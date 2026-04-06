República Dominicana

El gobierno de República Dominicana transfiere ingresos consulares al Estado

La totalidad de los fondos provenientes de servicios en representaciones diplomáticas será canalizada a una cuenta estatal única como parte de una reforma encaminada a fortalecer las normas de control y transparencia financiera

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(Foto: Gobierno de República Dominicana)
(Foto: Gobierno de República Dominicana)

El Gobierno de la República Dominicana ha ordenado que todos los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior sean transferidos a la Cuenta Única del Tesoro nacional, una medida que fortalecerá el control estatal de los recursos públicos y responde a la demanda de servicios consulares por parte de comunidades dominicanas fuera del país, indicaron las autoridades.

La decisión, anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, busca centralizar y supervisar de manera estricta los flujos monetarios procedentes del servicio exterior, permitiendo así la expansión y apertura de oficinas en localidades solicitadas, conforme informó el diario local Diario Libre.

Entre los detalles técnicos compartidos en el anuncio, figura la implementación gradual de la reforma: la transferencia se aplicará en todos los consulados y secciones consulares dominicanas a nivel mundial a través de un proceso escalonado que concluirá en la última fase en enero de 2027, según detalló el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, durante la presentación encabezada por Álvarez.

Díaz precisó que “la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro”, estableciendo un modelo administrativo basado en criterios de integridad institucional y centralización de fondos, de acuerdo con lo publicado por los medios El Nacional y Diario Libre.

La nueva política de transferencias de ingresos consulares permitirá al Estado disponer de mayores recursos para fortalecer la infraestructura diplomática, mejorar el acceso a trámites y servicios de los dominicanos en el exterior y abrir nuevas oficinas en comunidades con alta demanda de atención. Según Díaz, el objetivo central es corregir distorsiones históricas en la gestión de recursos y profesionalizar el funcionamiento de la red consular, además de garantizar la equidad en la escala salarial del personal en condiciones comparables con el servicio diplomático, consignó el periódico El Nacional.

El canciller Roberto Álvarez (al centro) durante una reciente reunión con alto funcionario de Naciones Unidas sobre apoyo al despliegue de la GSF en Haití. Foto cortesía Cancillería de República Dominicana
El canciller Roberto Álvarez (al centro) durante una reciente reunión con alto funcionario de Naciones Unidas sobre apoyo al despliegue de la GSF en Haití. Foto cortesía Cancillería de República Dominicana

Implementación y alcance de la reforma consular

En una declaración directa a El Nacional, Opinio Díaz afirmó: “Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.”

Por su parte, Álvarez ubicó la medida dentro del proyecto nacional RD Meta 2036, dirigido a duplicar el producto interno bruto (PIB) del país en la próxima década y la estrategia de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización internacional que exige estándares elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos, según señaló Diario Libre.

La Cancillería recalcó que este proceso no sólo procura transparencia y rendición de cuentas, sino que, al mismo tiempo, avanzará en la organización de las oficinas consulares bajo criterios objetivos de eficiencia operativa y servicio al ciudadano, eliminando antiguos desequilibrios y promoviendo un trato digno a los servidores públicos. Díaz explicó que el cambio implicará “una escala salarial para el personal, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas”.

Objetivos y contexto estratégico

El impacto de esta medida, confirmada en una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se refleja tanto en la modernización del servicio exterior como en el fortalecimiento de la institucionalidad estatal. Álvarez sostuvo, citado por Diario Libre: “Esta transformación del servicio exterior no es una consigna ni un esfuerzo aislado, sino un proceso continuo, que se construye con decisiones concretas y con la determinación de fortalecer, de manera sostenida, nuestras instituciones.”

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