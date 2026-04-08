República Dominicana

República Dominicana: El INABIE amplía cobertura de servicios médicos gratuitos para estudiantes del sistema público

La entidad reportó un aumento significativo en consultas bucales, visuales y auditivas, así como en la entrega de recursos terapéuticos, en consonancia con su misión de preservar la permanencia escolar y la salud en la comunidad educativa

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El INABIE refuerza la atención integral a más de 2 millones de estudiantes del sistema público dominicano con servicios de salud y alimentación escolar. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El INABIE refuerza la atención integral a más de 2 millones de estudiantes del sistema público dominicano con servicios de salud y alimentación escolar. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) reafirmó este martes su compromiso con la salud y el bienestar de más de 2 millones de estudiantes del sistema público dominicano, en el marco del Día Mundial de la Salud.

Según informó en redes sociales la presidencia dominicana, la institución consolidó su programa de servicios médicos gratuitos, que incluye atención bucal, visual, auditiva y psicológica, además de la alimentación escolar, tal como lo establece la Ley General de Educación 66-97.

Durante el año 2025, el INABIE benefició a más de 311,000 estudiantes con servicios de salud integral. De acuerdo con datos difundidos por la entidad, se entregaron 7,026 lentes correctivos y 405 auxiliares auditivos en todo el país.

El organismo evaluó en salud visual a 111,804 estudiantes preuniversitarios, brindó atención bucal a 37,643 alumnos y realizó intervenciones auditivas a 5,664 menores, además de practicar 18 cirugías visuales.

El equipo de Nutrición de la institución llevó a cabo 3,407 jornadas de Educación Alimentaria Nutricional (EAN), con un alcance de 143,535 estudiantes.

Según reportó presidencia, este programa busca fomentar hábitos saludables en la comunidad educativa a través de la promoción de capacidades y destrezas orientadas a un estilo de vida equilibrado.

En su actual gestión, el INABIE puso en funcionamiento 6 módulos bucales adicionales, alcanzando un total de 62 módulos de salud bucal distribuidos a nivel nacional. Solo en marzo, se realizaron 17,696 tratamientos bucales, 4,981 atenciones visuales —incluida la entrega gratuita de 423 lentes correctivos—, 1,985 atenciones preventivas, 467 auditivas —con 29 auxiliares auditivos entregados— y 17 atenciones psicológicas.

Un aula moderna con estudiantes de diversas edades utilizando laptops y auriculares. Hay un gran monitor interactivo y pósteres educativos en las paredes
En 2025, el INABIE brindó servicios médicos gratuitos, incluyendo atención visual, bucal, auditiva y psicológica, a más de 311,000 estudiantes en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas destacadas, la institución resaltó la implementación del Programa de Psicología, orientado a niños identificados con necesidad de apoyo psicológico dentro de los otros programas de atención.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, señaló que “un estudiante sano aprende mejor y esto representa bienestar para él y sus familias”, según declaraciones divulgadas por la Presidencia. Pérez agregó que desde su llegada al cargo se reforzaron los servicios de salud debido al impacto que tienen en la permanencia escolar y en el ahorro familiar.

El Programa de Salud Escolar integra todos los servicios médicos ofrecidos por el INABIE, con un equipo especializado que ejecuta acciones de prevención y tratamiento en la comunidad educativa. Este plan incluye evaluaciones y tratamientos gratuitos, junto con actividades dirigidas a fortalecer la salud individual, familiar y comunitaria.

De acuerdo con la normativa vigente, el INABIE mantiene su enfoque en la provisión de servicios gratuitos y en el desarrollo de estrategias que contribuyen a la permanencia y el bienestar de los estudiantes del sistema público dominicano, según información publicada por .

Los objetivos esenciales de este modelo son garantizar los derechos de los niños, fomentar su desarrollo cognitivo y socioemocional, reducir la mortalidad infantil y fortalecer el papel de las familias como primeros educadores.

El acompañamiento a las familias se realiza mediante redes de servicios articulados con otras instituciones, entre ellas el Servicio Nacional de Salud (SNS), que colabora en la provisión de atención médica integral para niños y mujeres embarazadas.

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