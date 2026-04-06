República Dominicana

República Dominicana alcanza un récord histórico de movilidad vial en Semana Santa con 891,601 vehículos en tres días

El tránsito por las estaciones de peaje nacionales superó en un 32,8 % la cifra del año anterior, impulsado por la mayor afluencia de viajeros y la exoneración de peaje el Viernes Santo

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Redes más seguras, automatizaciones y apoyo inédito permitieron enfrentar miles de desplazamientos en apenas tres días. El informe oficial augura un cambio estructural para la movilidad dominicana (RD Vial)
Redes más seguras, automatizaciones y apoyo inédito permitieron enfrentar miles de desplazamientos en apenas tres días. El informe oficial augura un cambio estructural para la movilidad dominicana (RD Vial)

Durante la Semana Santa de 2026, República Dominicana alcanzó una cifra histórica: en solo tres días, más de 891,000 vehículos atravesaron las estaciones de peaje, un nivel de tránsito nunca antes visto en la red vial nacional, según el gobierno central. La magnitud del desplazamiento confirma la mayor movilidad registrada hasta ahora en el país durante este período festivo, fenómeno impulsado tanto por el aumento sostenido de viajes internos como por la implementación de medidas de apoyo operativo.

Según informó la Presidencia de la República, entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril circularon 891,601 vehículos por los peajes bajo gestión del Fideicomiso RD Vial. Este total representa un incremento de 220,146 unidades respecto al mismo tramo de 2025, es decir, un aumento del 32.8 %. Esta diferencia marca el salto más pronunciado en términos de afluencia vehicular desde la implementación del actual sistema de monitoreo.

La comparación interanual revela un fenómeno inédito. En 2025, durante el mismo período, se contabilizaron 671,455 vehículos. El aumento registrado en 2026 supera ampliamente las cifras previas y consolida una tendencia ascendente que, según las autoridades, ratifica la consolidación de la red vial como eje de conexión nacional. Los datos fueron presentados por la Presidencia de la República.

Nuevo récord en movilidad: la operación y sus protagonistas

Cifras nunca vistas, medidas excepcionales y un despliegue logístico inédito delinean la mayor afluencia de autos en fechas festivas. Autoridades destacan logros y adelantos tecnológicos al enfrentar el desafío vial más grande (Foto cortesía RD Vial)
Cifras nunca vistas, medidas excepcionales y un despliegue logístico inédito delinean la mayor afluencia de autos en fechas festivas. Autoridades destacan logros y adelantos tecnológicos al enfrentar el desafío vial más grande (Foto cortesía RD Vial)

El análisis diario expone la magnitud del fenómeno. El miércoles 1 de abril se desplazaron 357,862 vehículos, mientras que el jueves 2 la cifra aumentó a 366,871, lo que sumó 724,733 vehículos en apenas 48 horas. Tan solo en ese lapso, el flujo superó los registros completos de años anteriores durante toda Semana Santa, según el director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, en declaraciones recogidas por la Presidencia de la República.

El viernes 3, Viernes Santo, se agregó un factor adicional: la exoneración total del pago de peaje para todos los conductores, determinada por RD Vial. Esta medida permitió sumar 166,868 vehículos adicionales en ese solo día y elevó el acumulado a 891,601. Rizik Lugo señaló: “Las cifras hablan por sí solas: más dominicanos que nunca eligieron las carreteras del país para desplazarse en Semana Santa, y RD Vial respondió con la mayor capacidad de asistencia vial de su historia. El récord de 891,601 vehículos en tres días es la mejor evidencia de que la red vial está funcionando”.

El dispositivo de gestión y seguridad alcanzó proporciones inéditas. Para absorber el flujo sin precedentes, RD Vial sumó 30 unidades especializadas a la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas (Comipol), desplegó más de 3,600 efectivos, junto con 220 camionetas patrulleras, 46 ambulancias, 44 grúas y 31 talleres móviles en toda la red vial cubierta por el operativo. En total, se vigiló y asistió el tránsito en 3,200 kilómetros de carreteras, en coordinación con el operativo “Conciencia por la Vida 2026” del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Servicio Integrado de Asistencia Vial 511, detalló Rizik Lugo a la Presidencia de la República.

También se destacó la contribución tecnológica del sistema Paso Rápido: sus antenas de identificación por radiofrecuencia (RFID) lograron una cobertura del 100 % de las 141 vías activas, con una efectividad de lectura del 96 %. Esta infraestructura automatizada ayudó a reducir los tiempos de espera en los puntos de mayor congestión, manteniendo la fluidez a pesar del volumen sin precedentes.

El flujo masivo superó todas las previsiones. La coordinación entre fuerzas públicas y la tecnología de peajes revelan un nuevo paradigma en la gestión del tráfico. Un operativo que marcó un antes y un después (RD Vial)
El flujo masivo superó todas las previsiones. La coordinación entre fuerzas públicas y la tecnología de peajes revelan un nuevo paradigma en la gestión del tráfico. Un operativo que marcó un antes y un después (RD Vial)

Rizik Lugo subrayó que el fenómeno observado no responde a una fluctuación puntual, sino a una transformación estructural. Según explicó: “Este crecimiento no es coyuntural; es estructural. Más vehículos, más viajes, más confianza en nuestras carreteras. Y cada uno de esos 891,601 vehículos transitó por vías más limpias, mejor iluminadas y con mayor cobertura de asistencia que en cualquier Semana Santa anterior. Ese es el estándar que estamos construyendo”.

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