República Dominicana

República Dominicana: El gobierno refuerza apoyo a familias por intensas lluvias en Santo Domingo

La administración encabezada por Luis Abinader coordina la asistencia a familias afectadas por fuertes precipitaciones, mientras las autoridades realizan un levantamiento de daños y distribuyen ayuda en las áreas de mayor impacto

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El presidente Luis Abinader coordina operativos de emergencia para asistir a familias afectadas por las lluvias en Santo Domingo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader coordina operativos de emergencia para asistir a familias afectadas por las lluvias en Santo Domingo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó la puesta en marcha de un operativo de emergencia para asistir a las familias afectadas por las intensas lluvias que impactaron el Gran Santo Domingo y otras localidades.

Según informó el gobierno dominicano en su portal web, el mandatario visitó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para evaluar los daños y coordinar la respuesta junto a organismos estatales.

Abinader declaró que el Gobierno movilizó desde la madrugada a todas las agencias de emergencia en el Gran Santo Domingo, con prioridad en la protección de vidas y la distribución de alimentos para los damnificados.

“Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, afirmó el mandatario.

La Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (Dasac) distribuye raciones de comida caliente y productos básicos. El presidente aseguró que las ayudas llegarán a las familias de mayor vulnerabilidad, en especial en las zonas más golpeadas por las precipitaciones.

Las áreas con mayor impacto incluyen el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se reportaron inundaciones y daños materiales.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, informó que se mantiene alerta amarilla para las provincias de Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Otras provincias, como Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y La Vega, permanecen bajo alerta verde.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) lidera la respuesta ante inundaciones en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) lidera la respuesta ante inundaciones en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

De acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias continuarán, aunque se prevé que disminuyan en el Gran Santo Domingo y se desplacen hacia el oeste del país. Méndez García exhortó a la población a seguir los boletines oficiales y las recomendaciones de los organismos de protección civil: “Le pedimos a la población, en las zonas alertadas y en el resto del país, dar un estricto seguimiento a los informes del Indomet y a los lineamientos de los organismos de protección civil”.

Las acciones de respuesta incluyen levantamiento de daños y análisis de necesidades en las áreas más afectadas, especialmente en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. Las autoridades también se encuentran identificando personas que requieran traslado a albergues y coordinando la entrega de asistencia.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, subrayó la rapidez en la atención y agradeció el respaldo del Gobierno central. Destacó que “A todos los sectores que han sido impactados, algunos de ustedes los vimos en La 800 de Los Ríos, donde ha habido importantes pérdidas materiales. Gracias a Dios, lo más valioso, que es la vida humana, se ha preservado”.

Las intensas precipitaciones generan alertas amarilla y verde en más de diez provincias de República Dominicana, según el COE. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Las intensas precipitaciones generan alertas amarilla y verde en más de diez provincias de República Dominicana, según el COE. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

En el recorrido y operativos participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, representantes del Ministerio de Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Vivienda y Edificaciones, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Comipol), la Liga Municipal Dominicana, la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Cruz Roja Dominicana.

Las autoridades mantienen la vigilancia y las acciones de asistencia en desarrollo ante posibles nuevas eventualidades relacionadas con las lluvias e inundaciones.

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