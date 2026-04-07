República Dominicana

Las lluvias intensas provocan alertas meteorológicas en numerosas provincias de República Dominicana

Un aviso de condiciones adversas permanece vigente por la incidencia de una vaguada, que ha generado aguaceros y tormentas en amplias zonas del país, mientras se reportan acumulados significativos y riesgos de inundaciones urbanas

Guardar
Las lluvias intensas y la inestabilidad atmosférica predominan en gran parte de la República Dominicana este martes, debido a la influencia directa de una vaguada.
Las lluvias intensas y la inestabilidad atmosférica predominan en gran parte de la República Dominicana este martes, debido a la influencia directa de una vaguada.

Las lluvias intensas y la inestabilidad atmosférica predominan en gran parte de la República Dominicana este martes, debido a la influencia directa de una vaguada.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que estas condiciones meteorológicas, caracterizadas por aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, podrían mantenerse al menos hasta el miércoles.

Desde las primeras horas, provincias del litoral caribeño como La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona presentaron precipitaciones continuas.

Indomet atribuyó el fenómeno a la combinación de la vaguada y la inestabilidad en varios niveles de la troposfera, lo que favorece la formación de nubes extensas y lluvias de gran intensidad.

Alerta por riesgo de inundaciones y acumulados significativos

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene vigentes diversas alertas y avisos meteorológicos por la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y arroyos.

Entre las provincias bajo alerta están el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña. San José de Ocoa y Monseñor Nouel se encuentran bajo aviso meteorológico.

Los pronósticos indican que durante la semana el país estará influenciado por tormentas (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Los pronósticos indican que durante la semana el país estará influenciado por tormentas (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Con el objetivo de evitar incidentes mayores en zonas vulnerables, se mantienen las recomendaciones debido a la persistencia de las lluvias, especialmente durante la noche, momento en el que se esperan nuevos episodios sobre el litoral caribeño.

Pronóstico para las próximas horas y días

El pronóstico de Indomet anticipa que durante la tarde aumentarán las precipitaciones en el norte y la región del Cibao. Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y María Trinidad Sánchez se verán afectadas por lluvias de mayor intensidad.

Para el miércoles, las condiciones continuarán similares, con lluvias matutinas en el litoral caribeño y, por la tarde, aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del norte y este, como María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Valverde.

El pronóstico sostiene que a partir del jueves, las lluvias irán disminuyendo de manera paulatina, permitiendo así una reducción del riesgo de inundaciones.

El pronóstico de Indomet anticipa que durante la tarde aumentarán las precipitaciones en el norte y la región del Cibao. Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y María Trinidad Sánchez se verán afectadas por lluvias de mayor intensidad. REUTERS/Eddy Vittini
El pronóstico de Indomet anticipa que durante la tarde aumentarán las precipitaciones en el norte y la región del Cibao. Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y María Trinidad Sánchez se verán afectadas por lluvias de mayor intensidad. REUTERS/Eddy Vittini

Temperaturas y ambiente general

Las temperaturas seguirán elevadas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas de 30 °C a 32 °C en la mayoría de las provincias afectadas. El ambiente cálido persistirá pese a las lluvias, manteniendo la sensación de humedad en las zonas urbanas y rurales.

República Dominicana atraviesa la primera semana de abril de 2026 bajo la influencia de una vaguada que ha ocasionado lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en al menos 17 provincias, entre ellas San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, La Vega y sectores del Gran Santo Domingo, según reportes de almomento.net.

Este escenario meteorológico incrementó el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, situación por la que el Indomet mantuvo alertas activas en varias demarcaciones.

Para la costa atlántica, el organismo recomendó que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto debido a olas peligrosas y vientos intensos.

De acuerdo al geólogo Osiris de León citado por listindiario.com, la persistencia de lluvias durante la Semana Santa y su posible prolongación en las semanas siguientes se explican por la acción combinada de tres vaguadas.

León anticipó que la actividad lluviosa disminuirá gradualmente a partir de mayo de 2026, en correspondencia con la transición de un período Neutro hacia condiciones de El Niño, fenómeno que podría intensificarse en la segunda mitad del año.

