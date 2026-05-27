De La Sirenita a Lady Gaga, las canciones que convirtieron a Bebe Rexha en la artista que es hoy

Bebe Rexha revela cómo canciones icónicas guían sus emociones y procesos creativos en cada etapa de su vida

Pocas experiencias generan tanta conexión emocional como una canción capaz de marcar para siempre la memoria de quien la escucha, como le ocurrió a Bebe Rexha. Así lo confesó la cantante y compositora estadounidense, quien en diálogo con The Guardian describió las melodías que acompañaron los momentos más intensos de su vida, desde la infancia hasta la madurez, y reveló el “poder curativo” que encuentra solo en la música.

Las canciones que marcaron la trayectoria de Bebe Rexha le sirvieron de refugio emocional y brújula personal. Desde clásicos animados y éxitos de artistas femeninas, hasta himnos generacionales y baladas contemporáneas, cada una le ayudó a definir su identidad como artista y persona y le abrió caminos de expresión y consuelo ante las alegrías y dificultades.

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“Cuando tenía 5 o 6 años, mi madre me regaló el VHS de La Sirenita y lo veía una y otra vez”, recordó Rexha sobre su primer gran amor musical. “Me obsesionaba el momento en que Ariel canta ‘Part of Your World’. Había algo en ese deseo de querer algo más, de buscar otra vida, que incluso de niña yo sentía”.

La artista destaca el papel de 'Part of Your World' de La Sirenita como su primer gran amor musical y símbolo de búsqueda personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su primera experiencia de independencia también estuvo asociada a la música. “Recuerdo ir a una tienda de discos en Times Square, Nueva York, y mi tía me compró en casete ‘What a Girl Wants’ de Christina Aguilera; fue muy emocionante. Pero el primer CD que compré por mi cuenta fue ‘Just Dance’ de Lady Gaga y eso sí que me hizo sentir realmente independiente”, relató la cantante a The Guardian.

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Las canciones que marcaron su vida

Al hablar de los temas cuyas letras conoce de memoria, Rexha lo dejó claro: “Ready Or Not de The Fugees. Me encanta hacer todas las partes de Lauryn, aunque no recuerdo haberla aprendido, simplemente la sé”.

Para animarse y soltarse en el escenario, escogió clásicos atemporales. “En karaoke siempre canto ‘At Last’ de Etta James, porque es tan conocida que puedes entregarte por completo. O, según mi estado de ánimo, ‘No Scrubs’ de TLC, porque todo el mundo empieza a cantar y se arma la fiesta”.

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Bebe Rexha identifica himnos generacionales como 'Livin’ on a Prayer' de Bon Jovi como parte esencial de su memoria emocional (REUTERS/Mario Anzuoni)

En las ocasiones para celebrar con amigos, Rexha mencionó un tema propio. “‘New Religion’ de mi autoría, tenía que decirlo. Es perfecta para esa energía que buscas en una fiesta”.

La influencia familiar apareció especialmente en los recuerdos ligados a “himnos generacionales”. “De pequeños no podíamos poner canciones como ‘Livin’ on a Prayer’ de Bon Jovi; era la música de nuestros padres”, contó Rexha a The Guardian. “Ahora pienso que eso no tiene sentido, porque es una canción ideal para poner a todo volumen”.

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También reflexionó sobre canciones que ya no puede escuchar por las emociones que despiertan. “‘Trampoline’ de Shaed era una de nuestras canciones con mi ex. Aunque aún me encanta, ya no puedo volver a ese momento”, compartió la artista.

La composición y el impacto de otras melodías

La canción 'Ready Or Not' de The Fugees forma parte del repertorio personal de Rexha, quien canta de memoria todas sus partes (Gary A. Vasquez-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Como compositora, reconoció el impacto de encontrar melodías que cambian su perspectiva creativa. “Normalmente desconfío de las canciones que utilizan fragmentos de otras, pero cuando logramos que ‘Insomnia’ de Faithless se incorporara en ‘New Religion’, me sorprendí”, relató.

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“Tuve incluso un brunch con Sister Bliss, le pedí los archivos y me dijo: ‘Querida, están en cinta’. Hay algo en la forma de grabar la música antes que le da un calor imposible de imitar”, añadió.

Adele y las baladas que la desarman

Las fuentes de inspiración recientes la llevaron a un punto vulnerable con una interpretación de Adele. “Las canciones te afectan de modo diferente según la etapa de la vida en la que estés”, reconoció Rexha ante The Guardian. “Ahora mismo, ‘Easy on Me’ de Adele me desarma completamente. Tiene algo tan auténtico que te conmueve”.

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En cada etapa, la música acompañó a Bebe Rexha como un termómetro emocional, marcando los momentos más significativos de su vida. Hoy, una balada desgarradora le recordó que cada canción puede, en el instante correcto, abrir paso hacia la honestidad emocional.