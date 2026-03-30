Un año de prisión preventiva solicita el Ministerio Público Dominicano contra el fiscal Aurelio Valdez

El Ministerio Público solicita doce meses de prisión preventiva para el fiscal Aurelio Valdez Alcántara por presunta corrupción administrativa. (Foto: cortesía)

El Ministerio Público ha solicitado 12 meses de prisión preventiva para el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, tras su detención por la supuesta gestión y recepción de USD 10.000 de una persona bajo investigación.

La operación fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo las instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

La detención de Valdez Alcántara se produjo la noche del viernes, cuando las autoridades realizaron una entrega controlada de dinero en presencia de un juez autorizado. El procedimiento permitió la ocupación inmediata de los fondos, acción que las autoridades consideran clave para sostener la acusación y fundamentar la necesidad de la prisión preventiva.

La audiencia para decidir sobre la medida de coerción está prevista para este lunes 30 de marzo a las 14:00, ante la magistrada Ysis Muñiz Almonte, jueza de Instrucción Especial designada en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El expediente, elaborado por el fiscal Andrés Mena de la Pepca, consta de 50 páginas y describe la vinculación del acusado con investigaciones de alto impacto, como Los Tres Brazos, Fodearte, el Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa, según información de Listín Diario.

El Ministerio Público sostiene que la gravedad de la imputación y el riesgo de entorpecimiento procesal justifican la solicitud de prisión preventiva. El objetivo es asegurar la presencia del fiscal en el proceso judicial y resguardar el desarrollo de las investigaciones en curso.

El Ministerio Público detalla nuevas exigencias de Valdez Alcántara en la investigación

La audiencia para decidir la prisión preventiva de Valdez Alcántara se realizará el lunes 30 de marzo ante la jueza Ysis Muñiz Almonte. (Foto: Procuraduría General de la República)

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público, la investigación contra Aurelio Valdez Alcántara reveló que el fiscal habría solicitado inicialmente USD 200.000 a la persona bajo investigación.

Posteriormente, la suma fue reducida a USD 150.000 durante una negociación en la que también mostró interés por un reloj Rolex y llegó a exigir un Mercedes Benz modelo 350 o 450.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso calificó la situación como un hecho grave y afirmó que "jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución“, subrayando la responsabilidad de los integrantes del Ministerio Público.

La jefa del Ministerio Público manifestó que en este caso “los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado”, asegurando que se busca que los tribunales emitan sanciones ejemplares en todos los casos de corrupción. Estas declaraciones acompañaron la presentación formal de la solicitud de prisión preventiva ante la jueza de Instrucción Especial, magistrada Ysis Muñiz Almonte.

Trayectoria y casos de alto perfil en la carrera de Valdez Alcántara

El ingreso de Aurelio Valdez Alcántara a la Pepca se produjo en septiembre de 2020, cuando fue seleccionado para sumarse al equipo encabezado por Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

Desde entonces, el fiscal asumió un papel activo en múltiples investigaciones de gran alcance vinculadas al uso de fondos públicos y a figuras reconocidas del ámbito nacional.

Aurelio Valdez Alcántara integró investigaciones emblemáticas como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa. (Foto cortesía Procuraduría)

Entre los procesos más destacados figura Los Tres Brazos. En noviembre de 2021, Valdez Alcántara integró el grupo acusador en un expediente por presunto fraude relacionado con la venta de terrenos, cuyo beneficio proyectado ascendía a cinco mil millones de pesos (alrededor de USD 85 millones).

Aunque un “no ha lugar” fue dictado en 2022, la Suprema Corte de Justicia dispuso la revisión de los recursos de apelación en septiembre de 2025, de acuerdo con Listín Diario.

En el caso Fodearte, el fiscal colaboró en la condena de Octavia Angélica Medina Guerrero, exdirectora del organismo, por el desvío de ocho millones de pesos (cerca de USD 135.000). La sentencia de tres años de prisión fue confirmada en marzo de 2023.

La labor de Valdez Alcántara también se hizo evidente en el caso del Ministerio de Agricultura, donde se dictaron condenas de tres años de cárcel para Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, tras probarse la malversación de más de tres millones 800 mil pesos (aproximadamente USD 65.000) mediante transacciones bancarias irregulares entre 2021 y 2022.

La Operación Medusa, uno de los expedientes más complejos de la Pepca, contó con la participación de Valdez Alcántara en la acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez. Además, intervino en la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros funcionarios.