alimentos tanto crudos como cocinados a través del DASAC y los comedores económicos, y vamos a reponer también, especialmente a las familias vulnerables, los daños que han tenido por sus enseres, equipos electrónicos y nos estamos también económicamente preparando para eso”.

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