Durante estos días, las temperaturas máximas se han situado en torno a 30°C y las mínimas cerca de 22°C, aunque la sensación térmica varía según la humedad y la velocidad del viento, de acuerdo con información de tiempo3.com.

Temas Relacionados

Instituto Dominicano de MeteorologíaRepública DominicanaLluvias TorrencialesAlertas Meteorológicas

Últimas Noticias

Honduras: Congreso Nacional entra en semana clave ante la posibilidad de nuevos juicios políticos a funcionarios

Los diputados deberán alcanzar un amplio acuerdo para decidir si prosperan las denuncias originadas tras las elecciones de 2025, en medio de tensiones y negociaciones clave entre las diferentes bancadas

Honduras: Congreso Nacional entra en semana clave ante la posibilidad de nuevos juicios políticos a funcionarios

Candidatos presidenciales de Perú ofrecen replicar el modelo de seguridad de Bukele

Las propuestas de los principales aspirantes a la presidencia incluyen operativos militares y nuevas prisiones de máxima seguridad, siguiendo el ejemplo de la gestión de Nayib Bukele en El Salvador

Candidatos presidenciales de Perú ofrecen replicar el modelo de seguridad de Bukele

Autoridades Hondureñas desarticulan red de tráfico de armas procedente de Estados Unidos

La incautación de armas y municiones sin permiso transportadas en encomiendas ha permitido a las autoridades identificar canales de importación ilícita, revelando conexiones entre organizaciones delictivas de Honduras y proveedores internacionales del mercado negro armamentista

Autoridades Hondureñas desarticulan red de tráfico de armas procedente de Estados Unidos

Un ataque armado entre civiles armados y policías deja un muerto y seis heridos en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala

Un enfrentamiento entre particulares armados y elementos policiales ocurrido en el cantón Las Limas obligó a implementar medidas de seguridad, suspensión de clases y cierres temporales de la ruta por disposición de las autoridades municipales y de tránsito

Un ataque armado entre civiles armados y policías deja un muerto y seis heridos en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala

Confirman que el río Chamelecón está libre de cianuro y ordenan entierros con protocolos COVID-19 en Honduras

El análisis oficial garantiza la seguridad del río Chamelecón luego del accidente, mientras los entierros de las víctimas se realizan sin velatorios y bajo normas sanitarias excepcionales para evitar cualquier exposición

Confirman que el río Chamelecón está libre de cianuro y ordenan entierros con protocolos COVID-19 en Honduras

TECNO

Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

OpenAI impulsa la semana laboral de cuatro días, con menos horas y sin reducción salarial

Así debes configurar un celular Android para que consuma menos batería

Tu iPhone ya puede transcribir voz a texto sin internet con esta nueva app de Google

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

ENTRETENIMIENTO

El apoyo incondicional de Roscoe: el perro que acompañó a Vanessa Williams en su duelo

El apoyo incondicional de Roscoe: el perro que acompañó a Vanessa Williams en su duelo

Mujer enfrenta siete cargos por ataque con sustancia a Lindsey Buckingham

“Los ángeles de Charlie” celebran 50 años con un reencuentro inolvidable

El origen oculto de Seven Seas of Rhye: la historia personal que impulsó a Freddie Mercury y plasmó en Queen II

Subastarán la guitarra que Noel Gallagher utilizó para componer el histórico segundo álbum de Oasis

MUNDO

Fracasó la ruta turística que soñaron Putin y Kim Jong-un por bajo número pasajeros

Fracasó la ruta turística que soñaron Putin y Kim Jong-un por bajo número pasajeros

Ucrania dijo que dañó un 30% de los depósitos de crudo del puerto ruso de Ust-Luga

El Partido Comunista de Vietnam replican la estructura de poder del régimen de China: eligió a To Lam como presidente

China y Rusia vetaron en la ONU la resolución para el desbloqueo del estrecho de Ormuz

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy negó la financiación ilegal de Libia