Suiza aplazó las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para implementar el acuerdo que puso fin a la guerra en Medio Oriente

Horas antes del anuncio suizo, un portavoz de la Casa Blanca informó que Vance no viajaría al país europeo como estaba previsto (REUTERS)

Las conversaciones previstas para este viernes entre Estados Unidos e Irán en el complejo alpino de Burgenstock, en Suiza, quedaron aplazadas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. La decisión se conoció pocas horas después de que la Casa Blanca cancelara el viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien debía encabezar la delegación de Washington para iniciar la fase de implementación del acuerdo alcanzado entre ambos países para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán han sido aplazadas”, informó la cancillería suiza en un mensaje difundido por la agencia AFP y citado también por Reuters.

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El ministerio añadió que "Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. El trabajo preparatorio pertinente en Burgenstock continúa“, aunque no informó una nueva fecha para el encuentro.

La suspensión se produjo apenas dos días después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que abrió un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente sobre el programa nuclear iraní y permitió restablecer el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz a los niveles previos al conflicto.

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La reunión en Suiza estaba concebida como el primer paso técnico para poner en marcha los compromisos asumidos por ambas partes tras la firma del acuerdo.

La suspensión se produjo apenas dos días después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán

Horas antes del anuncio suizo, un portavoz de la Casa Blanca informó que Vance no viajaría al país europeo como estaba previsto. Según la explicación oficial, persistían dificultades logísticas vinculadas a la siguiente etapa de las negociaciones.

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La cancelación sorprendió a funcionarios y periodistas que ya se preparaban para el desplazamiento. De acuerdo con información de medios estadounidenses, el equipo de Vance y un grupo reducido de reporteros se encontraban en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, a la espera del vuelo hacia Suiza. Al mismo tiempo, personal de la Casa Blanca y equipos de avanzada ya estaban desplegados en territorio suizo para organizar la llegada de la delegación estadounidense.

La Casa Blanca señaló en un comunicado que el vicepresidente y sus colaboradores estaban listos para participar en las conversaciones, pero que no fue posible concretar los preparativos necesarios. "La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible“, indicó el comunicado.

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Durante una conferencia de prensa realizada horas antes de la cancelación, Vance había reconocido la incertidumbre sobre el cronograma de las conversaciones. "Nuestro plan es ir a Suiza, aunque no sé exactamente cuándo“, declaró el vicepresidente.

También afirmó que "creemos que las negociaciones técnicas comenzarán este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar“.

"Nuestro plan es ir a Suiza, aunque no sé exactamente cuándo“, declaró el vicepresidente (REUTERS)

La suspensión coincidió con informaciones sobre posibles demoras en la conformación de la delegación iraní. Según un reporte citado por medios internacionales, Teherán evaluaba el impacto de la situación en Líbano, donde continúan las tensiones vinculadas a la presencia militar israelí en el sur del país.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que las fuerzas israelíes permanecerán en una “zona de seguridad” del sur del Líbano mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo requieran.

Israel y el grupo terrorista Hezbollah no forman parte del acuerdo firmado entre Washington y Teherán. Sin embargo, la situación en territorio libanés aparece como uno de los factores que influyen sobre el contexto político de las negociaciones.

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En paralelo, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, respaldó públicamente la posibilidad de mantener conversaciones directas con Estados Unidos. En una declaración difundida por medios estatales iraníes, sostuvo que "es obvio que las negociaciones cara a cara que se celebren en el futuro no significarán aceptar la opinión del enemigo“.

El pronunciamiento fue interpretado como una señal de respaldo político para que los negociadores iraníes participen en el proceso abierto tras la firma del acuerdo.

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El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, respaldó públicamente la posibilidad de mantener conversaciones directas con Estados Unidos (REUTERS)

Inicialmente, la visita de Vance a Suiza tenía como objetivo participar en una ceremonia formal de firma. Sin embargo, ese acto perdió sentido después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara el documento el miércoles durante una cena oficial en el Palacio de Versalles junto al presidente francés, Emmanuel Macron, mientras que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, rubricó el acuerdo por separado.

El memorando establece que las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido deberán ser diluidas bajo supervisión internacional. También incluye el compromiso de Irán de no adquirir ni desarrollar armas nucleares.

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No obstante, varios aspectos centrales del entendimiento todavía requieren definiciones técnicas y políticas. Precisamente para abordar esos puntos estaban previstas las conversaciones en Burgenstock, cuyo inicio quedó ahora sin fecha confirmada.