Nicaragua

Exportaciones de fauna criada en zoocriaderos nicaragüenses generan 6.2 millones de dólares

El comercio al exterior alcanzó 49.732 animales entre enero y mayo, con destinos como Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Francia y Canadá, según el informe divulgado por el Ministerio del Ambiente

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Primer plano de una rana de árbol de ojos rojos con piel verde brillante, ojos rojos, patas naranjas y flancos azules y amarillos, posada en una rama musgosa.
Una vibrante rana de árbol de ojos rojos exhibe sus llamativos colores verdes, azules, amarillos y rojos mientras descansa sobre una rama cubierta de musgo en su hábitat natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros cinco meses del año, Nicaragua exportó 49,732 ejemplares de especies exóticas a mercados internacionales, generando ingresos por aproximadamente 6.2 millones de dólares, según detalló el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). El volumen corresponde a fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados y la operación se realizó bajo las regulaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

De acuerdo con información suministrada por el Marena, entre enero y mayo se emitieron 146 permisos CITES que permitieron la salida de especímenes hacia destinos como Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong (China), Estados Unidos, México, Japón y Corea del Sur. Las especies incluidas en esta exportación abarcan rana de ojos rojos, gallego verde, rana flecha, ranita de vidrio, pichete verde, cola chata, boa común, tortuga sabanera y gallego, entre otros animales solicitados por su valor en el comercio internacional de mascotas.

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La entidad ambiental nicaragüense aseguró que el proceso cumplió los criterios de sostenibilidad y conservación estipulados por CITES. Según el comunicado recogido por la agencia EFE, “estas exportaciones se realizaron en cumplimiento de los criterios establecidos por la CITES, garantizando el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad”.

Entre las especies con mayor demanda internacional destacan las ranas verdes de ojos rojos, rana flecha, rana camufle, gallego verde, falso coral, pichete verde, cola chata y geko atigrado. Estos ejemplares se producen en instalaciones controladas bajo supervisión estatal, lo que, según las autoridades, reduce el impacto sobre poblaciones silvestres y promueve prácticas de manejo responsable.

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FOTO DE ARCHIVO.- Una boa común (Boa constrictor imperator) es vista en la casa del coleccionista José Delgadillo, en la ciudad de Matagalpa (Nicaragua). EFE/Jorge Torres
FOTO DE ARCHIVO.- Una boa común (Boa constrictor imperator) es vista en la casa del coleccionista José Delgadillo, en la ciudad de Matagalpa (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Los principales mercados de destino para los animales exóticos nicaragüenses son Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán. En estos países, la mayoría de los ejemplares se adquiere como mascotas, donde existe una industria consolidada de animales exóticos para el hogar. La variedad de especies tropicales que ofrece Nicaragua responde a la alta biodiversidad del país, que, según datos oficiales, alberga más de 12,400 especies de fauna.

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales reportó que actualmente hay nueve zoocriaderos registrados en el país, de los cuales seis participan activamente en la exportación. Estas instalaciones funcionan bajo licencia y supervisión estatal, lo que permite asegurar la trazabilidad y legalidad del comercio. Según lo informado por EFE, “los animales exóticos no lo son tanto en Nicaragua, un país tropical con más de 12,400 especies de fauna”.

La exportación de fauna silvestre forma parte de una estrategia de aprovechamiento sostenible impulsada por las autoridades ambientales. El cumplimiento de la normativa internacional y la fiscalización a través de permisos CITES representan, según el Marena, una garantía para los países importadores y para la protección de la biodiversidad local. La emisión de certificados y controles periódicos forma parte del protocolo para prevenir el tráfico ilegal y asegurar que la actividad no represente una amenaza para las especies nativas.

Según la información oficial, el comercio de estos ejemplares genera ingresos significativos para el sector, con una factura de 6,2 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. El flujo económico beneficia tanto a los zoocriaderos como a la cadena vinculada a la exportación, en un contexto en el que la demanda internacional de especies exóticas sigue en aumento.

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