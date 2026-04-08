República Dominicana es afectada por un evento climático extraordinario provocado averías en el sistema eléctrico

Impactantes imágenes muestran la autopista y otras calles de Santo Domingo completamente inundadas debido a las fuertes lluvias. Vehículos quedan sumergidos y el tránsito colapsa totalmente en medio del caos.

Las condiciones meteorológicas extremas provocadas por un fenómeno atmosférico, descrito por especialistas como un evento inusual, han generado una emergencia en la República Dominicana hasta este miércoles 8 de abril de 2026.

Las lluvias intensas acumuladas durante más de ocho horas han ocasionado daños en el sistema de energía eléctrica, incluyendo la interrupción del servicio en sectores enteros, y llevaron a la adopción de medidas gubernamentales para proteger a la población.

Las lluvias extremas registradas el 8 de abril de 2026 en la República Dominicana provocaron interrupciones masivas en el sistema de energía eléctrica, según autoridades gubernamentales. (Foto cortesía redes sociales)

El impacto más visible se refleja en distintas zonas del Distrito Nacional donde, de acuerdo a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), se han registrado averías en las subestaciones Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, así como en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte y en la zona de Alfa.

Estos incidentes sumaron a la decisión de desenergizar ciertos circuitos como medida de precaución ante el peligro de las inundaciones. La magnitud del fenómeno está respaldada por una cifra excepcional: 408 milímetros de lluvia acumulada se registraron en el Distrito Nacional en las últimas horas, tal como confirmaron usuarios en redes sociales.

El Distrito Nacional acumuló 408 milímetros de lluvia en pocas horas, cifra inédita respaldada por usuarios y fuentes técnicas oficiales. (Foto cortesía redes sociales)

El meteorólogo Jean Suriel, explicó al informar sobre la situación que este episodio climático resulta comparable únicamente con los aguaceros de los días 4 de noviembre de 2022 similar al del 18 de noviembre de 2023, en cuanto a su intensidad y duración.

De acuerdo con Suriel, se conjugaron cinco factores atmosféricos: una vaguada fortalecida, abundante humedad proveniente del mar, aire caliente del mar Caribe, proximidad del frente frío número 35 y un sistema de baja presión al norte de la región.

Estas condiciones provocaron más de ocho horas de aguaceros ininterrumpidos, con descargas eléctricas y ráfagas de viento presentes especialmente en la capital, según la información proporcionada por la analista meteorológico.

Las consecuencias del temporal se extendieron a los servicios de salud. El Servicio Nacional de Salud (SNS), por instrucción de su director ejecutivo, el doctor Julio Landrón, emitió un comunicado dirigido a todos los centros en el Gran Santo Domingo y áreas bajo alerta.

La directiva de las autoridades fue explícita: reforzar el estado de los sistemas de desagüe, mantener los pisos permanentemente secos para evitar caídas, asegurar el cierre de puertas y ventanas en todas las áreas hospitalarias para asegurar que tanto pacientes como empleados reciban atención en un entorno seguro. “Exhortamos a todos los colaboradores y usuarios de los servicios a actuar con máxima precaución durante sus desplazamientos dentro y fuera de los centros de salud”, señala el comunicado de SNS.

Una noche de intensas lluvias transforma las avenidas en peligrosos ríos. Este video muestra la difícil situación que enfrentan los conductores al intentar navegar por la ciudad inundada.

Gobierno exhortó a flexibilizar las jornadas de trabajo

El fenómeno también obligó al Ministerio de Trabajo a emitir una recomendación dirigida a todos los empleadores de las zonas vulnerables, las empresas deben aplicar la flexibilización de las jornadas laborales para salvaguardar la integridad de sus empleados. El comunicado, destaca la conveniencia de permitir el retorno seguro de los trabajadores a sus domicilios y posibilitar el teletrabajo cuando sea factible, sin que esto implique la suspensión de derechos laborales adquiridos.

Las autoridades recomendaron además postergar toda actividad comercial no esencial en las regiones afectadas. “Estas acciones deberán mantenerse hasta que mejoren las condiciones atmosféricas”, advirtió el Ministerio. Como complemento, instó a la población a mantenerse al tanto de las actualizaciones en los canales oficiales de emergencia.

Las autoridades aconsejaron aplazar actividades comerciales no esenciales y mantener la atención a los canales oficiales hasta que mejoren las condiciones meteorológicas en la República Dominicana. (Foto cortesía redes sociales)

Interrupción en el servicio de transporte del metro

El sistema de transporte público también resultó gravemente alterado. La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) confirmó la suspensión temporal de la operación en las líneas 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo y la línea 2C del Metro, citando razones de seguridad ante las descargas eléctricas y persistentes lluvias.

La empresa exhortó a los ciudadanos a consultar sus redes y los canales oficiales para conocer sobre la reanudación del servicio, mientras se evalúan continuamente las condiciones para un eventual restablecimiento.