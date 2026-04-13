República Dominicana

La Dirección General de Migración de República Dominicana reporta más de 51,000 solicitudes atendidas en seis meses

El organismo informó que, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se gestionaron distintos procesos migratorios, con un promedio diario de 400 casos y plazos definidos para permisos y renovaciones de residencia

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La Dirección General de Migración (DGM) informa que el proceso de evaluación de solicitudes de ciudadanos extranjeros, se ha reducido considerablemente, y que actualmente las renovaciones de estatus migratorio se gestionan en un periodo promedio de 15 a 30 días. Además, los procesos de solicitud de residencia por primera vez, se resuelven en un plazo aproximado de 60 a 90 días. (Foto cortesía DGM)
La Dirección General de Migración (DGM) informa que el proceso de evaluación de solicitudes de ciudadanos extranjeros, se ha reducido considerablemente, y que actualmente las renovaciones de estatus migratorio se gestionan en un periodo promedio de 15 a 30 días. Además, los procesos de solicitud de residencia por primera vez, se resuelven en un plazo aproximado de 60 a 90 días. (Foto cortesía DGM)

La Dirección General de Migración (DGM) reportó este lunes que, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, atendió 51,363 solicitudes en diferentes categorías migratorias, incluyendo renovaciones de residencias y permisos temporales de trabajo, lo que representa un promedio de 400 trámites diarios.

Según la entidad, el proceso de renovaciones de estatus migratorio actualmente concluye en 15 a 30 días, mientras que la resolución de solicitudes de residencia por primera vez tarda entre 60 y 90 días.

Como parte de los cambios administrativos implementados tras la Carta Compromiso con el Ciudadano, la DGM señaló que los plazos máximos para resolver renovaciones de residencia temporal y las renovaciones de residencias temporales son de 30 y 90 días laborales, respectivamente. Para el permiso de salida de menores, se ha establecido un plazo garantizado de 2 días laborales (48 horas); una parte considerable de estos trámites se completa en 24 horas a partir de la entrega de la documentación completa.

Opiniones legales y canales de trámite

Durante 2026, la dependencia emitió más de 2.150 opiniones legales en respuesta a consultas y requerimientos de usuarios y representantes legales. Todos los trámites, incluidas las solicitudes de residencias y permisos de trabajo, deben gestionarse exclusivamente por medio del portal de Migración, informó la Dirección de Extranjería.

La institución atribuyó estos resultados al proceso de revisión y fortalecimiento de los procedimientos administrativos iniciado en 2025, destinado a asegurar la aplicación apropiada de la normativa migratoria vigente.

Cambios institucionales permitieron acelerar procesos y aumentar la transparencia en los trámites migratorios. El nuevo sistema busca cumplir con la normativa y garantizar respuestas rápidas para ciudadanos y extranjeros (Foto cortesía DGM)
Cambios institucionales permitieron acelerar procesos y aumentar la transparencia en los trámites migratorios. El nuevo sistema busca cumplir con la normativa y garantizar respuestas rápidas para ciudadanos y extranjeros (Foto cortesía DGM)

DGM aumentan operativos

La semana anterior la institución anunció en su portal oficial que incrementaron sus operativos. La detención de 934 extranjeros en condición migratoria irregular. Según la DGM, 893 personas fueron deportadas tras completar los protocolos formales.

De acuerdo con la información oficial, 327 ciudadanos haitianos fueron trasladados en la madrugada del viernes desde el Centro de Procesamiento Migratorio en Haina hacia el puesto de control fronterizo de El Carrizal, en la provincia Elías Piña, como parte de los procesos de deportación.

En el desglose operativo, los Agentes de Reacción Rápida de Migración detuvieron a 599 personas, mientras que el Ejército contabilizó 203 detenciones, la Policía realizó 96, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) ejecutó 36. Las fuerzas militares y de seguridad entregaron los detenidos a la DGM para el inicio de los procedimientos.

Entre las provincias con mayor número de detenidos figuran Dajabón (72 casos), así como La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao (51 detenciones en conjunto). En el área de Santo Domingo, junto a San Cristóbal y Monte Plata, la cifra asciende a 74, mientras que los operativos en la región suroeste abarcaron Independencia (Jimaní) con 47 casos, Elías Piña (46), Bahoruco (45) y Pedernales (43).

Solicitudes completadas en solo 24 horas y miles de consultas legales reflejan el cambio de paradigma en la atención migratoria. La apuesta por la modernización promete mayores resultados para el futuro inmediato (Foto cortesía DGM)
Solicitudes completadas en solo 24 horas y miles de consultas legales reflejan el cambio de paradigma en la atención migratoria. La apuesta por la modernización promete mayores resultados para el futuro inmediato (Foto cortesía DGM)

Las acciones incluyeron sectores puntuales de La Vega —como Cutupú, Manga Larga y Los Pinos— y en Duarte —San Francisco de Macorís, Arenoso, Cenoví y Guáranas—, además de intervenciones en Dajabón, Puerto Plata, Boca Chica, San Pedro de Macorís y otros municipios y sectores señalados por la DGM.

La institución migratoria sostuvo que las deportaciones se canalizaron por los pasos fronterizos formales de Dajabón (365 personas), Elías Piña (336), Jimaní (130) y Pedernales (62), cumpliendo los procedimientos de rigor y garantizando la dignidad de los involucrados.

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