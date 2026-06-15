El Salvador

Fray Cosme Spessotto: El beato italiano que recogía cuerpos y sembraba paz en El Salvador

El fraile franciscano que reconstruyó templos, sembró viñedos y perdonó anticipadamente a sus asesinos, es hoy un beato grabado a fuego en la memoria de un pueblo que aprendió de él la fuerza mansa del Evangelio

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de Fray Cosme Spessotto empujando una carretilla con dos cuerpos en una calle polvorienta de un pueblo con casas humildes.
Una acuarela muestra a Fray Cosme Spessotto Zamuner, fraile franciscano, empujando una carretilla con cuerpos de caídos en una calle polvorienta de San Juan Nonualco, El Salvador, durante la guerra civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrépito de la guerra civil en El Salvador no se medía solo en el conteo diario de bajas, sino en el silencio espeso que se instalaba en los pueblos tras el sonar de las ráfagas. En junio de 1980, San Juan Nonualco era un hervidero de miedo, un territorio donde la vida valía lo que dictara el capricho de un fusil.

Sin embargo, entre el polvo de sus calles y el eco de los combates, una figura vestida con el rústico hábito marrón de San Francisco de Asís caminaba a contracorriente. Era Santí Spessotto Zamuner, a quien todos conocían simplemente como el Padre Cosme.

PUBLICIDAD

Nacido en la lejana Mansuè, Italia, un 28 de enero de 1923, este fraile franciscano había cambiado los verdes paisajes del norte italiano por el calor sofocante y el dolor latente de la provincia salvadoreña. Llegó como misionero, pero las circunstancias lo convirtieron en un escudo humano para su comunidad. No portaba armas; su única defensa era la fuerza mansa y desconcertante del Evangelio.

Para los habitantes de San Juan Nonualco, Fray Cosme no era un sacerdote de sacristía y discursos abstractos. Era el hombre que se arremangaba el hábito para trabajar a la par de los albañiles. Cuando un terremoto devastó la iglesia parroquial, él no se limitó a pedir donaciones; tomó la pala, mezcló el cemento y cargó piedras junto a sus feligreses para reedificar el templo desde los cimientos.

PUBLICIDAD

Fray Cosme Spessotto, el misionero franciscano de origen italiano que cambió su tierra natal por la entrega incondicional a los más vulnerables en El Salvador (Cortesía cosmespessotto).
Fray Cosme Spessotto, el misionero franciscano de origen italiano que cambió su tierra natal por la entrega incondicional a los más vulnerables en El Salvador (Cortesía cosmespessotto).

Pero la guerra civil, incipiente y feroz, pronto tiñó de rojo los campos de cultivo. La violencia no respetaba altares ni investiduras. Los templos comenzaron a ser vistos por las fuerzas militares como posiciones estratégicas o centros de sospecha. Fray Cosme se plantó firme en el umbral de su iglesia.

Se opuso con vehemencia a la ocupación militar de los espacios sagrados y alzó la voz para defender a la población vulnerable frente a los recurrentes abusos de poder. Su imparcialidad nacía de una profunda caridad cristiana: no le importaban las banderas políticas, le importaba el sufrimiento humano.

Cuando el amanecer revelaba los horrores de la noche anterior, el Padre Cosme salía a las calles con una carretilla o en su vehículo. Recogía los cadáveres abandonados, sin distinguir si eran civiles inocentes, guerrilleros caídos en combate o soldados del ejército. Para él, cada cuerpo inerte era un hijo de Dios que merecía una digna sepultura cristiana. Ese acto de compasión elemental, en el código paranoico de la guerra, fue interpretado por los violentos como una afrenta, un acto de desafío que comenzó a sentenciar su destino.

Además de su labor pastoral, el fraile franciscano introdujo con éxito el cultivo de la uva en la zona de los Nonualcos para impulsar el desarrollo local (Cortesía Vatican news).
Además de su labor pastoral, el fraile franciscano introdujo con éxito el cultivo de la uva en la zona de los Nonualcos para impulsar el desarrollo local (Cortesía Vatican news).

El camino a los altares

Las amenazas de muerte no tardaron en llegar a la parroquia. El ambiente se volvió pesado, pero el fraile italiano mantenía una calma que desconcertaba a sus verdugos. Sabía perfectamente lo que le esperaba. En la intimidad de su escritorio, con la misma caligrafía firme con la que anotaba los bautizos y las bodas, redactó un testamento espiritual que con el tiempo se convertiría en un monumento a la gracia divina.

