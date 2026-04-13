El ministro Paliza llama a la unidad nacional en plena emergencia ambiental en República Dominicana

El ministro José Ignacio Paliza afirma que el Gobierno descarta discutir una reforma fiscal ante la emergencia ambiental en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

El ministro de la Presidencia de República Dominicana, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno ha priorizado la búsqueda de soluciones conjuntas frente a la actual emergencia ambiental en el país, descartando la apertura de un debate sobre reforma fiscal en medio de la crisis. Paliza abogó por la unidad y agradeció la apertura al diálogo demostrada por diferentes actores, mientras subrayó que este es un momento para fortalecer la respuesta nacional y no para abrir escenarios de confrontación política, declaro a la prensa local.

En las conversaciones bilaterales con la oposición, Paliza destacó que fue el propio Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien introdujo la posibilidad de discutir una reforma fiscal. El ministro precisó que este planteamiento fue rechazado por el equipo de Gobierno, que consideró inoportuno enfocarse en reformas tributarias en medio de la crisis. “En tiempos de crisis no es oportuno pensar en el tema”, respondió el ministro de Hacienda ante la propuesta, según detalló Paliza a medios de comunicación dominicanos.

El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

Durante el encuentro, el funcionario subrayó que las reuniones sostenidas entre el Gobierno y diversos sectores, incluidos líderes opositores, constituyen un ejercicio de consulta democrática. “Las reuniones que ha sostenido el Gobierno con distintos sectores, incluyendo líderes políticos, son exactamente lo que deben ser: un ejercicio democrático de consulta. No estamos en confrontación”, señaló Paliza, reiterando la vocación de diálogo y apertura a nuevas ideas para “atender esta crisis de una forma más efectiva”.

El ministro afirmó que la administración encabezada por el presidente, Luis Abinader, ha delimitado claramente los planes y acciones centrales para enfrentar la emergencia, tomando como referencia la gestión de otras crisis recientes como la pandemia de COVID-19, los efectos de la guerra en Ucrania y fenómenos naturales de distinta naturaleza. “Nosotros, el gobierno, tiene muy claramente delimitado los planes, las acciones y los ejes fundamentales sobre el cual atacar, atender esta crisis, como hemos hecho antes, con muchos resultados positivos, como el caso del COVID o la crisis de Ucrania, fenómenos naturales de diferentes naturalezas”, puntualizó.

En la imagen, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza (d). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Paliza enfatizó en que las conversaciones con las fuerzas políticas y sociales buscan “fortalecer un plan de acción transparente”. Dijo que este plan debe contar con el respaldo de todo el país, y que “la República Dominicana merece respuestas a la altura de la situación, requiere de unidad”, subrayó.

La postura gubernamental, según Paliza, responde a la demanda social de respuestas concretas que frenen el aumento de precios e impulsen la recuperación. “La gente quiere saber cómo, frente a esta crisis, sus líderes, sus direcciones políticas, le van a ayudar o contribuir a que la comida no le aumente de precio. Esa es su preocupación y en eso nosotros estamos. Nosotros no queremos hacer de esto buscar confrontación, sino unidad”, manifestó.