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Pese al acuerdo de paz, Israel atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y denunció reiterados incumplimientos del alto el fuego

El Ejército israelí continuó este viernes su ofensiva contra el grupo terrorista tras lanzar nuevas operaciones durante la noche del jueves, que justificó como una respuesta a las acciones hostiles atribuidas al la organización chiíta

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El humo se eleva desde el sur del Líbano, visto desde Nabatieh, tras los ataques israelíes denunciados por los vecinos, en el Líbano, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Zohra Bensemra)
El humo se eleva desde el sur del Líbano, visto desde Nabatieh, tras los ataques israelíes denunciados por los vecinos, en el Líbano, el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Zohra Bensemra)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este viernes que atacaron durante la noche del jueves y continúan atacando a integrantes e infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en distintos sectores del sur de Líbano.

Según la comunicación oficial difundida a través de la red social X, los ataques se ejecutaron en respuesta a reiteradas violaciones del alto el fuego de los terroristas. Horas más tarde, las FDI informaron que cuatro de sus soldados fueron abatidos en combate, los primeros desde la firma electrónica del acuerdo entre EEUU e Irán. Uno de ellos fue identificado como el teniente coronel Dor Gadlia ben Simjon z”l.

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En contraposición, el grupo chiíta reivindicó ataques contra tropas de Israel y afirmó haber repelido un avance militar en el sur de Líbano, acciones que calificó como “legítima defensa”.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, Hezbollah indicó que sus combatientes detectaron una fuerza israelí—integrada por un pelotón blindado y de infantería— intentando infiltrarse al norte de las colinas de Ali al Taher. El grupo terrorista afirmó haber atacado a la unidad con diversas armas, apuntando a tres tanques Merkava con misiles guiados, lo que, según la organización, provocó su destrucción e incendio.

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En un segundo comunicado, el grupo respaldado por Irán aseguró que sus combatientes repelieron a las tropas israelíes que intentaban avanzar por una ruta oculta, mientras otra fuerza de Israel trató de recuperar a muertos y heridos bajo una densa humareda, lanzando decenas de bengalas en la zona. Ante este nuevo intento, los miembros del grupo respondieron con una andanada de cohetes y proyectiles de mortero. El comunicado no precisó cifras sobre bajas israelíes. Hasta el momento, Israel no ha emitido una reacción pública respecto a estos incidentes.

Vehículos militares israelíes circulan por una carretera libanesa junto a la frontera entre Israel y el Líbano, vista desde el norte de Israel (REUTERS)
Vehículos militares israelíes circulan por una carretera libanesa junto a la frontera entre Israel y el Líbano, vista desde el norte de Israel (REUTERS)

Las acciones de Hezbollah coinciden con los intensos ataques del Ejército israelí en la región meridional de Nabatieh, según reportó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) de Líbano. Anoche, el grupo afirmó que combatía con las tropas israelíes cuando intentaron avanzar desde Arnoun hacia las afueras de Kfar Tebnit, en la provincia de Nabatieh.

Estos enfrentamientos tienen lugar después de la firma digital del memorando de entendimiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que extendió el cese de hostilidades al territorio libanés.

A pesar del acuerdo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ratificó que el Ejército mantendrá la “zona de seguridad” en los territorios ocupados del sur de Líbano y que no se retirará mientras persistan necesidades de seguridad por la amenaza de Hezbollah.

Sheikh Naim Qassem (EFE/Nabil Mounzer/Archivo)
Sheikh Naim Qassem (EFE/Nabil Mounzer/Archivo)

El líder del grupo terrorista, Naim Qassem, sostuvo esta semana que el “límite para las negociaciones” entre Israel y Líbano debe ser la “seguridad mutua”, y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para “expulsar” a Israel y restaurar la soberanía nacional.

No obstante, Israel y el grupo terrorista Hezbollah no forman parte del acuerdo firmado entre Washington y Teherán. Sin embargo, la situación en territorio libanés aparece como uno de los factores que influyen sobre el contexto político de las próximas negociaciones que comenzarán una vez que el entendimiento sea firmado presencialmente por autoridades de la administración Trump y del régimen iraní.

Las conversaciones previstas para este viernes entre Estados Unidos e Irán en el complejo alpino de Burgenstock, en Suiza, fueron aplazadas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. La decisión se conoció poco después de que la Casa Blanca cancelara el viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien debía encabezar la delegación de Washington para iniciar la fase de implementación del tratado alcanzado entre ambos países para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán han sido aplazadas”, informó la cancillería suiza en un mensaje difundido por la agencia AFP y citado también por Reuters.

(Con información de EFE)

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