El acceso irregular al agua potable en República Dominicana afecta al 83 % de los hogares, según la Oficina Nacional de Estadística

Solo el 17 % de los hogares en República Dominicana recibe agua potable seis o siete días a la semana, según datos de la ONE y Unicef. (EFE/Archivo)

La discontinuidad en el acceso al agua potable afecta a millones de personas en República Dominicana, con impactos especialmente profundos en las comunidades rurales y en los hogares encabezados por mujeres. Solo el 17 % de las viviendas recibe agua seis o siete días por semana, mientras que un 8 % accede al recurso solo una vez cada siete días, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), citados por la oficina local del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La encuesta ENHOGAR 2024, citado por EFE, revela que la mayoría de las familias dominicanas enfrenta dificultades para obtener agua suficiente y de calidad. Esta realidad cobra relevancia durante el Día Mundial del Agua, cuando se evidencia que la distribución es irregular y afecta el bienestar de los sectores más vulnerables.

El acceso irregular golpea principalmente a mujeres, niñas y niños. De acuerdo con Unicef, en los hogares con menos recursos, ellas son quienes deben invertir tiempo para recolectar y transportar agua, lo que limita sus oportunidades educativas, su bienestar y su desarrollo económico.

En República Dominicana, la mayoría de los hogares no dispone de agua potable de manera continua y frecuente. En las zonas rurales, la entrega puede limitarse a una vez a la semana, lo que obliga a reorganizar la rutina familiar y destinar tiempo y esfuerzo a la búsqueda del recurso.

La distribución irregular del agua potable afecta gravemente a comunidades rurales y hogares encabezados por mujeres en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el país ha conseguido avances en la expansión de la cobertura, persisten brechas en la continuidad, la calidad y la seguridad del suministro. Esta situación afecta la vida diaria de millones y se agrava con las consecuencias del cambio climático, que incrementan la presión sobre los recursos hídricos nacionales.

El representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera, subrayó: “Garantizar el acceso seguro y continuo al agua potable no solo es una necesidad básica, sino una condición esencial para la salud, la educación y la igualdad de oportunidades de la niñez”. Carrera remarcó que la falta de agua regular dificulta especialmente el desarrollo de las niñas, quienes enfrentan barreras adicionales para su crecimiento pleno.

República Dominicana está entre los países más expuestos a la subida del nivel del mar y la salinización de los acuíferos, fenómenos que ponen en riesgo las fuentes de agua dulce y afectan directamente a las comunidades costeras.

La encuesta ENHOGAR 2024 subraya que la mayoría de las familias enfrenta dificultades para obtener agua suficiente y segura en República Dominicana. (Foto: Cuartoscuro)

Unicef instó a las autoridades a fortalecer las inversiones y las políticas públicas para garantizar un acceso equitativo, seguro y sostenible al agua potable y al saneamiento. Según el organismo, la falta de acceso incide de manera directa en la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo de mujeres y menores.

La oficina de Naciones Unidas trabaja junto al Gabinete del Agua en el análisis de los efectos del cambio climático sobre el servicio, para mejorar la planificación institucional a corto, mediano y largo plazo y propiciar servicios más sostenibles para la población.

Unicef reafirmó su compromiso de acompañar al país en la construcción de políticas hídricas inclusivas, sostenibles y con enfoque de género, con la meta de transformar el acceso al agua en una herramienta de equidad y bienestar para toda la sociedad.