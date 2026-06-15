Panamá pondrá pantallas gigantes para alentar a su selección

Una familia animada celebra el Mundial 2026 en un ambiente festivo, luciendo camisetas de Panamá, Brasil y Argentina, con banderas centroamericanas de fondo mientras disfrutan del partido en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá instalará pantallas gigantes en espacios públicos para seguir a su selección. Con el inicio del torneo a solo dos días, el país se prepara para acompañar a la selección y el gobierno ha dispuesto una serie de espacios públicos para que la ciudadanía pueda seguir cada partido. El Ejecutivo panameño ha lanzado la campaña "Panamá con la sele, Panamá con todo" y anunció la instalación de pantallas gigantes en coliseos y plazas, para que los aficionados se reúnan para acompañar a su equipo en la distancia. Los partidos de Panamá del 17, 23 y 27 de junio se verán en pantallas gigantes en varias regiones del país, cuando la selección se enfrente a Ghana, Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.

Según información difundida por el propio gobierno panameño y recogida por AFP, agencia de noticias, la ciudad capital tendrá como principal punto de encuentro la Arena Roberto Durán, ubicada al este. Se prevé la asistencia de cientos de seguidores que buscan experimentar en comunidad el desarrollo de los compromisos mundialistas. El parque Urracá, en el paseo marítimo de la capital, contará también con una pantalla gigante que instalará la municipalidad.

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En el interior del país, las autoridades han dispuesto espacios similares para extender la transmisión a las provincias. El Estadio Los Milagros en Herrera, el Estadio Mariano Bula en Colón, el Estadio Omar Torrijos Herrera en Veraguas y el Gimnasio La Basita en Chiriquí forman parte de la red de recintos donde se proyectarán los partidos. El acceso será gratuito, aunque se controlará mediante cintillos que los aficionados deberán retirar previamente en las oficinas regionales de Pandeportes, de acuerdo con los afiches oficiales divulgados por el Ejecutivo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo pública la iniciativa el pasado 21 de mayo, cuando confirmó la instalación de pantallas gigantes en diversos puntos del territorio. "El gobierno nacional proporcionará pantallas gigantes de televisión en distintos puntos del país para ver los juegos del Mundial (...) como la inmensa mayoría de panameños, igualmente seguiré esos juegos y apoyaré a nuestra selección con todo, pero no viajaré a Toronto al juego inaugural y me quedo participando en Panamá de estas actividades juntos", declaró el mandatario en un mensaje difundido por AFP, agencia de noticias.

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Personas de diversas nacionalidades disfrutan el ambiente futbolístico en una fan zone del Mundial, con pantallas gigantes, food trucks y banderas de México, Corea, Sudáfrica y Chequia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes de Panamá en el torneo

La participación de Panamá en el torneo representa la segunda incursión del país en una Copa Mundial FIFA, tras clasificarse en 2018. En aquella edición, la selección panameña debutó en Rusia y, pese a no avanzar de la fase de grupos, generó atención internacional y respaldo popular en el país. El proceso clasificatorio para la actual edición consolidó a una generación de futbolistas que, bajo la conducción de su cuerpo técnico, aspira a mejorar el desempeño anterior y dejar una huella más profunda.

El sorteo del certamen ubicó a Panamá en un grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra. Según analistas citados por AFP, agencia de noticias, el reto para la selección centroamericana radica en competir ante equipos con experiencia en el torneo. El cuerpo técnico ha subrayado la importancia de la preparación táctica y la fortaleza mental para enfrentar a rivales del torneo. La expectativa local se ha visto reflejada en la venta de productos oficiales, la programación de actividades culturales y la organización de caravanas de apoyo en distintas ciudades.

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Un grupo de aficionados panameños se reúne en casa para ver un partido de fútbol entre Panamá e Inglaterra, mientras uno de ellos aprovecha para ordenar una hamburguesa a domicilio desde su teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto local del torneo

El entusiasmo generado por la cita mundialista ha impulsado iniciativas fuera del ámbito deportivo. Instituciones públicas y privadas han promovido iniciativas para que trabajadores y estudiantes puedan seguir los partidos, adaptando horarios y facilitando espacios comunes. La prensa local, según la agencia de noticias AFP, ha dedicado coberturas especiales al seguimiento de la concentración de la selección, al perfil de sus jugadores y a la agenda de actividades oficiales en las sedes de los partidos.

La organización de los eventos públicos incluye medidas de seguridad y protocolos de acceso para garantizar la convivencia pacífica y el resguardo de los asistentes. Las autoridades han recomendado llegar con anticipación a los recintos seleccionados, cuyas puertas abrirán una hora antes del inicio de cada transmisión. Habrá acceso controlado con cintillos en las jornadas del 17, 23 y 27 de junio, cuando la selección de Panamá buscará avanzar a la siguiente fase por primera vez en su historia. El regreso de Panamá al Mundial moviliza actividades públicas y privadas en el país.

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