En aquellas líneas, Cosme Spessotto dejó por escrito su perdón anticipado: perdonaba explícitamente a quienes planeaban quitarle la vida y pedía a Dios por la conversión de sus futuros asesinos. Caminaba hacia el altar del sacrificio con los ojos abiertos y el corazón limpio.

El 14 de junio de 1980, el reloj marcaba el inevitable desenlace. Mientras se preparaba para celebrar la santa misa, la violencia irrumpió en el espacio sagrado de San Juan Nonualco. Elementos armados lo atacaron a mansalva, guiados por el odio a esa fe que se atrevía a humanizar el conflicto.

Los impactos de bala rompieron el silencio del templo. Fray Cosme cayó al suelo, bañando con su sangre la tierra que había adoptado como suya. Tenía 57 años. El misionero que cruzó el océano para sembrar viñedos y reconstruir iglesias moría convertido en mártir.

En su escritorio de trabajo, el Padre Cosme dejó escritas las líneas donde perdonaba anticipadamente y pedía por la conversión de sus asesinos (Cortesía Vatican News).
En su escritorio de trabajo, el Padre Cosme dejó escritas las líneas donde perdonaba anticipadamente y pedía por la conversión de sus asesinos (Cortesía Vatican News).

La muerte del Padre Cosme no apagó su voz; por el contrario, la amplificó. En julio de 1999, la Iglesia católica inició formalmente su causa de canonización, un proceso minucioso que buscaba examinar cada día de su vida y, sobre todo, la entrega del último aliento. El Papa Francisco reconoció oficialmente su martirio en mayo de 2020, despejando el camino para el reconocimiento universal de su santidad.

Finalmente, el 22 de enero de 2022, bajo el cielo de San Salvador, se celebró su solemne beatificación. En una ceremonia cargada de memoria histórica y emoción, Fray Cosme Spessotto fue elevado a los altares junto al jesuita salvadoreño Rutilio Grande y sus compañeros laicos. Hoy, su imagen permanece no solo en las estampitas de los altares, sino en la memoria viva de un pueblo que aprendió de él que la paz no se conquista con las armas, sino con la persistencia diaria del perdón y la entrega incondicional a los más olvidados.

Temas Relacionados

El SalvadorFray Cosme SpessottoBeatificaciónAsesinatoSan Juan Nonualco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Durante la 42ª reunión de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrada en Nueva York, el jurista asumirá un mandato de 2027 a 2030

El guatemalteco Alfredo Ortega Franco es electo como experto independiente del Comité de Derechos Humanos de la ONU

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE

El proyecto que busca reestructurar el subsector eléctrico y reducir las millonarias pérdidas que enfrenta la estatal energética

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE

Así construyen dos escuelas por día desde el centro industrial de Santa Ana: los internos aprenden con módulos reales

En el centro de rehabilitación, las personas privadas de libertad practican electricidad, hidráulica y ensamblaje con estructuras escolares completas, en una rutina diaria que convierte cada montaje y revisión en parte del proceso formativo

Así construyen dos escuelas por día desde el centro industrial de Santa Ana: los internos aprenden con módulos reales

San Salvador refuerza videovigilancia con más de 300 cámaras para garantizar la limpieza y el orden público

El plan suma equipos a los 500 ya activos, incorpora más de 50 parlantes inteligentes y refuerza el monitoreo con la torre Sívar Seguro, enfocada en puntos donde se acumulan desechos con frecuencia

San Salvador refuerza videovigilancia con más de 300 cámaras para garantizar la limpieza y el orden público

El presidente Arévalo anuncia una respuesta climática con coordinación y base científica para Guatemala

Desde la sede del Insivumeh, el mandatario sostuvo que la preparación puede mejorar pese a la ubicación del país, con medición de riesgos y articulación entre entidades para proteger a las familias ante eventos extremos

El presidente Arévalo anuncia una respuesta climática con coordinación y base científica para Guatemala

TECNO

El futuro de Xbox en juego: Microsoft explora su independencia y acelera el desarrollo de éxitos propios

El futuro de Xbox en juego: Microsoft explora su independencia y acelera el desarrollo de éxitos propios

Roja Directa y Magis TV: similitudes y contrastes en el universo de la piratería digital

Ni virus ni publicidad invasiva: cómo ver el Mundial 2026 sin recurrir a Roja Directa

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: quien ganará el partido del Mundial 2026, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

MUNDO

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

Wall Street celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: el Dow Jones marcó un máximo histórico y el Nasdaq subió más de 3%

Netanyahu aseguró que la ofensiva contra el régimen de Irán evitó la “aniquilación nuclear” de Israel

El petróleo bajó a mínimos de tres meses tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la cumbre del G7