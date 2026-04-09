Más de 80 mil dominicanos afectados por cortes de agua potable en medio de emergencias climáticas

AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Personal municipal recoge escombros este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

Un corte masivo en el servicio de agua potable afecta a unos 80 mil residentes de Santo Domingo, en medio de la emergencia climática que afronta República Dominicana por lluvias intensas y persistentes desde la madrugada del miércoles. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) confirmó que la interrupción responde a la magnitud de las precipitaciones, que desbordaron ríos, inundaron infraestructuras críticas y generaron altos niveles de turbidez en el suministro.

El director de Operaciones de la Caasd, Luis Salcedo, explicó que los sistemas afectados incluyen barrios enteros como Ciudad Satélite, Villa Linda III, La Guáyiga, parte del municipio de Los Alcarrizos, El Tamarindo, El Progreso yHato Nuevo, todos sin acceso estable al agua corriente. Entre las principales causas identificadas, Salcedo detalló que “la magnitud de las lluvias provocaron eventos extraordinarios en puntos como el río Haina, donde se inundó la obra de toma, al igual que el río Isabela y en el acueducto Isa-Mana, donde se registró una crecida de grandes proporciones”.

El corte masivo de agua potable afecta a 80 mil residentes de Santo Domingo tras intensas lluvias en República Dominicana. (Foto cortesía CAASD)

El servicio permanece interrumpido en varios sectores debido a que dos de las tomas principales, Haina y La Isabela, quedaron bajo el agua, complicando la operación de los sistemas. Aunque Salcedo confirmó que “al día de hoy, el sistema Haina ya entró en servicio; en el sistema Isabela todavía anoche permanecía la toma inundada; ya los niveles bajaron”, la normalización del abastecimiento avanza de forma desigual según la zona.

Las autoridades señalaron que ya se encuentran realizando diferentes trabajos para garantizar intervenciones rápidas.

La emergencia climática deja una víctima mortal y daños materiales severos

Las lluvias asociadas a la vaguada no solo dejaron cortes en los servicios básicos, sino que cobraron la vida de una niña en el oeste de Santo Domingo. Según confirmaron las autoridades, la menor falleció tras el colapso de una pared de su vivienda, derrumbada por la acumulación de entre 300 y 400 milímetros de agua en distintos sectores.

AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Fotografía que muestra un vehículo arrastrado a una cañada este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

El presidente Luis Abinader y el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informaron en rueda de prensa la puesta en marcha de operativos de rescate y asistencia desde la madrugada. Las zonas más perjudicadas por las inundaciones y los daños materiales son el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. El mandatario enfatizó la prioridad del Gobierno: “Desde la madrugada el Gobierno movilizó recursos y organismos de socorro, priorizando la prevención y la protección de vidas humanas. Luego también la parte material”.

Juleisy Figuereo, una de las damnificadas en el barrio Las 800, contó al medio EFE que tuvo que abandonar su casa con sus tres hijos cuando el agua llegó “a la cintura, poco antes de las cuatro de la mañana”. “No nos ahogamos porque fuimos atentos y salimos huyendo”, relató, tras perder “cama, nevera, ropa”. La crecida de una cañada cercana arrasó con casi todas sus pertenencias.

Barrios como Ciudad Satélite, Villa Linda III, La Guáyiga, Los Alcarrizos y Hato Nuevo permanecen sin acceso estable al servicio de agua corriente. (Foto cortesía CAASD)

Más de 80 mil personas sin agua y decenas de familias desplazadas

Los efectos de la vaguada se reflejan en decenas de familias obligadas a dejar sus hogares, mientras vecinos de barrios humildes sacaron a la calle muebles y electrodomésticos dañados. El caso de Figuereo ilustra una situación extendida entre los residentes que, como en Las 800, quedaron con viviendas inhabitables y sin recursos básicos.

Ante este escenario, el Gobierno dominicano desplegó recursos de emergencia y anunció medidas de asistencia para las familias que han perdido sus viviendas y pertenencias, como parte de su respuesta inmediata al desastre.