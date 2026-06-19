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Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

El mandatario ucraniano sostuvo que el país necesitará en el corto plazo gas, diésel, equipos energéticos y al menos 300 misiles si la guerra persiste, y reclamó el desembolso de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz

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El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegan para la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 18 de junio de 2026 (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS)
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegan para la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 18 de junio de 2026 (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS)

Durante la cumbre entre los líderes de la Unión Europea (UE) del jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que el futuro del continente está definiéndose a partir de la defensa ucraniana a la invasión rusa y propuso que la mejor garantía de seguridad para el bloque sería otorgar a Kiev una membresía acelerada.

“El futuro de Europa —libre, unida y, por supuesto, en paz— se está decidiendo en nuestra defensa. Eso demuestra lo singular que es nuestra situación”, expresó Zelensky en extractos de su discurso publicados en X.

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El mandatario ucraniano comunicó a los Estados miembros que Ucrania busca que la guerra contra Rusia finalice antes del invierno y pidió apoyo para preparar otro periodo frío con misiles de defensa aérea y combustible. “Ucrania se lo merece porque ha pagado más que ningún otro país por su derecho a ser libre, independiente y... europea”, sostuvo.

Durante la misma jornada, ataques aéreos ucranianos alcanzaron objetivos en territorio ruso, incluida una refinería de petróleo en Moscú, en el marco de una campaña de largo alcance que el presidente ucraniano expuso como muestra de la capacidad militar del país durante encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump y otros líderes del G7 en Francia.

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En su mensaje a los líderes de la UE, Zelensky reconoció que no todos los miembros respaldan una adhesión acelerada. Hungría exigió retirar ese lenguaje de la declaración final del Consejo Europeo tras la cumbre. “El paso más importante en este sentido —sé que no a todos les gusta— podría ser una vía rápida para que Ucrania se adhiera a la UE”, planteó.

El presidente de Ucrania, Volodiimir Zelensky, el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Stoyan Nenov)
El presidente de Ucrania, Volodiimir Zelensky, el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Stoyan Nenov)

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE optaron por moderar las expectativas respecto a una incorporación acelerada de Ucrania al bloque, a pesar del respaldo político y militar reiterado durante la cumbre. En el documento consensuado tras varias horas de debate, los mandatarios señalaron que el proceso de ampliación seguirá sujeto al criterio de méritos concretos y a las reformas implementadas por cada aspirante, lo que aleja la posibilidad de avances inmediatos en la adhesión ucraniana.

El texto final de la cumbre estableció que la continuidad de las negociaciones con Ucrania dependerá del progreso demostrado en las áreas definidas por la Unión Europea y del cumplimiento de reformas verificables, sin fijar un calendario para una eventual aceleración.

Por otra parte, Zelensky insistió, en la cumbre frente a sus pares, en que Ucrania desea terminar la guerra este año y apuesta por una solución diplomática, aunque advirtió sobre las dificultades en la interlocución con Rusia. “Putin es la guerra”, declaró. El presidente ucraniano sostuvo que el país necesitará gas, diésel, equipos energéticos y al menos 300 misiles si el conflicto persiste, y reclamó el desembolso de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz.

“Putin es la guerra”, declaró Zelensky ante los líderes de la UE (REUTERS/Anastasia Barashkova)
“Putin es la guerra”, declaró Zelensky ante los líderes de la UE (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El mandatario pidió a Europa mantenerse firme en las sanciones hacia el Kremlin, avanzar en la confiscación de activos y asegurar la financiación de su país. También alertó a la población ucraniana a prepararse para un posible aumento de ataques rusos. “Por favor, utilicen los refugios, se lo ruego”, solicitó.

Tras un ataque ucraniano con drones a una refinería en Moscú en la mañana del jueves, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú llevará a cabo “ataques masivos y coordinados de forma regular” contra Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó durante la cumbre que las fuerzas ucranianas recuperaron terreno frente a las tropas rusas en varios puntos del frente. Esa dinámica reforzó el respaldo del bloque, pero no modificó la cautela respecto de los tiempos del proceso de adhesión. Zelensky agradeció el apoyo europeo y expresó su deseo de avanzar en la apertura de los capítulos restantes durante el verano, aunque la declaración final no recogió esa urgencia.

(Con información de Reuters)

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