Las lluvias intensas provocan alertas meteorológicas en numerosas provincias de República Dominicana

Las lluvias intensas y la inestabilidad atmosférica predominan en gran parte de la República Dominicana este martes, debido a la influencia directa de una vaguada.

Las lluvias intensas y la inestabilidad atmosférica predominan en gran parte de la República Dominicana este martes, debido a la influencia directa de una vaguada.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que estas condiciones meteorológicas, caracterizadas por aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, podrían mantenerse al menos hasta el miércoles.

Desde las primeras horas, provincias del litoral caribeño como La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona presentaron precipitaciones continuas.

Indomet atribuyó el fenómeno a la combinación de la vaguada y la inestabilidad en varios niveles de la troposfera, lo que favorece la formación de nubes extensas y lluvias de gran intensidad.

Alerta por riesgo de inundaciones y acumulados significativos

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene vigentes diversas alertas y avisos meteorológicos por la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y arroyos.

Entre las provincias bajo alerta están el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña. San José de Ocoa y Monseñor Nouel se encuentran bajo aviso meteorológico.

Los pronósticos indican que durante la semana el país estará influenciado por tormentas (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Con el objetivo de evitar incidentes mayores en zonas vulnerables, se mantienen las recomendaciones debido a la persistencia de las lluvias, especialmente durante la noche, momento en el que se esperan nuevos episodios sobre el litoral caribeño.

Pronóstico para las próximas horas y días

El pronóstico de Indomet anticipa que durante la tarde aumentarán las precipitaciones en el norte y la región del Cibao. Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y María Trinidad Sánchez se verán afectadas por lluvias de mayor intensidad.

Para el miércoles, las condiciones continuarán similares, con lluvias matutinas en el litoral caribeño y, por la tarde, aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del norte y este, como María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Puerto Plata y Valverde.

El pronóstico sostiene que a partir del jueves, las lluvias irán disminuyendo de manera paulatina, permitiendo así una reducción del riesgo de inundaciones.

El pronóstico de Indomet anticipa que durante la tarde aumentarán las precipitaciones en el norte y la región del Cibao. Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná y María Trinidad Sánchez se verán afectadas por lluvias de mayor intensidad. REUTERS/Eddy Vittini

Temperaturas y ambiente general

Las temperaturas seguirán elevadas, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas de 30 °C a 32 °C en la mayoría de las provincias afectadas. El ambiente cálido persistirá pese a las lluvias, manteniendo la sensación de humedad en las zonas urbanas y rurales.

República Dominicana atraviesa la primera semana de abril de 2026 bajo la influencia de una vaguada que ha ocasionado lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en al menos 17 provincias, entre ellas San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, La Vega y sectores del Gran Santo Domingo, según reportes de almomento.net.

Este escenario meteorológico incrementó el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, situación por la que el Indomet mantuvo alertas activas en varias demarcaciones.

Para la costa atlántica, el organismo recomendó que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto debido a olas peligrosas y vientos intensos.

De acuerdo al geólogo Osiris de León citado por listindiario.com, la persistencia de lluvias durante la Semana Santa y su posible prolongación en las semanas siguientes se explican por la acción combinada de tres vaguadas.

León anticipó que la actividad lluviosa disminuirá gradualmente a partir de mayo de 2026, en correspondencia con la transición de un período Neutro hacia condiciones de El Niño, fenómeno que podría intensificarse en la segunda mitad del año.

Durante estos días, las temperaturas máximas se han situado en torno a 30°C y las mínimas cerca de 22°C, aunque la sensación térmica varía según la humedad y la velocidad del viento, de acuerdo con información de tiempo3.com.