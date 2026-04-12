República Dominicana

4 provincias en alerta roja y 60% del país permanece bajo vigilancia ante riesgo de inundaciones

Una combinación de lluvias continuas y saturación de suelos mantiene en situación de vigilancia a más de la mitad del territorio dominicano, según los reportes oficiales de las entidades responsables del monitoreo hidrometeorológico y de emergencia

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Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)
Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)

Se eleva la alerta roja en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde debido al impacto de una vaguada que afecta a la isla con lluvias intensas y posibilidades de inundaciones graves. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que la medida surge ante el riesgo inminente de crecientes de ríos, cañadas y arroyos, así como el peligro de inundaciones urbanas o rurales que han comenzado a manifestarse en diversas zonas de República Dominicana.

El fenómeno meteorológico dejó ya una primera consecuencia fatal: el fallecimiento de una niña de un año y ocho meses, quien quedó atrapada bajo los escombros tras el colapso de una pared afectada por las precipitaciones en Santo Domingo Oeste. Esta es la primera muerte directamente vinculada a la vaguada, de acuerdo con los datos confirmados por las autoridades gubernamentales.

La saturación de los suelos por lluvias recientes aumenta el riesgo de emergencias, especialmente en provincias bajo vigilancia del Indomet y el COE. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
La saturación de los suelos por lluvias recientes aumenta el riesgo de emergencias, especialmente en provincias bajo vigilancia del Indomet y el COE. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

El 60 % de las provincias dominicanas en alerta por lluvias

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la situación meteorológica e hidrológica favorece la persistencia de precipitaciones en gran parte del país. En respuesta, 15 provincias, entre ellas el Distrito Nacional, permanecen en alerta amarilla, mientras que siete demarcaciones adicionales están clasificadas en alerta verde. Esta distribución representa un total de 26 provincias bajo algún nivel de alerta, lo que equivale a más de 60% del territorio nacional.

La lista actualizada precisa que están en amarillo las zonas de Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Samaná, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y Hermanas Mirabal, además del citado Distrito Nacional. En tanto, en verde se encuentran Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y San Juan.

Los organismos de respuesta trabajan de forma coordinada para monitorear el avance de la vaguada asociada a un sistema frontal, que continuará incrementando la humedad en los suelos y elevando los riesgos de desbordamientos y avalanchas de agua en las próximas horas, según establecen INDOMET e INDRHI.

El gobierno de República Dominicana declaró sesión permanente para monitorear el impacto del sistema frontal con lluvias intensas y granizadas en varias regiones del país. (Cortesía: Diario Listín)
El gobierno de República Dominicana declaró sesión permanente para monitorear el impacto del sistema frontal con lluvias intensas y granizadas en varias regiones del país. (Cortesía: Diario Listín)

Recomendaciones urgentes de organismos de emergencia

El COE recomendó a la población, especialmente en las provincias bajo alerta roja y amarilla, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, así como evitar el uso de balnearios durante la permanencia de la emergencia. El organismo hizo un llamado expreso a los residentes en zonas de alto riesgo, ubicados en las cercanías de cuerpos de agua, a mantenerse atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Para situaciones de urgencia o información, el COE indicó que se debe establecer contacto con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y con el propio Centro de Operaciones de Emergencias por medio del número 809-472-0909, 9-1-1 o 462 de la OGTIC.

La permanecía de condiciones meteorológicas adversas, fundamentada en el último informe del Indomet y el INDRHI, refuerza la necesidad de máxima atención por parte de la ciudadanía a las instrucciones de los organismos de protección civil para reducir el riesgo de nuevos incidentes graves.

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