Jon Favreau y su regreso al universo que conoció en la infancia: “Star Wars me marcó de niño, nada se le comparaba”

Jon Favreau encontró en Star Wars la inspiración para su carrera, marcando su visión creativa desde la infancia en Queens

La historia de Jon Favreau y Star Wars comenzó cuando era niño y descubrió en el cine una aventura singular que terminó guiando su carrera y su vida, según contó en una entrevista con CBS Sunday Morning.

Desde Grogu (Baby Yoda) y el auge mundial de The Mandalorian and Grogu (serie de Disney+), pasando por el relanzamiento del cine de superhéroes con Iron Man y hasta incursionar en la gastronomía con Chef (película de 2014 dirigida y protagonizada por él), Favreau se posicionó como referente por su capacidad para transformar pasiones en historias que conectan a diferentes generaciones, de acuerdo con lo relatado en el mismo medio.

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La influencia de Star Wars en la vida y obra de Jon Favreau

Favreau eligió regresar a las raíces del western y el cine japonés en The Mandalorian, para cautivar tanto a nuevas audiencias como a fanáticos clásicos (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Star Wars fue la película que me marcó de niño. Era aventura, efectos especiales, héroes y villanos. Nada se le comparaba”: Favreau describió la emoción que sintió durante su infancia en Queens, donde ver la trilogía original una y otra vez se transformó en un rito personal.

El realizador, nacido en 1966, afirmó que el universo creado por George Lucas excedía lo esperable, integrando “buenos y malos, y efectos visuales mágicos” con referencias firmes.

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“Lucas ensambló una historia tipo serial de sábado por la mañana y la llevó a un nivel cinematográfico, inspirándose en el cine japonés de Akira Kurosawa, en los westerns y la mitología de Joseph Campbell”, detalló, aportando contexto al peso cultural y fílmico de la franquicia.

Favreau rememoró el impacto que tuvo en él su paso como acomodador del cine RKO Keith’s de Queens, donde veía Star Wars: episodio VI - El retorno del Jedi (película de 1983 de la saga Star Wars). Entonces, “lo único que sentía era que estaba viendo imágenes mágicas imposibles de olvidar”, y los detalles técnicos de Star Wars se volvieron una leyenda personal que aún explora.

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El nacimiento de The Mandalorian y Grogu en la gran pantalla

La creación de Grogu, conocido como Baby Yoda, representa la fusión de nostalgia y narrativas modernas en el universo Star Wars (Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd./Disney via AP)

Al desarrollar The Mandalorian, Favreau propuso regresar a lo esencial: “Mi objetivo era que el Mandaloriano entrara en un bar a cobrar una recompensa, como ocurría en las películas de Kurosawa o Leone, que inspiraron a Lucas”.

Esa elección consciente de apegarse a la base y a los pequeños elementos formales le permitió atraer tanto a nuevas audiencias como a fanáticos tradicionales, reafirmando la mezcla de tradición y modernidad propia del Lucas que el propio Favreau había asimilado desde joven.

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Grogu, conocido por su viralidad como Baby Yoda, surgió dentro de ese marco, acompañado por referencias directas a Lone Wolf and Cub y los relatos sobre vínculos adoptivos, claves para entender su efectividad.

El impacto de The Mandalorian y Baby Yoda impulsó un fenómeno global que trascendió a la propia plataforma Disney+, según Favreau (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

Favreau aclaró: “Pensé que sería interesante que el cazarrecompensas solo supiera la edad de su objetivo: 50 años. Al descubrirlo, debe tomar una decisión ética: lo halla siendo niño y, desde ahí, sus vidas cambian”. El fenómeno social que suscitó Grogu fue posible gracias al encuentro entre la nostalgia de los fanáticos de la saga, el atractivo universal del personaje y la accesibilidad de los nuevos servicios de streaming.

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“Sabíamos que podía atraer mucho interés, pero nunca supusimos que alcanzaríamos un fenómeno mundial. Baby Yoda estaba presente hasta en lugares donde Disney+ no tenía llegada”. El momento definitorio, dijo Favreau, fue cuando vio el globo de Grogu en el desfile de Macy’s, símbolo del impacto popular de la serie.

Al pensar en la llegada de estos personajes a la pantalla grande, Favreau planteó: “No puedo tomar por hecho que el público conozca las tres temporadas previas ni el universo completo. La película debe funcionar tanto como puerta de entrada para quienes aún no se acercaron, como celebración para quienes ya son fans”.

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Iron Man, Robert Downey Jr. y la evolución del cine de superhéroes

El éxito de Iron Man con Robert Downey Jr. redefinió el cine de superhéroes y consolidó a Jon Favreau como referente de Marvel (Captura de video)

Favreau recordó el inicio de Iron Man como una apuesta dentro de un género en plena transformación. “Era un riesgo. Marvel armó su propio estudio y, con un presupuesto relativamente modesto, decidió distribuir con Paramount”.

La decisión de incorporar a Robert Downey Jr. enfrentó escepticismo en el estudio, pero se despejó de inmediato: “Cuando hizo la prueba de cámara, todos vimos que ese era su papel, su tiempo”.

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Favreau subrayó cómo equilibró la tecnología con el centro emocional del relato: “La clave era un personaje que transmitiera humanidad, por más efectos visuales avanzados o tecnología. Robert improvisaba mucho, lo disfrutaba y sabía crear espacio creativo. Puedes planear la mejor escena, pero una línea o una mirada inesperada reconfigura todo”.

Este balance entre lo técnico y lo humano resultó vital en el impacto que Iron Man tuvo sobre el género.

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De Chef a la pasión por la cocina y las historias personales

La película Chef canalizó la pasión personal de Jon Favreau por la gastronomía, reflejando el aprendizaje y la cooperación de la cocina real (Prime Video)

Tras proyectos de gran escala, Favreau dio un giro personal con Chef (película de 2014 dirigida y protagonizada por él mismo), basada en su contacto con la cocina real. Aprendió técnicas básicas y avanzadas de la mano de Roy Choi (chef y empresario considerado pionero de los camiones de comida en Los Ángeles).

“Aprendí a cocinar empezando desde cero: picar, cortar con cuchillo, entender las bases, las salsas”, dijo Favreau, aludiendo al proceso de formación fuera del cine.

El rodaje de Chef le permitió comparar la dinámica de una cocina profesional con la de un set de filmación: cada miembro aporta una aptitud, solo es posible avanzar en equipo y todo responde a un aprendizaje diario entre los distintos niveles de experiencia y saberes.

Para Favreau, los paralelos entre el arte culinario y el cinematográfico están en la cooperación, la atención a los detalles y el respeto a las aspiraciones de cada integrante del equipo. Entender que no se pueden controlar todos los factores, confiar en los colaboradores y buscar nuevas perspectivas son fundamentos tanto en la cocina como en el cine.