República Dominicana

El ministro Paliza llama a la unidad nacional en plena emergencia ambiental en República Dominicana

La autoridad del Ejecutivo destaca que el contexto requiere esfuerzos coordinados y agradece la colaboración de actores partidarios y sociales, subrayando que las prioridades deben centrarse en atender la coyuntura antes que promover reformas

Guardar
El ministro José Ignacio Paliza afirma que el Gobierno descarta discutir una reforma fiscal ante la emergencia ambiental en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
El ministro José Ignacio Paliza afirma que el Gobierno descarta discutir una reforma fiscal ante la emergencia ambiental en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

El ministro de la Presidencia de República Dominicana, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno ha priorizado la búsqueda de soluciones conjuntas frente a la actual emergencia ambiental en el país, descartando la apertura de un debate sobre reforma fiscal en medio de la crisis. Paliza abogó por la unidad y agradeció la apertura al diálogo demostrada por diferentes actores, mientras subrayó que este es un momento para fortalecer la respuesta nacional y no para abrir escenarios de confrontación política, declaro a la prensa local.

En las conversaciones bilaterales con la oposición, Paliza destacó que fue el propio Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien introdujo la posibilidad de discutir una reforma fiscal. El ministro precisó que este planteamiento fue rechazado por el equipo de Gobierno, que consideró inoportuno enfocarse en reformas tributarias en medio de la crisis. “En tiempos de crisis no es oportuno pensar en el tema”, respondió el ministro de Hacienda ante la propuesta, según detalló Paliza a medios de comunicación dominicanos.

El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

Durante el encuentro, el funcionario subrayó que las reuniones sostenidas entre el Gobierno y diversos sectores, incluidos líderes opositores, constituyen un ejercicio de consulta democrática. “Las reuniones que ha sostenido el Gobierno con distintos sectores, incluyendo líderes políticos, son exactamente lo que deben ser: un ejercicio democrático de consulta. No estamos en confrontación”, señaló Paliza, reiterando la vocación de diálogo y apertura a nuevas ideas para “atender esta crisis de una forma más efectiva”.

El ministro afirmó que la administración encabezada por el presidente, Luis Abinader, ha delimitado claramente los planes y acciones centrales para enfrentar la emergencia, tomando como referencia la gestión de otras crisis recientes como la pandemia de COVID-19, los efectos de la guerra en Ucrania y fenómenos naturales de distinta naturaleza. “Nosotros, el gobierno, tiene muy claramente delimitado los planes, las acciones y los ejes fundamentales sobre el cual atacar, atender esta crisis, como hemos hecho antes, con muchos resultados positivos, como el caso del COVID o la crisis de Ucrania, fenómenos naturales de diferentes naturalezas”, puntualizó.

En la imagen, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza (d). EFE/ Orlando Barría/Archivo
En la imagen, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza (d). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Paliza enfatizó en que las conversaciones con las fuerzas políticas y sociales buscan “fortalecer un plan de acción transparente”. Dijo que este plan debe contar con el respaldo de todo el país, y que “la República Dominicana merece respuestas a la altura de la situación, requiere de unidad”, subrayó.

La postura gubernamental, según Paliza, responde a la demanda social de respuestas concretas que frenen el aumento de precios e impulsen la recuperación. “La gente quiere saber cómo, frente a esta crisis, sus líderes, sus direcciones políticas, le van a ayudar o contribuir a que la comida no le aumente de precio. Esa es su preocupación y en eso nosotros estamos. Nosotros no queremos hacer de esto buscar confrontación, sino unidad”, manifestó.

Temas Relacionados

Gobierno República DominicanaPartido de la Liberación DominicanaEmergencia AmbientalDiálogo PolíticoLuis AbinaderRepública Dominicana

Últimas Noticias

Cámaras de Comercio italianas reunidas en Panamá refuerzan planes de inversión en la región

El intercambio comercial entre Panamá e Italia supera los $180 millones

Cámaras de Comercio italianas reunidas en Panamá refuerzan planes de inversión en la región

Autoridades descubren nueva bodega subterránea para minería ilegal en la frontera norte de Costa Rica

El hallazgo, realizado en Cutris, forma parte de la estrategia para golpear la cadena logística de grupos criminales que operan en Crucitas y cerro Conchuditas

Autoridades descubren nueva bodega subterránea para minería ilegal en la frontera norte de Costa Rica

Guatemala: Diputados citan a autoridades por presuntas irregularidades en la elección de Mazariegos como rector de la Usac

Una serie de citaciones y exposiciones públicas buscaron aclarar la responsabilidad de los funcionarios del órgano rector y la administración universitaria, tras la presentación de denuncias penales y señalamientos sobre la ausencia de controles fiscales

Guatemala: Diputados citan a autoridades por presuntas irregularidades en la elección de Mazariegos como rector de la Usac

Menores de nueve años son los más afectados por dengue con más de 650 casos sospechosos en El Salvador

Las cifras oficiales muestran que la mayor parte de las consultas médicas por la enfermedad corresponden a menores de nueve años a nivel nacional, lo que ha motivado nuevas medidas de control en 15 municipios con reportes recientes

Menores de nueve años son los más afectados por dengue con más de 650 casos sospechosos en El Salvador

Gobierno de Guatemala presenta plan para finalizar y reactivar obras de infraestructura en los próximos meses

Las autoridades anunciaron que se busca reactivar parte fundamental de la red de infraestructura nacional, con énfasis en la supervisión técnica y la ejecución en zonas estratégicas, garantizando la implementación bajo criterios de transparencia y control

Gobierno de Guatemala presenta plan para finalizar y reactivar obras de infraestructura en los próximos meses

TECNO

El error al usar el refrigerador que aumenta un 30% su consumo energético

El error al usar el refrigerador que aumenta un 30% su consumo energético

Tren en Brasil: así es el proyecto que promete velocidades superiores a 350 kilómetros por hora

España tendrá su primera autopista con límite de velocidad controlado por la IA en tiempo real

Un especialista en Inteligencia Artificial aseguró que “si no la usás, quedás afuera del mercado laboral y de la vida”

El hábito que puede potenciar tu celular: cada cuánto debes reiniciarlo y por qué

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman da a conocer su nueva vocación: "Ojalá existieran personas que pudieran brindar consuelo"

Nicole Kidman da a conocer su nueva vocación: "Ojalá existieran personas que pudieran brindar consuelo"

Las confesiones más sorprendentes de Liza Minnelli: amores, excesos y encuentros únicos

La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual, así respondió la cantante de “Firework”

Los detalles detrás del reencuentro de Cobie Smulders y Jason Segel que conquistaron la producción de Shrinking

Exasistentes de Anna Wintour revelan cómo es trabajar para la legendaria editora de Vogue: “No quiere un robot, busca a alguien con personalidad”

MUNDO

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Qué cambia en Europa tras la derrota de Orbán en Hungría: acceso a fondos y giro político

La policía de Río halló un artefacto explosivo en Copacabana a semanas del concierto gratuito de Shakira

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump

Trump dijo que Irán pidió reabrir el diálogo tras el fracaso en Islamabad: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”