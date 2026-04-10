Emergencia por lluvias en República Dominicana: daños en doce escuelas y servicios básicos suspendidos

Las lluvias intensas provocan inundaciones urbanas y daños materiales en sectores como Los Alcarrizos, Mariguayabo y Los Girasoles, según el COE. (Foto cortesía Diario Libre)

Durante los últimos días, República Dominicana ha enfrentado un fuerte impacto debido a las intensas lluvias que han azotado diversas regiones del país, provocando daños materiales, la suspensión de servicios esenciales y afectaciones humanas.

Según la Revista Salud Pública, en su emisión del 9 de abril, varias estaciones del metro permanecen fuera de funcionamiento, se registran varias inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las precipitaciones han alcanzado registros históricos de entre 300 y 400 milímetros de agua en zonas urbanas, generando anegamientos severos, colapso de infraestructuras y la interrupción de la movilidad en la capital y otras provincias.

La situación se ha tornado especialmente crítica en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. De acuerdo con la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), al menos doce escuelas resultaron afectadas por los torrenciales aguaceros.

Estas escuelas, ubicadas en sectores como Los Ríos, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, han sufrido desde inundaciones hasta el derrumbe de elementos estructurales, como ocurrió en el plantel Montessori, que registró el colapso de su verja perimetral.

El Centro Educativo Eduardo Brito también fue intervenido por daños similares. Las brigadas de emergencia de la DIE, bajo la coordinación del presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, iniciaron labores inmediatas para restaurar los planteles y garantizar la continuidad del calendario escolar. Los trabajos se enmarcan dentro del Plan “Aulas 24/7-365”, que busca suplir al país de espacios escolares adecuados y seguros.

En el sector residencial, más de 1,000 viviendas han sufrido daños considerables, forzando la evacuación de al menos 5,000 personas, según reportes de la Defensa Civil y medios internacionales como Associated Press. En la provincia de San José de Ocoa, más de 20 comunidades quedaron incomunicadas tras el desbordamiento de un río, lo que agravó la emergencia. Las autoridades rescataron a siete personas atrapadas por el agua, entre ellas un hombre que quedó varado en una alcantarilla en Santo Domingo.

Fotografía que muestra un vehículo arrastrado a una cañada este miércoles en un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

El sistema de transporte urbano también se ha visto gravemente afectado. La Revista Salud Pública confirmó la suspensión de operaciones en varias estaciones del metro, complicando el desplazamiento de miles de ciudadanos.

Además, la interrupción del servicio de agua potable en múltiples sectores de la capital y del interior del país ha incrementado la vulnerabilidad de la población, dificultando las tareas de limpieza y el acceso a servicios básicos.

Las lluvias, derivadas de una vaguada estacionaria, han superado la capacidad de drenaje de las ciudades. El presidente Luis Abinader reconoció públicamente que “no existe sistema de drenaje que soporte este volumen de agua en tan poco tiempo”. El pronóstico indica que las lluvias disminuirán progresivamente, aunque persisten las alertas en más de una docena de provincias, incluyendo a Santo Domingo.

Entre las consecuencias más trágicas, se reportó el fallecimiento de una niña de un año en el oeste de Santo Domingo, cuando una pared de su vivienda colapsó a causa de la saturación del terreno. Este hecho, junto con los cuantiosos daños materiales, evidencia la magnitud de la emergencia.

La infraestructura eléctrica también ha sufrido interrupciones, con cortes de energía en varios sectores urbanos y rurales. En respuesta, el gobierno ordenó que empleados no esenciales trabajen de manera remota y suspendió las clases en escuelas públicas y privadas de las zonas más afectadas.

Las intensas lluvias en República Dominicana provocaron el desbordamiento de cinco ríos y dejaron más de 300 viviendas anegadas en varias provincias. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

La coordinación entre organismos de emergencia, autoridades locales y el gobierno central continúa enfocada en la asistencia a los afectados, la rehabilitación de servicios y la evaluación de daños. El panorama que dejan las lluvias en la República Dominicana es de destrucción parcial de infraestructuras, interrupción de servicios básicos y una comunidad en proceso de recuperación ante una de las mayores emergencias hidrometeorológicas de los últimos años.

Pronóstico del INDOMET: condiciones para el fin de semana

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa que desde la mañana del viernes 10 de abril y hasta el domingo 12, se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, principalmente en las provincias del este, sureste, cordillera Central, zona fronteriza y la costa caribeña.

Las lluvias afectarán localidades como Monte Cristi, Samaná, La Altagracia, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, entre otras. Por la tarde y noche del viernes, la nubosidad aumentará y las precipitaciones se intensificarán sobre Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, con el riesgo de tormentas eléctricas, granizadas y ráfagas de viento.

Para el sábado, la cercanía del sistema frontal y la abundante humedad propiciarán lluvias de variable intensidad durante todo el día, con aguaceros más intensos hacia el interior del país y la cordillera Central. El domingo, aunque el sistema frontal se mantendrá casi estacionario, persistirán lluvias dispersas y episodios de aguaceros moderados a fuertes, especialmente en el sureste, noreste, norte y la zona fronteriza.