República Dominicana

Lluvias de fin de semana podrían dejar acumulados de hasta 125 milímetros de agua en República Dominicana

Una vaguada activa y un sistema frontal provocarán lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país. Diez provincias permanecen bajo alerta meteorológica mientras se prevé que los aguaceros se intensifiquen durante el fin de semana.

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Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)
Personal de Cruz Roja apoya ante la emergencia por lluvias que se registra en República Dominicana, debido a un sistema frontal./(Cruz Roja Dominicana)

Las autoridades meteorológicas de República Dominicana han advertido sobre un escenario de lluvias intensas para este fin de semana, con acumulados que podrían oscilar entre 100 y 125 milímetros en las próximas horas. Esta situación ha llevado a que 10 provincias del país amanezcan bajo alerta meteorológica, ante la amenaza de precipitaciones persistentes y la posibilidad de eventos extremos como crecidas de ríos, inundaciones urbanas y rurales, y deslizamientos de tierra.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó en rueda de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que un sistema frontal activo, asociado a una vaguada, es el responsable de este patrón meteorológico inestable. Según Ceballos, los acumulados de lluvia podrían alcanzar valores superiores en algunas zonas del territorio nacional, debido a la combinación de la vaguada, la humedad aportada por los vientos del este-noreste y la persistencia de nubosidad sobre el país.

El pronóstico oficial del tiempo, presentado por Saddan Font-Frías, encargado del Centro Nacional de Pronóstico, advierte que los aguaceros serán de moderados a fuertes y podrán alcanzar intensidad torrencial en varias regiones. Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y, de forma aislada, posibles granizadas. Este fenómeno se extenderá durante todo el fin de semana y podría mantenerse al inicio de la próxima semana laboral, con condiciones húmedas y lluvias frecuentes entre lunes y martes.

Las precipitaciones tendrán un impacto especialmente significativo en ciertas regiones. El informe del Indomet señala que las áreas más vulnerables corresponden a la cordillera Central, el suroeste y la franja fronteriza. Entre las localidades bajo mayor vigilancia se encuentran San Juan, Santiago, La Vega, Monte Plata y Elías Piña, así como municipios y comunidades de Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat y Valverde.

Un grupo de rescatistas y civiles unen fuerzas para evacuar a una persona en una camilla improvisada a través de calles completamente anegadas por el agua./Defensa Civil Dominicana

En estas zonas, el riesgo de inundaciones urbanas y rurales es elevado, así como el de crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Además, la posibilidad de deslizamientos de tierra se incrementa en laderas y suelos inestables, especialmente debido a que las precipitaciones de los días anteriores ya han provocado una saturación significativa de los suelos.

El Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico en distintas demarcaciones, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y los organismos de protección civil.

El incremento en la nubosidad y las lluvias inició desde la madrugada en la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, para luego intensificarse en horas de la tarde. Para el domingo y lunes, el sistema frontal continuará casi estacionario al norte del país, mientras los vientos del este-noreste seguirán aportando humedad. Por ello, se esperan episodios de lluvias dispersas durante la mañana, que se intensificarán en la tarde con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y la posibilidad de granizadas en zonas localizadas.

Llamado a la población

Ante este panorama, las autoridades han emitido un llamado enfático a la ciudadanía para que se mantenga atenta a los boletines oficiales y siga las recomendaciones de los organismos de protección civil. Entre las sugerencias principales destacan evitar cruzar ríos o cañadas con altos niveles de agua y tomar medidas preventivas para proteger vidas y propiedades.

Las lluvias intensas de los últimos días han generado inundaciones en calles, viviendas y diferentes zonas urbanas y rurales de República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)
Las lluvias intensas de los últimos días han generado inundaciones en calles, viviendas y diferentes zonas urbanas y rurales de República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)

El Indomet ha reiterado que continuará proporcionando actualizaciones oportunas sobre la evolución de este sistema atmosférico, para que la población y las entidades responsables puedan actuar con antelación ante cualquier eventualidad. Se recomienda a los residentes en zonas de riesgo permanecer informados y acatar las indicaciones, dada la vulnerabilidad incrementada por la saturación de los suelos y la persistencia de lluvias en los próximos días.

Impacto en la infraestructura y la vida cotidiana

El pronóstico de intensas lluvias y el estado de alerta en 10 provincias podrían afectar la movilidad, la actividad comercial y la prestación de servicios básicos en varias regiones del país. Las autoridades han dispuesto operativos de vigilancia y respuesta rápida ante posibles emergencias, con especial atención en las zonas rurales y urbanas identificadas como puntos críticos.

El llamado de las instituciones es a priorizar la seguridad y a no subestimar los riesgos asociados a las lluvias intensas, en un contexto donde la saturación de los suelos y la inestabilidad atmosférica aumentan la exposición de la población a desastres naturales.

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