República Dominicana

Un año de prisión preventiva solicita el Ministerio Público Dominicano contra el fiscal Aurelio Valdez

La solicitud se fundamenta en la presunta aceptación de dinero por parte del fiscal durante una investigación en curso, con el objetivo de resguardar el proceso y evitar posibles interferencias mientras se esclarecen los hechos

Guardar
El Ministerio Público solicita doce meses de prisión preventiva para el fiscal Aurelio Valdez Alcántara por presunta corrupción administrativa. (Foto: cortesía)
El Ministerio Público solicita doce meses de prisión preventiva para el fiscal Aurelio Valdez Alcántara por presunta corrupción administrativa. (Foto: cortesía)

El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva para el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, tras su detención por la supuesta gestión y recepción de USD 10.000 de una persona bajo investigación.

La operación fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo las instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

La detención de Valdez Alcántara se produjo la noche del viernes, cuando las autoridades realizaron una entrega controlada de dinero en presencia de un juez autorizado. El procedimiento permitió la ocupación inmediata de los fondos, acción que las autoridades consideran clave para sostener la acusación y fundamentar la necesidad de la prisión preventiva.

La audiencia para decidir sobre la medida de coerción está prevista para este lunes 30 de marzo a las 14:00, ante la magistrada Ysis Muñiz Almonte, jueza de Instrucción Especial designada en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El expediente, elaborado por el fiscal Andrés Mena de la Pepca, consta de 50 páginas y describe la vinculación del acusado con investigaciones de alto impacto, como Los Tres Brazos, Fodearte, el Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa, según información de Listín Diario.

El Ministerio Público sostiene que la gravedad de la imputación y el riesgo de entorpecimiento procesal justifican la solicitud de prisión preventiva. El objetivo es asegurar la presencia del fiscal en el proceso judicial y resguardar el desarrollo de las investigaciones en curso.

El Ministerio Público detalla nuevas exigencias de Valdez Alcántara en la investigación

La audiencia para decidir la prisión preventiva de Valdez Alcántara se realizará el lunes 30 de marzo ante la jueza Ysis Muñiz Almonte. (Foto: Procuraduría General de la República)
La audiencia para decidir la prisión preventiva de Valdez Alcántara se realizará el lunes 30 de marzo ante la jueza Ysis Muñiz Almonte. (Foto: Procuraduría General de la República)

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público, la investigación contra Aurelio Valdez Alcántara reveló que el fiscal habría solicitado inicialmente USD 200.000 a la persona bajo investigación.

Posteriormente, la suma fue reducida a USD 150.000 durante una negociación en la que también mostró interés por un reloj Rolex y llegó a exigir un Mercedes Benz modelo 350 o 450.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso calificó la situación como un hecho grave y afirmó que "jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución“, subrayando la responsabilidad de los integrantes del Ministerio Público.

La jefa del Ministerio Público manifestó que en este caso “los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado”, asegurando que se busca que los tribunales emitan sanciones ejemplares en todos los casos de corrupción. Estas declaraciones acompañaron la presentación formal de la solicitud de prisión preventiva ante la jueza de Instrucción Especial, magistrada Ysis Muñiz Almonte.

Trayectoria y casos de alto perfil en la carrera de Valdez Alcántara

El ingreso de Aurelio Valdez Alcántara a la Pepca se produjo en septiembre de 2020, cuando fue seleccionado para sumarse al equipo encabezado por Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

Desde entonces, el fiscal asumió un papel activo en múltiples investigaciones de gran alcance vinculadas al uso de fondos públicos y a figuras reconocidas del ámbito nacional.

Aurelio Valdez Alcántara integró investigaciones emblemáticas como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa. (Foto cortesía Procuraduría)
Aurelio Valdez Alcántara integró investigaciones emblemáticas como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa. (Foto cortesía Procuraduría)

Entre los procesos más destacados figura Los Tres Brazos. En noviembre de 2021, Valdez Alcántara integró el grupo acusador en un expediente por presunto fraude relacionado con la venta de terrenos, cuyo beneficio proyectado ascendía a cinco mil millones de pesos (alrededor de USD 85 millones).

Aunque un “no ha lugar” fue dictado en 2022, la Suprema Corte de Justicia dispuso la revisión de los recursos de apelación en septiembre de 2025, de acuerdo con Listín Diario.

En el caso Fodearte, el fiscal colaboró en la condena de Octavia Angélica Medina Guerrero, exdirectora del organismo, por el desvío de ocho millones de pesos (cerca de USD 135.000). La sentencia de tres años de prisión fue confirmada en marzo de 2023.

