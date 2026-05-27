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“Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida”: Nick Jonas habló sobre los Jonas Brothers

En una entrevista para el pódcast Smartless, el artista describió una etapa en la que el proyecto compartido empezó a exigir más de lo que la convivencia podía absorber, y explicó cómo una pausa a tiempo les permitió preservar el vínculo

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Nick Jonas revela cómo su familia y los salones de belleza en Nueva Jersey impulsaron sus primeros pasos en la música (REUTERS/Daniel Cole)
Nick Jonas revela cómo su familia y los salones de belleza en Nueva Jersey impulsaron sus primeros pasos en la música (REUTERS/Daniel Cole)

La más reciente intervención de Nick Jonas en el pódcast Smartless permitió conocer aspectos íntimos de su vida familiar, su infancia en Nueva Jersey y las raíces de su vocación artística. A través de anécdotas directas, Jonas abordó cómo la influencia del quiropráctico familiar, los desafíos emocionales y el respaldo del entorno marcaron su camino en la música y el teatro.

Los recuerdos de Jonas muestran que la familia, las experiencias con el fracaso y la comunidad de Nueva Jersey influyeron en su desarrollo. Estos elementos le aportaron resiliencia y una mirada frente al éxito y las dificultades tempranas en su carrera artística.

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La historia de Nick Jonas comienza en los salones de belleza de Nueva Jersey. “Crecí en Jersey. Lo nuestro eran los salones de belleza, los diners y los boliches”, relató. Su descubrimiento musical fue impulsado por un amigo de la familia, que también era su quiropráctico: “Le dijo a mi padre que tenía que mostrar mis canciones a un contacto de la industria”.

La resiliencia ante el fracaso temprano marcó el carácter artístico y personal de Nick Jonas desde la infancia (REUTERS/Kylie Cooper)
La resiliencia ante el fracaso temprano marcó el carácter artístico y personal de Nick Jonas desde la infancia (REUTERS/Kylie Cooper)

Jonas recordó sus primeras audiciones en Broadway, motivadas por una clienta del salón donde su madre se hacía el cabello, quien la alentó a llevarlo ante una representante especializada en niños actores.

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Sin embargo, los inicios no fueron fáciles. “Nuestro primer álbum no tuvo éxito y nos despidieron de la discográfica. La resiliencia vino de ese fracaso”, confesó en Smartless. La unidad familiar se reforzó en los momentos más difíciles. Jonas comentó también cómo, siendo niño, el olvido de su parte en una función de A Christmas Carol le enseñó a persistir: “El director me dijo que eso podía pasarle a cualquiera y que debía seguir adelante”.

Resiliencia, familia y los altibajos de la niñez

Jonas subrayó el peso formativo del fracaso temprano: “Si pasas situaciones así de joven, inevitablemente te preparan para lo que venga”. Destacó la influencia de su padre, pastor y músico, en su educación musical: “Nos formó no solo en el gospel, sino también en los clásicos como los Bee Gees, The Beatles y Stevie Wonder”.

El respaldo del quiropráctico familiar resultó clave para que Nick Jonas presentara sus primeras canciones a la industria musical (REUTERS/David Swanson)
El respaldo del quiropráctico familiar resultó clave para que Nick Jonas presentara sus primeras canciones a la industria musical (REUTERS/David Swanson)

La convivencia con sus hermanos marcó el proyecto familiar. “Decidimos dejar de hacer música juntos para que la familia siguiera unida en casa”, explicó. La presión de la adolescencia y las diferencias individuales pusieron a prueba la relación, pero priorizaron la unión sobre lo profesional.

Música, actuación y paternidad

Jonas describió el vaivén entre la música y la actuación: “A veces la música toma la delantera, otras veces el cine o la televisión”. Remarcó la diferencia entre ambos procesos: “Hoy puedes grabar una canción por la tarde y lanzarla esa noche; en el cine, las decisiones son colectivas y llevan más tiempo”.

La paternidad cambió el enfoque: “Ser padre cambió todo para mí, tanto en la música como en la actuación”. Jonas explicó que ver el mundo a través de los ojos de su hija lo conectó con una perspectiva más honesta y emociones renovadas. Tras 20 años en la industria, siente que el público creció junto a ellos: “Seguimos tocando esas canciones, ahora como adultos y padres”.

El vaivén entre la música y la actuación nutrió la carrera de Nick Jonas, adaptando su enfoque con el paso de los años (REUTERS/Mario Anzuoni)
El vaivén entre la música y la actuación nutrió la carrera de Nick Jonas, adaptando su enfoque con el paso de los años (REUTERS/Mario Anzuoni)

Como antecedente de su carrera, en 2002 hizo su debut en Broadway con el musical Les Misérables, antes de consolidarse en la música con sus hermanos.

Tradiciones familiares y multiculturalismo

En la charla recogida por Smartless, Jonas resaltó el valor de trabajar con sus seres queridos: “Es valioso poder hacer cualquier cosa con quienes amas y compartir esas experiencias”. Reconoció que, en un momento, hubo que dejar la música conjunta para que el lazo entre hermanos permaneciera fuerte.

El matrimonio con la actriz Priyanka Chopra lo introdujo en nuevas culturas y tradiciones familiares: “Las bodas en la India integran a las familias. El espíritu competitivo es muy competitivo”.

Nick Jonas
Nick Jonas destaca cómo la paternidad y la relación con su hija transformaron su visión de la música y la actuación (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

En el Sangeet —una ceremonia musical previa a la boda—, familias y amigos realizan presentaciones en un clima de celebración y competencia. Jonas destacó la diversidad que ahora enriquece su vida cotidiana: “Disfruto la música de Bollywood y me aportó mucho aprender sobre la industria del cine indio”.

Rutinas y pasatiempos

Más allá del mundo del espectáculo, Jonas compartió detalles de sus hábitos diarios: “En casa hago listas de reproducción temáticas, como la de nepo babies, para debatir entre amigos quién tiene el linaje musical más fuerte”. Aprecia los pasatiempos simples en familia, como elegir canciones juntos.

El golf, una de sus grandes aficiones, se refleja en anécdotas: “Jugué en Augusta National e hice 84 cuando estaba en buena forma”, mencionó. En su círculo de amistades figuran personalidades ligadas al deporte y los medios, como Jim Nantz y Jordan Spieth.

El matrimonio con Priyanka Chopra introdujo a Nick Jonas en las tradiciones multiculturales de la India y la música de Bollywood (REUTERS/Daniel Cole)
El matrimonio con Priyanka Chopra introdujo a Nick Jonas en las tradiciones multiculturales de la India y la música de Bollywood (REUTERS/Daniel Cole)

Jonas evocó viajes por Montreal, México, Brasil y rutinas domésticas donde la música, la cocina improvisada y las pequeñas celebraciones conviven con el recuerdo permanente de Nueva Jersey: “Recuerdo esos viajes desde Wyckoff hasta la ciudad, escuchando música o jugando con mis hermanos”.

En el cierre de Smartless, Nick Jonas aseguró que preservar el equilibrio familiar y profesional fue clave en su vida y que crecer junto a sus seres queridos y mantenerse unidos les permitió afrontar los desafíos del éxito sin perder su esencia.

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