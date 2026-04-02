República Dominicana

República Dominicana facilita apoyo logístico a fuerzas de la ONU en Haití

El gobierno dominicano autorizó el tránsito de personal internacional, el uso de servicios médicos y la apertura de una oficina de respaldo en su territorio, con el objetivo de fortalecer la acción contra la violencia que afecta a Haití

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La República Dominicana habilita corredores seguros para el tránsito de personal y equipos de la misión de Naciones Unidas en Haití. Foto cortesía Cancillería de República Dominicana
La República Dominicana habilita corredores seguros para el tránsito de personal y equipos de la misión de Naciones Unidas en Haití. Foto cortesía Cancillería de República Dominicana

La República Dominicana ha confirmado su disposición para proporcionar apoyo logístico esencial a la misión especial de Naciones Unidas que actúa contra la violencia en Haití. Las autoridades han decidido facilitar el tránsito de personal y equipos de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), habilitar servicios médicos clave y permitir el establecimiento de una oficina de respaldo en su territorio para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH). Este respaldo no contempla la participación directa en el territorio haitiano, sino un acompañamiento limitado desde el lado dominicano, según informó el Canciller Roberto Álvarez tras una reunión con Atul Khare, subsecretario general de Apoyo Operacional de la ONU.

Durante la reunión oficial, en la que también estuvieron presentes la subsecretaria general y jefa de UNSOH, Daniela Kroslak, Julia Sánchez, coordinadora residente de la ONU en República Dominicana, y el viceministro dominicano Rubén Silié, se detalló cómo se implementará la asistencia. El canciller Álvarez reiteró que la cooperación de República Dominicana con la GSF “se limitará exclusivamente a respaldo desde su territorio”, excluyendo cualquier despliegue sobre suelo haitiano, de acuerdo con lo un comunicado difundido por cancillería.

El despliegue de la GSF se produce tras la llegada, esta semana, de los primeros contingentes enviados por Naciones Unidas para enfrentar el agravamiento de la violencia en Haití. Un destacamento de fuerzas chadianas arribó a territorio haitiano, marcando el primer despliegue de tropas de la nueva Fuerza de Represión de Pandillas ampliada (FSG), que fue constituida en 2025 para reemplazar a la anterior Misión de Seguridad para Haití (MMS), según informó la GSF a través de su cuenta en X.

Canciller Roberto Álvarez se reunió con alto funcionario de Naciones Unidas sobre apoyo al despliegue de la GSF en Haití. Foto cortesía Cancillería de República Dominicana
Canciller Roberto Álvarez se reunió con alto funcionario de Naciones Unidas sobre apoyo al despliegue de la GSF en Haití. Foto cortesía Cancillería de República Dominicana

La escalada de violencia en Haití y la respuesta internacional coordinada

Desde hace años, Haití experimenta un crecimiento constante en los niveles de inseguridad y violencia, atribuibles principalmente a la proliferación de bandas armadas. Las organizaciones criminales han consolidado su influencia en Puerto Príncipe y otras ciudades, atacando infraestructuras, bloqueando rutas clave y desplazando a la población civil. Esta situación motivó la intervención de la ONU y la petición específica del Gobierno haitiano para la conformación de una fuerza internacional capaz de restaurar el orden. La reciente decisión de República Dominicana se enmarca en esta urgencia regional, en la que las acciones logísticas que el país vecino brinda resultan cruciales para la operatividad y rapidez en la entrada de ayuda al territorio haitiano.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, autorizó la formación de la GSF con 5,500 efectivos destinados a combatir las organizaciones armadas responsables de la “espiral de violencia”, según consigna la GSF. La presencia de Jack Christofides como representante especial y jefe de la misión en Haití, así como el trabajo conjunto con la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), buscan instalar una estructura de apoyo integral para la población y para las autoridades nacionales.

La GSF ha establecido como objetivos concretos llevar a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia para neutralizar a las bandas armadas, proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad en carreteras estratégicas. Además, ha señalado que uno de los principales compromisos de la misión será “salvaguardar a la población civil, respetando plenamente los derechos humanos”, cita la GSF a través de su canal oficial.

Un policía monta guardia el martes 3 de marzo de 2026 en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)
Un policía monta guardia el martes 3 de marzo de 2026 en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El rol de la República Dominicana y el alcance del apoyo logístico

La función principal de la República Dominicana en esta coyuntura consiste en permitir el paso seguro de personal militar y equipamiento de Naciones Unidas, así como la provisión de asistencia médica avanzada para los contingentes internacionales destacados en Haití. La instalación de una oficina de apoyo para la misión, prevista en territorio dominicano, permitirá canalizar y coordinar los envíos logísticos hacia el país vecino y dotar de estructura administrativa a la operación. Todo el respaldo se limitará a acciones en suelo dominicano, según precisó Roberto Álvarez, sin que las fuerzas de ese país participen directamente en actividades dentro de Haití.

Por parte del Gobierno haitiano, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé reafirmó ante la delegación de Naciones Unidas la necesidad de una respuesta “coordinada y estructurada”, subrayando la “plena movilización” de sus autoridades frente a la emergencia de seguridad.

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