La labor de Valdez Alcántara también se hizo evidente en el caso del Ministerio de Agricultura, donde se dictaron condenas de tres años de cárcel para Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, tras probarse la malversación de más de tres millones 800 mil pesos (aproximadamente USD 65.000) mediante transacciones bancarias irregulares entre 2021 y 2022.

La Operación Medusa, uno de los expedientes más complejos de la Pepca, contó con la participación de Valdez Alcántara en la acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez. Además, intervino en la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros funcionarios.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoProcuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción AdministrativaCorrupción JudicialPrisión PreventivaRepública Dominicana

Últimas Noticias

El último vuelo de Fernando Gutiérrez: La historia del sobrecargo salvadoreño que conmovió a un continente

El silencio absoluto en la zona boscosa del suroeste antioqueño rompió el corazón de una familia en El Salvador. El hallazgo del cuerpo de Fernando Gutiérrez no solo pone fin a una semana de incertidumbre, sino que abre una compleja investigación judicial en Colombia

El último vuelo de Fernando Gutiérrez: La historia del sobrecargo salvadoreño que conmovió a un continente

Tradiciones ancestrales y fe católica marcan las celebraciones de Semana Santa en El Salvador con manifestaciones únicas en cada región

Miles acuden a rituales que sorprenden por su simbolismo y colorido. Manifestaciones vivas de identidad y colectivo atravesando ciudades y pueblos forman parte de un legado poco conocido en el país

Tradiciones ancestrales y fe católica marcan las celebraciones de Semana Santa en El Salvador con manifestaciones únicas en cada región

Canal de Panamá registra aumento del 10 % en cruces diarios debido a la crisis en Oriente Medio

El desvío del tráfico marítimo provocado por la inestabilidad regional ha elevado el número de tránsitos diarios en la vía panameña por encima de lo previsto para el periodo, según datos de la administración

Canal de Panamá registra aumento del 10 % en cruces diarios debido a la crisis en Oriente Medio

El sector de moda y belleza de Panamá consolida su peso en la economía con un gasto anual de hasta USD 5,500 millones

El consumo en los segmentos de moda y belleza, respaldado por el aumento del ingreso disponible y el turismo, impulsa la relevancia de Panamá como líder regional en tendencias de consumo sofisticado y comercio minorista avanzado

El sector de moda y belleza de Panamá consolida su peso en la economía con un gasto anual de hasta USD 5,500 millones

Honduras: el exfiscal Johel Zelaya confirma su salida del Ministerio Público tras publicación oficial

La finalización de sus funciones se comunicó públicamente con un mensaje de agradecimiento dirigido a familiares, colegas y colaboradores, destacando la tranquilidad y responsabilidad con la que asume el cierre de esta etapa

Honduras: el exfiscal Johel Zelaya confirma su salida del Ministerio Público tras publicación oficial

TECNO

Sistema de navegación cuántica: después del tren, estos carros, aviones y metros podrían reemplazar el GPS

Sistema de navegación cuántica: después del tren, estos carros, aviones y metros podrían reemplazar el GPS

Guía para saber elegir el mejor portátil en 2026: qué especificaciones no deben faltar

El clear coding se apodera de las apps de citas: todo sobre esta tendencia para conocer el amor

Las redes sociales no deberían ser para menores de 16 años, advierte CEO de Pinterest

Crean el código QR más pequeño del mundo: puede guardar datos durante siglos

ENTRETENIMIENTO

Keith Richards destacó cómo la artritis transformó su relación con la guitarra;: “Ya no tengo la velocidad de antes”

Keith Richards destacó cómo la artritis transformó su relación con la guitarra;: “Ya no tengo la velocidad de antes”

Quién es Joseph Baena: todo sobre el hijo de Arnold Schwarzenegger que siguió sus pasos en el fisicoculturismo

La recomendación de Jason Earles a los actores más jóvenes: “Deberían reducir la velocidad y disfrutar el viaje”

“Emergencia radiactiva”: la serie de Netflix sobre un hecho real de Brasil que está generando polémica

Sam Worthington y el impacto de Avatar en su familia: “A mis hijos no les importa el éxito de la saga”

MUNDO

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos recibió mensajes privados positivos de funcionarios iraníes: “Hay fracturas internas”

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos recibió mensajes privados positivos de funcionarios iraníes: “Hay fracturas internas”

“Fue una masacre”: Los habitantes de Bucha recuerdan la ocupación rusa a cuatro años de la liberación

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una posición de defensa aérea iraní cerca del Mar Caspio

Las islas iraníes del Golfo Pérsico que están en la mira de EEUU: petróleo, agua potable y el control del estrecho de Ormuz

Medio Oriente: Osvaldo Bazán advirtió que no hay salida política “En la guerra nunca gana nadie”